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Что важно понимать по Курской области

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Боевые действия на госгранице шли всю ночь, однако активная фаза, в том числе основная часть ответных мероприятий, ожидается начиная с сегодняшнего дня.

Что сейчас происходит в Курской области?

После ночных боёв и первых существенных потерь в людях и технике ВСУ, судя по всему, перебросили резерв в один-два батальона с дополнительным вооружением. Общая численность варьируется, но в среднем оценивается на уровне 700—850 человек. Со вчерашнего вечера поступают сообщения, что в ходе рейда ВСУ удалось зайти в приграничные сёла Дарьино, Николаево-Дарьино и Свердликово, однако объективного контроля (в частности, видео), подтверждающего эти сведения, до сих пор нет. До подтверждения этой информации воспринимать её как правдивую как минимум преждевременно.

Каков характер боёв?

Тяжёлый, позиционный. С обеих сторон активно работает артиллерия. Помимо сил специального назначения, по приграничью активно работают ОТРК «Искандер» группировки «Север». Пусков за минувшую ночь было настолько много, что основная сложность — быстро перезаряжать пусковые.

Одновременно с украинской стороны повторяется та же ошибка, что и в прошлый раз, — отсутствие авиации и в целом «тяжёлой» поддержки с воздуха, как и в ходе двух предыдущих попыток атаковать Белгородскую область. Считалось, что набег на приграничье станет поводом для использования истребителей F-16, но этого не произошло. Во всяком случае, пока.

Атакующая сторона несёт в этом ударе наибольший ущерб, но есть потери и с российской стороны, в таких боевых действиях иначе быть не может.

Любопытно, что попытка ВСУ ввести силы второго эшелона для продолжения удара сталкивается с массированным применением ФАБ-500 и реактивной артиллерии, из-за чего украинские резервы оказываются зажат между участком госграницы и местами сосредоточения (в основном в лесополосах), где быстро теряет боеспособность как в силу высокой плотности войск, так и в силу прилётов по большому количеству накопленных боеприпасов.

К чему всё идёт?

Интенсивность боевых действий пока не не снижается. Вполне вероятно, что пик боестолкновений на границе придётся на 7—8 августа. После этого станет понятен весь объём боевых действий и имеющихся у ВСУ для этого удара сил.

Военная хроника

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Боевые действия на государственной границе Курской области продолжались всю ночь.
2. ВСУ, предположительно, перебросили резерв в 1-2 батальона (700-850 человек) с дополнительным вооружением.
3. Есть неподтвержденные сообщения о проникновении ВСУ в приграничные села.
4. Характер боев тяжелый и позиционный, с активным использованием артиллерии с обеих сторон.
5. Российская сторона активно применяет ОТРК "Искандер".
6. У ВСУ отсутствует авиационная поддержка.
7. Обе стороны несут потери, но атакующая сторона (ВСУ) несет наибольший ущерб.
8. Российские силы эффективно противодействуют попыткам ВСУ ввести резервы, используя ФАБ-500 и реактивную артиллерию.

Вывод:
Ситуация в Курской области остается напряженной, с продолжающимися интенсивными боевыми действиями на границе. Ожидается, что пик столкновений придется на 7-8 августа. После этого станет ясен масштаб операции и реальные силы, которые ВСУ задействовали в этом наступлении. Несмотря на активные действия ВСУ, российские силы оказывают эффективное сопротивление, нанося значительный урон атакующей стороне. Отсутствие авиационной поддержки у ВСУ может стать критическим фактором в развитии ситуации.

Источник: https://t.me/c/1595839251/5045
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