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Что не ели наши Предки. Что такое деревянное масло

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Бусти https://boosty.to/historipi
https://t.me/istoriapioficial
https://www.jacks.ru/articles/istoria_poyavlenia_salatov.htm

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. История еды может дать представление о реальной истории человечества, которая, по мнению автора, гораздо короче официальной версии (не более 500 лет).

2. Салаты появились в рационе обычных людей в России только в начале XX века.

3. Согласно официальной истории, салаты были известны в Древнем Риме, но затем рецепт был "утерян" и вновь появился в Европе в эпоху Возрождения.

4. До XX века салаты заправляли вином, уксусом или лимонным соком, а не растительным маслом.

5. Широкое использование растительных масел в пище началось только в XX веке.

6. В царской России оливковое масло называли "деревянным" и использовали в технических целях (для обработки дерева, в лампадах), а не в пищу.

7. Автор считает, что массовое внедрение растительных масел в рацион связано с попытками сократить продолжительность жизни людей.

8. Лектор утверждает, что растительные масла вредны для здоровья, несмотря на распространенное мнение об их пользе.

Вывод:
Автор лекции представляет альтернативный взгляд на историю питания и использования растительных масел. Он утверждает, что официальная история искажена, а многие привычные нам продукты и блюда появились гораздо позже, чем принято считать. Лектор связывает массовое внедрение растительных масел в XX веке с попытками контролировать продолжительность жизни населения. Однако стоит отметить, что эти утверждения противоречат общепринятым историческим и научным данным, и к ним следует относиться критически, проверяя информацию из других достоверных источников.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZkJKP0OzqLU
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