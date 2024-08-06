Экономисты Олег Комолов и Алексей Сафронов обсуждают экономическую модель, сложившуюся в России после начала СВО на Украине. Государство создало двухконтурную экономическую систему, в которой инструментами фискальной и монетарной политики ресурсы перераспределяются в пользу приоритетных отраслей, обслуживающих нужды фронта. При этом гражданский контур экономики испытывает дефицит рабочей силы, инвестиций и подвергается избыточному налоговому давлению.

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

Состояние российской экономики после начала СВО: В 2022 году многие прогнозировали коллапс российской экономики из-за санкционного давления, но эти прогнозы не сбылись.

Сейчас видны контуры новой экономической модели России.

Экономисты, предсказывавшие быстрый крах, просто поторопились. Меры Центрального банка РФ: Центральный банк ввел ограничения на переводы за границу и повысил ключевую ставку для защиты рубля и предотвращения банковской паники.

Использовались ограничения на торговлю на бирже. Роль России на мировом рынке: Россия как экспортёр сырья выигрывает от повышения цен на сырьё.

Санкции и эмбарго на российские энергоресурсы привели к временному росту цен на газ и нефть. Влияние Центрального банка на рубль: Укрепление рубля в 2022 году было связано с ограничениями на импорт и накоплением долларов, но это укрепление прекратилось с налаживанием обходных каналов импорта.

Набиуллина была признана квалифицированным экономистом, но влияние Центрального банка ограничено. Государственные расходы и налоги: Увеличение налогов и разовые изъятия сверхдоходов у крупных компаний, таких как Газпром.

Рост государственных расходов, финансируемых распаковкой резервов и увеличением государственного долга.

Запуск "печатного станка" через финансирование банками покупки государственных облигаций. Инфляция и доходы бюджета: Высокая инфляция, но доходы федерального бюджета в номинальном выражении выросли на 38%.

Общий объем государственных расходов вырос соразмерно экономическому росту. Скрытые государственные расходы: Государственное финансирование может скрываться через частные инвестиции и дружеские банки.

Вывод:

Экономика России адаптировалась к новым условиям после введения санкций и начала СВО. Центральный банк и правительство предприняли комплекс мер для стабилизации ситуации, включая введение ограничений на переводы, повышение ключевой ставки, увеличение налогов и разовые изъятия сверхдоходов. Укрепление рубля в 2022 году было временным и связано с ограничениями на импорт. Государственные расходы увеличились, что помогло экономике избежать краха, но это вызвало высокую инфляцию. В то же время, государство использует скрытые механизмы финансирования через частные инвестиции и банки.