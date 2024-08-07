

Иллюстрация: FluxAI.

За последние сутки многие высказались относительно тактических и пиар-целей операции ВСУ на российской территории.

Но необходимо учитывать и другой аспект текущего противостояния — члены ВСУ – это фактически бесплатные колониальные войска для коллективного Запада, а потери в технике приведут к новым заказам для американского ВПК, которые будут вынуждены оплачивать европейцы. Поэтому даже затраты на медийный эффект вполне оправданы.

Продолжение войны за энергорынок ЕС

Но гораздо важнее, что коллективный Запад через комплексное воздействие последовательно пытается выдавить Россию с энергетических рынков. А сейчас стоит задача полного отсечения ЕС от поставок российского газа. Никто ведь не думал, что все ограничится подрывом Северных потоков?

Сейчас в фокусе внимания вопрос поставок газа через территорию т.н. Украины. Часть европейских стран, напрямую зависящих от поставок российских энергоносителей, во главе с Венгрией, формируют политическую коалицию, которая может стать серьезным противовесом официальному Брюсселю. Формально, в рамках законодательства ЕС, с этим сделать ничего нельзя. Поэтому сейчас стоит задача отсечь эту группу стран от поставок российских энергоносителей. Это безусловно приведет к социальной напряженности и смене власти в странах, которые посмели бросить вызов диктатуре Урсулы фон дер Ляйен.

Нефтепровод «Дружба»

Именно поэтому мы видим частичную остановку поставок нефти по нефтепроводу «Дружба». Да, это создаст определенные проблемы со снабжением топливом ВСУ. Но приоритетом сейчас является ликвидация сильных лидеров ЕС, которые в состоянии сформировать реальную оппозицию. В эту парадигму укладывается и покушение на Роберта Фицо и постоянная критика действий Виктора Орбана.

Поставки газа в ЕС под угрозой

В конце 2024 года истекает срок договора на транзит газа через территорию т.н. Украины. Англосаксы через своих марионеток четко дали понять, что продлевать договор не собираются. Но у них на пути стоит коалиция во главе с Орбаном, которая готова отстаивать национальные интересы своих стран, что в современных реалиях ЕС уже подвиг.

Ранее газ из РФ в ЕС поставлялся через две газоизмерительные станции – ГИС «Сохрановка» и ГИС «Суджа». В 2022 году руководство «ГТС Украины» отказалось принимать газ через ГИС «Сохрановка», поскольку это территория ЛНР. Сейчас вектор атаки направлен на ГИС «Суджа».

Наиболее вероятной задачей противника является захват (в этой части задача уже выполнена) и удержание станции с последующим подрывом при отступлении. Причем западные медиа скорее всего обвинят в подрыве именно российскую сторону. Правда для европейского обывателя ограничивается репортажами BBC. Поэтому формальных аргументов для обвинения российских поставщиков в срыве поставок газа в ЕС перед зимним сезоном будет предостаточно.

Противник не будет считаться с потерями ни в личном составе, ни в технике. Ради возможности полного экономического удушения ЕС и экономической изоляции РФ любой уровень потерь, тем более в колониальных войсках, является приемлемым.

#ЕС #Курск #Россия #Украина #экономика

@rybar

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Атака ВСУ на Курскую область имеет не только тактические и PR-цели, но и экономические.

2. ВСУ рассматриваются как бесплатные колониальные войска для Запада.

3. Запад стремится вытеснить Россию с энергетических рынков ЕС.

4. Цель – полностью прекратить поставки российского газа в ЕС.

5. Венгрия и другие страны, зависящие от российских энергоносителей, формируют оппозицию Брюсселю.

6. Запад пытается отрезать эти страны от российских поставок, чтобы вызвать смену власти.

7. Частичная остановка нефтепровода "Дружба" – часть этой стратегии.

8. Договор на транзит газа через Украину истекает в конце 2024 года.

9. Атака на ГИС "Суджа" может быть попыткой сорвать поставки газа перед зимой.

10. Запад готов идти на любые потери ради экономической изоляции России и удушения ЕС.

Вывод:

Атака на Курскую область – часть более широкой экономической стратегии Запада, направленной на полное прекращение поставок российских энергоносителей в Европу. Цель – ослабить позиции России и стран ЕС, выступающих за сотрудничество с ней, даже ценой значительных военных потерь и экономических проблем для самой Европы.

Дополнительный вывод:

Действия Европы, которые на первый взгляд кажутся противоречащими её собственным экономическим интересам, могут объясняться сильным влиянием США на европейскую политику. Вероятно, США, преследуя свои экономические цели, в частности, продвижение более дорогого американского СПГ на европейский рынок, оказывают значительное давление на европейских партнеров.

Европейские страны, помня уроки истории (такие как бомбардировки Хиросимы и Дрездена), могут опасаться открытого противостояния с США. Это заставляет их действовать в соответствии с американскими интересами, даже если это приводит к экономическим потерям для самой Европы.

Таким образом, отказ от российского газа и поддержка действий, направленных на прекращение поставок энергоресурсов из России, могут быть результатом не столько собственного выбора европейских стран, сколько их вынужденной позицией в качестве геополитических "заложников" американской стратегии. Это объясняет, почему Европа может действовать вопреки своим очевидным экономическим интересам, поддерживая политику, которая в краткосрочной перспективе ей невыгодна.