И так начнём, наш противник имеет точки подготовки артиллеристов, не считая помощи стран Запада это – Одесса, Сумы, Львов.



Россия – одно единственное Михайловское училище, на всю нашу страну. Остальные были прикрыты при министре Сердюкове.



Кого-то удивляют после такого результаты наступления в начале 22-го года?



Сейчас восстанавливается Саратовское училище, но там у курсантов будет немного другая специфика.



С 1992 года подготовлено – свыше 8 000 офицеров-артиллеристов. Во всех артиллерийских частях и подразделениях в зоне СВО служат выпускники ЕВАКУ. Вдумайтесь, СВО тянут мобилизованные офицеры закрытого в 2007 году училища! НОВЫХ НЕТ, ЗАДЕЛА НА БУДУЩЕЕ ЗАКРЫТОЕ ЕВАКУ НЕ ДАЁТ!!!



_____________________________________



Что делать?



Срочно возрождать ЕВАКУ - Екатеринбургское Высшее Артиллерийское Командное Училище.



ЕВАКУ – это:

- 14 га земли, здания, все инженерные сети. Всё смогли сохранить, столовые, казармы, базу, парк. Большинство было отремонтировано буквально перед внезапным закрытием.

- В городе миллионике остались преподаватели, которые готовы вернуться в училище с огромным желанием, есть кадровый резерв свыше 3000 офицеров.

- Два полигона, один из них в идеальном состоянии благодаря одному очень правильному бизнесмену из Екатеринбурга, до него от училища 25 минут езды, до второго час, против 5 часов минимум у Михайловского училища.

- Штаб ЦВО под боком, до него 20-30 минут езды.

- На базе училища с лёгкостью можно создать кафедры БПЛА, полигоны и учебные классы позволят это сделать с минимальными затратами, нужны будут только учебные материалы.



Нужно срочно принимать меры, страна нуждается в кадрах, иначе всё просрём.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В Украине есть три артиллерийских института (в Одессе, Сумах и Львове), а в России остался только один – Михайловское училище.

2. Остальные артиллерийские училища в России были закрыты при министре Сердюкове.

3. С 1992 года Екатеринбургское Высшее Артиллерийское Командное Училище (ЕВАКУ) подготовило свыше 8000 офицеров-артиллеристов.

4. ЕВАКУ было закрыто в 2007 году, и сейчас в зоне СВО служат в основном его выпускники.

5. Автор призывает срочно возродить ЕВАКУ, приводя следующие аргументы:

– Сохранилась инфраструктура училища (14 га земли, здания, инженерные сети)

– Есть кадровый резерв преподавателей

– Два близлежащих полигона

– Близость к штабу ЦВО

– Возможность создания кафедры БПЛА

6. Восстанавливается Саратовское училище, но с другой спецификой.

Вывод:

Автор обеспокоен нехваткой подготовленных артиллерийских кадров в России и считает, что это серьезно влияет на эффективность военных операций. Он настаивает на срочном возрождении ЕВАКУ как решении проблемы, учитывая его прошлый опыт, сохранившуюся инфраструктуру и потенциал для подготовки современных специалистов. Автор подчеркивает, что без принятия срочных мер по подготовке новых кадров Россия может столкнуться с серьезными проблемами в будущем.

Расширенный вывод о времени Сердюкова:

Период руководства Анатолия Сердюкова Министерством обороны РФ характеризовался масштабными реформами, направленными на оптимизацию и сокращение вооруженных сил. Эти реформы проводились в контексте:

1. Ориентации России на интеграцию с Западом и отсутствия ожиданий крупных военных конфликтов.

2. Восприятия большого военного контингента как избыточного и экономически неэффективного.

3. Общемировой тенденции к демилитаризации, наблюдавшейся как в Европе, так и в США.

Основные действия включали:

- Закрытие многих военных училищ и частей.

- Масштабные сокращения личного состава.

- Укрупнение и сохранение только наиболее важных военных объектов.

Однако современная геополитическая ситуация показала:

- Наивность и недальновидность планов по сокращению вооруженных сил.

- Необходимость наличия значительных военных ресурсов для ведения крупномасштабных конфликтов.

- Важность поддержания высокого уровня обороноспособности в условиях растущей международной напряженности.

Текущий конфликт на Украине демонстрирует:

- Потребность в масштабных силах и средствах для достижения военных целей.

- Недостаточность малых, хотя и высокопрофессиональных, военных формирований.

- Необходимость противостоять не только локальному противнику, но и поддержке, оказываемой ему коллективным Западом.

В новых условиях России, вероятно, потребуется:

- Пересмотреть приоритеты бюджетных расходов в пользу военных нужд.

- Возродить закрытые ранее военные учебные заведения и части.

- Переориентировать экономику на военные рельсы, возможно, за счет сокращения финансирования некоторых гражданских проектов.

Эта ситуация не уникальна для России – западные страны также активизируют военное производство и наращивают оборонные мощности, что свидетельствует о глобальном изменении парадигмы безопасности и возвращении к логике "силового" противостояния на международной арене.