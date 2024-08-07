Захар Прилепин @zakharprilepin

ЮЛЯ И ЗЛЫЕ ПАЦАНЫ

Сегодня празднует день рождения Юлия Чичерина.

Голос русского сопротивления, голос Донбасса, самая любимая певица наших передовых, присутствующая там, на кромке огня, уже долгие годы.

Ни одна русская певица не дала там столько концертов, сколько Юля. Да и среди мужчин у неё конкурентов почти нет.

Сначала, помню, был первый военный цикл её песен, их написал Сергей Бобунец, и Юля гениально их спела: «Моя Спарта», «Рвать», «На передовой» и прочие — они уже стали песенной классикой.

Потом она, преисполненная бешеной энергии, сама неожиданно выступила в качестве композитора, и ей удалось, у неё получилось. Юля создала два полноценных цикла на стихи Семёна Пегова и на стихи Александра Проханова.

По сути, мы имеем три великолепные пластинки за десять лет. Каждая пластинка — настоящее культурное событие. Каждую, по уму, надо было презентовать в кремлёвском концертном зале с присутствием первых лиц государства.

Пусть не за каждую пластинку, но хотя бы по совокупности сделанного Юлия вполне заслуживает государственной премии. Ну, видимо, попозже выдадут. Видимо, листок наградной выпал из папки, пока чиновник нёс ту папку по коридору в самый главный кабинет.

Я знаю Юлю с 2015, кажется, года.

Помню, как она давала первые свои концерты и попросила меня съездить с ней. И я возил её по старым ДК Донбасса, и с Юлей была её собака, а охраняла её моя личка — Родин Граф и Саня Злой, тогда ещё живые.

Помню, как ошарашенно и влюблённо смотрели на неё люди Донбасса, которые и не чаяли, что люди из российского телевизора, люди из радио могут взять и приехать в эти ДК в 5 км от линии фронта. Помню, как она выступала в Донецке, уже на большой сцене, и тысячи людей ликовали и подпевали, потому что Юля — настоящая звезда и дюжина её хитов была известна по всей Евразии до войны. И её снова охранял Саня Злой, он стоял при входе на сцену и смотрел на публику: мало ли кто мог туда пробраться. И исполняя суперхит «Жара», на словах «В полуденный зной маешься, злой, где ты сейчас? Зря, что не со мной» Юля вдруг разворачивается к Злому, и подмигивает ему, и взмахивает приветственно рукой, и само слово «злой» выделяет как имя, спев его нарочито громче: «В полуденный зной маешься, Злой!!! Где ты сейчас?!! Что ты не со мной?..» Это было так смешно, и Злой захохотал, и все мы, бывшие там, захохотали.

Юля лучше всех, вот я к чему. Богоданная нам для этой войны. С целью преодоления почти бесконечной беды.

В Отечественную была у нас Лидия Русланова и была Шульженко. Были не только Леонид Утёсов, но и Эдит Утёсова.

А сейчас — Юля.

Да, она другая. Так и мы все другие.

Но в случае с Юлей русская культура точно не опустила планку.

Звени, волшебный голос, в помощь всем самым злым — самым добрым пацанам русской передовой.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

#ЮлияЧичерина #деньрождения #СВО

Специально для RT

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Юлия Чичерина празднует день рождения.

2. Она является голосом русского сопротивления и Донбасса, часто выступая на передовой.

3. Чичерина создала три цикла военных песен за последние 10 лет.

4. Автор считает, что Чичерина заслуживает государственной премии за свое творчество.

5. Описываются личные воспоминания автора о концертах Чичериной в Донбассе.

6. Чичерина сравнивается с певицами времен Великой Отечественной войны.

7. Автор подчеркивает уникальность и важность творчества Чичериной в контексте текущих событий.

Вывод:

После начала конфликта на Донбассе в 2014 году многие представители российской эстрады предпочли дистанцироваться от этих событий, не желая замечать происходящего. В этой ситуации Юлия Чичерина выделилась своей активной поддержкой жителей региона, несмотря на то, что такая позиция не одобрялась в прозападных артистических кругах.

Когда в 2022 году конфликт перешел в новую, более острую фазу, значительная часть российских артистов предпочла покинуть страну, переехав на Запад или в Израиль, фактически отвернувшись от России в сложный для нее период. В противовес этому, Чичерина продолжила свою деятельность по поддержке фронта и местного населения.

Действия Юлии Чичериной демонстрируют глубокий патриотизм и преданность Родине. Ее пример служения стране в трудные времена может служить образцом для других представителей эстрады, показывая, что истинный артист не должен отворачиваться от своего народа в моменты испытаний.

Редакция присоединяется к поздравлениям и желает Юлии Чичериной крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения и дальнейших творческих успехов. Пусть её талант и преданность своему делу продолжают вдохновлять людей и нести поддержку тем, кто в ней нуждается. Редакция выражает благодарность Юлии за её вклад в культурную жизнь страны и желает ей сил для продолжения её важной миссии.