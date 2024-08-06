ВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА. Как изменилась Россия за три года СВО // Диалог. Комолов & Сафронов
Экономисты Олег Комолов и Алексей Сафронов обсуждают экономическую модель, сложившуюся в России после начала СВО на Украине. Государство создало двухконтурную экономическую систему, в которой инструментами фискальной и монетарной политики ресурсы перераспределяются в пользу приоритетных отраслей, обслуживающих нужды фронта. При этом гражданский контур экономики испытывает дефицит рабочей силы, инвестиций и подвергается избыточному налоговому давлению.
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Комментарий редакции
Тезисы беседы:
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Состояние российской экономики после начала СВО:
- В 2022 году многие прогнозировали коллапс российской экономики из-за санкционного давления, но эти прогнозы не сбылись.
- Сейчас видны контуры новой экономической модели России.
- Экономисты, предсказывавшие быстрый крах, просто поторопились.
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Меры Центрального банка РФ:
- Центральный банк ввел ограничения на переводы за границу и повысил ключевую ставку для защиты рубля и предотвращения банковской паники.
- Использовались ограничения на торговлю на бирже.
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Роль России на мировом рынке:
- Россия как экспортёр сырья выигрывает от повышения цен на сырьё.
- Санкции и эмбарго на российские энергоресурсы привели к временному росту цен на газ и нефть.
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Влияние Центрального банка на рубль:
- Укрепление рубля в 2022 году было связано с ограничениями на импорт и накоплением долларов, но это укрепление прекратилось с налаживанием обходных каналов импорта.
- Набиуллина была признана квалифицированным экономистом, но влияние Центрального банка ограничено.
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Государственные расходы и налоги:
- Увеличение налогов и разовые изъятия сверхдоходов у крупных компаний, таких как Газпром.
- Рост государственных расходов, финансируемых распаковкой резервов и увеличением государственного долга.
- Запуск "печатного станка" через финансирование банками покупки государственных облигаций.
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Инфляция и доходы бюджета:
- Высокая инфляция, но доходы федерального бюджета в номинальном выражении выросли на 38%.
- Общий объем государственных расходов вырос соразмерно экономическому росту.
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Скрытые государственные расходы:
- Государственное финансирование может скрываться через частные инвестиции и дружеские банки.
Вывод:
Экономика России адаптировалась к новым условиям после введения санкций и начала СВО. Центральный банк и правительство предприняли комплекс мер для стабилизации ситуации, включая введение ограничений на переводы, повышение ключевой ставки, увеличение налогов и разовые изъятия сверхдоходов. Укрепление рубля в 2022 году было временным и связано с ограничениями на импорт. Государственные расходы увеличились, что помогло экономике избежать краха, но это вызвало высокую инфляцию. В то же время, государство использует скрытые механизмы финансирования через частные инвестиции и банки.