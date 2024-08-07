

Иллюстрация: FluxAI.

Имейте в виду, пожалуйста, очень важную мысль — бесы, исходя из евангельского текста, никого не жалеют.

Они никого не жалеют и ничего не жалеют, потому что они ничего не делали, ничего не производили, а только всё портят.

За этим надо внимательно наблюдать. Чтобы у наших детей не был привит такой бесовский стиль поведения, когда ты сам ничего не делаешь и не ценишь сделанное другими людьми.

То есть другой что-то сделал, а ты взял и разломал, разрушил, наступил, плюнул…

Кто-то выкрасил забор, а ты нарисовал на нём что-то непристойное.

Если люди сами ничего не производят и ничего не жалеют из того, что сделали другие — это признаки бесовского характера.

То есть ничего не ценить и ничего не жалеть — это как раз их черта.

Мне думается, что этот бесовский нрав очень распространён среди нас. Взять и разрисовать стену чужого дома, пройти по газону, изрезать лезвием кресло в кинотеатре…

Просто так. Потому что делать было нечего.

Затушить папиросу о какую-то чужую вещь. Выпил воду из бутылки и тут же бросил. Где стоял, там и бросил.

Это, конечно, не годится. Это и есть бес. В бездну не хочу, тогда иди в свиней.

Там тебе и место. Зашёл в свиней и спустил их с утёса в море. Бесу никого не жалко.

Даже тех свиней, в которых он живёт.

Именно этих свиней, в которых он живёт, он и уничтожит. Это, кстати, очень исторический момент.

Враг душ человеческих уничтожит тех свиней, в которых живёт.

Если Господь исцелил бесноватых, то ведь жители должны были просить для себя исцеления.

Но весь народ гадаринский просил Его удалиться от них.

Они просили Его уйти. Потому что они были объяты великим страхом. Он вошёл в лодку и возвратился.

Почему они прогнали Его? У них был большой материальный ущерб.

Раз они пасли этих свиней, значит, они им были нужны.

Они могли их есть или не есть, не важно.

Я знаю, что в земле Израиля свиней есть было нельзя, но продавать их было очень выгодно.

И пасти свиней на земле Израилевой они тоже не должны были.

И тогда они поступили хитро — строили свиные фермы на настилах, чтобы исполнить заповедь буквально.

То есть свиньи не ходили по земле израилевой, а ходили по настилу. Люди свиней выращивают, сами не едят, а на убой продают другим, кто ест это мясо. Потому что выгодно. Вот так они жили.

Самое главное — вы так не живите. Потому что так жить нельзя.

Жить по лукавству. И вот те, кто так жил тогда, потеряли прибыль.

Когда Иисус исцелил бесноватого, и бесы вселились в свиней, то всё стадо сигануло в воду и утонуло, потому что свиньи не умеют плавать.

И люди поняли, что вместе с Христом может прийти и потеря бизнеса.

Когда Христос к тебе приходит, это не значит, что Он пришёл к тебе как Дед Мороз с мешком подарков.

Вот тебе здоровья, вот тебе деньжат пару миллионов в разных валютах, вот тебе то и вот тебе это…

Нет, вот Он пришёл, и у тебя всё может пропасть. Дело в том, что когда Христос приходит, всё нажитое грехом у тебя может пропасть.

Вот такая важная вещь.

Люди, которые знают это, стараются богатеть добрыми делами, чтобы хоть что-то осталось.

Люди, которые знают это, не всегда хотят принимать к себе Христа, потому что они понимают, что всё может прахом пойти.

Потому что всё с грехом накоплено. Чувствуют кожей свои будущие потери и думают: «Только бы Христос сюда не зашёл».

И эти гадаринские товарищи увидели: бесноватый выздоровел — классно. Значит, пришёл Христос.

А потом свиньи потопли. И это потери. И люди не приняли Христа.

Уходи, говорят, отсюда. С Тобой слишком много потерь.

Да. Так бывает с Иисусом Христом.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Бесы никого не жалеют и ничего не ценят, так как они ничего не создают, а только разрушают.

2. Важно не прививать детям "бесовский стиль поведения", когда человек не ценит труд других и разрушает созданное ими.

3. Распространенность "бесовского нрава" среди людей проявляется в вандализме и неуважении к чужому труду и собственности.

4. Евангельская история о бесноватом и свиньях иллюстрирует разрушительную природу бесов.

5. Жители Гадаринской страны попросили Христа уйти из-за страха материальных потерь, связанных с Его присутствием.

6. Приход Христа может привести к потере неправедно нажитого богатства.

7. Некоторые люди избегают принятия Христа из-за страха потерять имущество, накопленное греховным путем.

Вывод:

Статья раскрывает две взаимосвязанные проблемы современного общества: разрушительное поведение, порожденное бездельем, и страх перед истиной у тех, кто нажил богатство неправедным путем.

Первая часть статьи подчеркивает важность созидательного труда и уважения к результатам чужих усилий. Автор призывает воспитывать в детях ценность созидания, противопоставляя ее "бесовскому" стилю поведения, характеризующемуся бессмысленным разрушением и вандализмом. Это разрушительное поведение рассматривается как следствие праздности и неспособности ценить труд других.

Вторая часть, опираясь на евангельскую историю, иллюстрирует, как люди, накопившие богатство нечестным путем, боятся встречи с истиной (символически представленной приходом Христа). Этот страх основан на понимании, что праведность может привести к потере неправедно нажитого имущества.

Обе темы объединяются общей идеей: жизнь, не основанная на честном труде и созидании, привлекает негативные духовные силы ("бесов"). Будь то бездельник, разрушающий созданное другими, или человек, накопивший богатство обманом, – оба живут не по правде и становятся уязвимыми для духовного порабощения.

Таким образом, статья призывает к жизни, основанной на созидательном труде и честности. Она предостерегает от пагубных последствий праздности и стремления к материальным благам любой ценой, подчеркивая, что истинное благополучие достигается через праведный труд и духовное развитие.