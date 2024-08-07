Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Экономика

Китай пожирает Россию, или Не надо быть наивными | Владимир Боглаев

16 1


В интервью генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода делится своими взглядами на текущую ситуацию в российско-китайских экономических отношениях. Он рассматривает, как китайские компании и инвестиции влияют на российскую промышленность, включая как положительные аспекты, так и вызовы, с которыми сталкиваются российские предприятия. В интервью обсуждаются вопросы конкурентоспособности, зависимость от китайских технологий и ресурсов, а также стратегические шаги, которые необходимо предпринять для защиты интересов российской экономики.

Ведущий: Илья Бокатов

Комментарий редакции

Основные тезисы из лекции:

1. Китай не стремится "захватить" российскую промышленность, так как она технологически отстает и не представляет для него интереса.

2. Китай заинтересован в российских ресурсах и рынках сбыта, а не в развитии промышленности России.

3. Россия не может конкурировать с Китаем из-за высоких процентных ставок и низкой рентабельности производства.

4. Китай не инвестирует в российскую промышленность, а наоборот, вытесняет российских производителей с рынка.

5. У России и Китая разные стратегические цели и проекты развития (Россия – "синий" проект, Китай – "красный").

6. России нужно определить собственные цели развития, а не пытаться копировать китайский опыт.

7. Отношения России и Китая – временное "попутничество", а не стратегический союз.

8. Без четких национальных целей Россия рискует попасть под влияние Китая.

Вывод:
Лекция предостерегает от иллюзий относительно российско-китайских отношений. Подчеркивается, что Китай преследует собственные прагматичные интересы и не стремится развивать российскую промышленность. России необходимо определить собственную стратегию развития и цели, чтобы избежать чрезмерной зависимости от Китая и сохранить экономический суверенитет. Текущее сближение с Китаем рассматривается как временное явление, а не долгосрочный союз.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=B9wD6s3nXVc
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Ошибка пенсионной реформы
Бэкграунд, выпуск-240 за 24 декабря 2011
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
Морлоки пришли за элоями
Россия в Огне
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12817 9973
    chu 51 мин. назад

      Никакого поэтического сближения нет. Идет равное доброжелательное сотрудничество. Это лучше чем обманы и интриги. Именно долгосрочный союз честных отношений.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru