Главная » Видео, Невероятное в мире, Политика, Экономика

ВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА. Как изменилась Россия за три года СВО // Диалог. Комолов & Сафронов

10 0


Экономисты Олег Комолов и Алексей Сафронов обсуждают экономическую модель, сложившуюся в России после начала СВО на Украине. Государство создало двухконтурную экономическую систему, в которой инструментами фискальной и монетарной политики ресурсы перераспределяются в пользу приоритетных отраслей, обслуживающих нужды фронта. При этом гражданский контур экономики испытывает дефицит рабочей силы, инвестиций и подвергается избыточному налоговому давлению.

Группа в ВК: https://vk.com/prostye_chisla
Канал в Telegram: https://t.me/primenumbers2021

Аудиоподкасты доступны по поиску «Простые числа» в Google Подкастах, Spotify, Apple Podcasts и Яндекс.Музыка
Для других приложений: https://feeds.feedburner.com/prime-numbers

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

  1. Состояние российской экономики после начала СВО:
    • В 2022 году многие прогнозировали коллапс российской экономики из-за санкционного давления, но эти прогнозы не сбылись.
    • Сейчас видны контуры новой экономической модели России.
    • Экономисты, предсказывавшие быстрый крах, просто поторопились.
  2. Меры Центрального банка РФ:
    • Центральный банк ввел ограничения на переводы за границу и повысил ключевую ставку для защиты рубля и предотвращения банковской паники.
    • Использовались ограничения на торговлю на бирже.
  3. Роль России на мировом рынке:
    • Россия как экспортёр сырья выигрывает от повышения цен на сырьё.
    • Санкции и эмбарго на российские энергоресурсы привели к временному росту цен на газ и нефть.
  4. Влияние Центрального банка на рубль:
    • Укрепление рубля в 2022 году было связано с ограничениями на импорт и накоплением долларов, но это укрепление прекратилось с налаживанием обходных каналов импорта.
    • Набиуллина была признана квалифицированным экономистом, но влияние Центрального банка ограничено.
  5. Государственные расходы и налоги:
    • Увеличение налогов и разовые изъятия сверхдоходов у крупных компаний, таких как Газпром.
    • Рост государственных расходов, финансируемых распаковкой резервов и увеличением государственного долга.
    • Запуск "печатного станка" через финансирование банками покупки государственных облигаций.
  6. Инфляция и доходы бюджета:
    • Высокая инфляция, но доходы федерального бюджета в номинальном выражении выросли на 38%.
    • Общий объем государственных расходов вырос соразмерно экономическому росту.
  7. Скрытые государственные расходы:
    • Государственное финансирование может скрываться через частные инвестиции и дружеские банки.

Вывод:

Экономика России адаптировалась к новым условиям после введения санкций и начала СВО. Центральный банк и правительство предприняли комплекс мер для стабилизации ситуации, включая введение ограничений на переводы, повышение ключевой ставки, увеличение налогов и разовые изъятия сверхдоходов. Укрепление рубля в 2022 году было временным и связано с ограничениями на импорт. Государственные расходы увеличились, что помогло экономике избежать краха, но это вызвало высокую инфляцию. В то же время, государство использует скрытые механизмы финансирования через частные инвестиции и банки.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xiYrBLButfo
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как Германия развивала экономику – пример для России
«Курс благополучия» – как вывести Россию из кризиса
Россияне рассказали, как изменилась жизнь за 20 лет (ФОТО, ВИДЕО)
Государственный Банк как определяющий фактор в экономике России, или ЦБ как доходное предприятие (2)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru