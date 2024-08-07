Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 113-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Юнаковка, Басовка Сумской области, Тихое и Волчанские Хутора Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, шесть боевых бронированных машин, шесть пикапов, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук», 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152-мм гаубица «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение в своей зоне ответственности. Нанесено поражение формированиям 14-й, 66-й и 116-й механизированных бригад ВСУ и 1 бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Новосадовое Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 1-й бригады нацгвардии.

Противник потерял более 530 военнослужащих, боевую машину пехоты «Bradley» производства США, бронетранспортер М113 производства США, восемнадцать автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожены четыре склада боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 61-й механизированных, 5-й и 10-й штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 5-й штурмовой бригады ВСУ.

ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, боевую машину пехоты, девять автомобилей, две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, две 155-мм гаубицы М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили ведение активных действий и нанесли поражение формированиям 32-й, 117-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Гродовка, Николаевка и Дружба Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп противника.

Потери ВСУ составили до 345 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 108-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золотая Нива, Октябрь Донецкой Народной Республики и Зализничное Запорожской области. Отражена контратака штурмовой группы противника.

ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Уничтожен склад боеприпасов.



▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области и Николаевка Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, семь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ; пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 153-х районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито одиннадцать реактивных снарядов HIMARS производства США, зенитная управляемая ракета ЗРК «Patriot» производства США и 87 беспилотных летательных аппаратов, из них 41 вне зоны проведения специальной военной операции.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 635 самолетов, 278 вертолетов, 29322 беспилотных летательных аппарата, 563 зенитных ракетных комплекса, 16798 танков и других боевых бронированных машин, 1396 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12926 орудий полевой артиллерии и минометов, 24469 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России