Сегодня с 8.00 утра мск противник после огневой подготовки силами до трехсот боевиков из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции подразделений прикрытия Государственной Границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе.

Войска прикрытия государственной границы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России отражают атаки и наносят огневое поражение по противнику в районе государственной границы и резервам на территории Сумской области.

Оперативно-тактической и штурмовой авиацией нанесены удары по сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщины Сумской области. По бронетехнике противника эффективно применяется армейская авиация. В район боестолкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении.

В результате огневого поражения уничтожено шестнадцать единиц бронетехники ВСУ, в том числе: шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерная машина разграждения.

Минобороны России

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Почему ВСУ выбрали для новой провокации Курскую область и в чём смысл этого удара: разбор «Военной хроники»

Обстановка в районе боевых действий на границе Сумской и Курской областей остаётся непростой. Основную часть удара украинские формирования наносят с помощью беспилотников различного типа, однако в приграничье активно перемещается боевая техника.

Почему именно Курская область?

Это такой же приграничный (и пока прифронтовой) регион России, как и Белгород. Однако, в отличие от границ Белгородской области, террористическая активность здесь была ниже. Отчасти это, а также вера руководства ГУР и зарубежных (прежде всего британских) специалистов по диверсионным операциям в слабое прикрытие границы стали причинами, по которым атака проводится там, где проводится.

В чём причина удара?

Помимо традиционного медийного эффекта и демонстрации способности осуществлять хоть какие-то наступательные действия, на сам факт нанесения удара повлияла неспособность ВСУ добиться минимальных успехов в конвенциональной войне (войне обычными средствами). Теряя преимущества в классическом военном противостоянии, Украина всё сильнее сваливается в войну террористическую и диверсионную. В этой связи не будет лишним сказать, что атака на ЧВК «Вагнер» в Мали и локальные налёты дронами — звенья одной цепи. Громкие, яркие, но неспособные изменить ситуацию или минимально на неё повлиять. При этом цель, судя по всему, как и в случае с Белгородской областью, остаётся стандартной: зайти, сфотографироваться, вбросить ролик в интернет и максимально его распространить. Военных задач в этом смысле быть не может.

Что используют для удара?

В ходе первой и второй попыток удара по Белгородской области основную часть боевой работы ВСУ пытались выполнить на лёгкой технике, которую прикрывали танки, активно использовали машины разминирования для прокладывания дорог через минные поля. Примечательно, что для набега на курское приграничье ВСУ не поскупились использовать дефицитные бронетранспортёры Stryker. Украинской армии было передано порядка 250 машин этого типа, причём значительная часть уже потеряна в ходе боёв на Запорожском направлении, под Волчанском, за Часовым Яром и на других направлениях. Примечательно, что машины этого типа имеют всего три подразделения ВСУ: 42-я ОМБр, 82-я ОДШБр и 80-я ОДШБр. При этом в атаке, судя по всему, участвует и ГУР — служба, непригодная к ведению боевых действий в обычной полосе обороны и способная исключительно к проведению боевых операций диверсионного характера.

Если есть и оружие, и возможности, почему удар наносится по Курской области?

Потому что диверсионная, да ещё и краткосрочная операция — максимально эффективный способ быстро наделать шума, получить необходимый медийный эффект и не лишиться большей части подразделений. Правда, в случае с Белгородом этот расчёт не сработал — и после нескольких напряжённых дней боёв добиться удалось лишь ограниченного колыхания информационного пространства. Действовать на фронте такими силами было бы сложно, однако и в приграничье диверсионные силы ГУР и ВСУ уже несут потери, и вскоре (вероятно, через пару дней) последуют первые цифры по потерям.

Если всё так, то в чём смысл?

Скорее всего, помимо медийного эффекта, атакой на Курскую область ВСУ пытаются отвлечь внимание ВС РФ с другого участка фронта, вероятно с Часовоярского или Харьковского, где положение ВСУ особенно сложное. Однако, как и в случае с двумя предыдущими попытками ударить по белгородскому приграничью, для украинских сил существуют жёсткие ограничения и в ресурсах, и во времени, от которых зависит многое, и в первую очередь, объём потерь, которые украинская сторона понесёт в такой атаке.

Военная хроника

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Как и ожидалось, по мере развития боёв в приграничье Курской области становятся очевидными несколько ключевых вещей.

Во-первых, у российской стороны была не только готовность к попытке прорыва ВСУ на границу, но и возможность накрывать скопления техники с украинской стороны и делать это быстро.

Как только техника ВСУ начала движение, в неё полетело всё: от «Ланцетов» до кассетных «Искандеров», которыми в Сумской области накрыли колонну с «Буками» ВСУ.

Во-вторых, как и в случае с Белгородчиной, ВСУ снова теряют дефицитную технику ради непонятной цели. Тогда это были инженерные машины, чтобы пробиться через минные поля, сейчас это американские «Страйкеры».

В-третьих, даже некоторые украинские источники уже поняли, что выделять на непонятный удар вдоль границы пол бригады — это слабоумие + слабоумие.

Стоит сказать, что одну из угроз — в частности, авиабомбы ФАБ-500, ВСУ оценили адекватно, даже, пожалуй, слишком. Но и этот сценарий командование группировки прикрытия ВС РФ, видимо, просчитало заранее и для комплексов ПВО ВСУ были заранее припасены «Искандеры».

Еще стоит добавить, что 11 танков и многочисленные БТР, которые сгорят в ближайшее время к западу от российской границы, практически наверняка не попадут ни на один из других участков фронта. О важности уничтожения техники ПВО, бездарно расставленной практически в чистом поле перед украинской атакой, и говорить нечего.

Военная хроника

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Комментарий редакции

1. Украинские силы предприняли попытку атаки на приграничные районы Курской области России.

2. Атака, по-видимому, носит в основном провокационный и пропагандистский характер, а не преследует серьезные военные цели.

3. Российские силы были подготовлены к такой возможности и оперативно отреагировали, нанося удары по украинским формированиям.

4. ВСУ используют в этой операции дефицитную технику, что может привести к значительным её потерям.

5. Возможные цели атаки:

– Создание медийного эффекта

– Демонстрация способности к наступательным действиям

– Попытка отвлечь внимание российских сил от других участков фронта

6. Российская сторона использует разнообразное вооружение для отражения атаки, включая беспилотники, ракетные комплексы и авиацию.

7. Эксперты оценивают эту операцию ВСУ как рискованную и потенциально неэффективную, учитывая возможные потери в технике и личном составе.

8. Атака может свидетельствовать о смещении тактики ВСУ в сторону диверсионных и террористических действий из-за сложностей в ведении конвенциональной войны.

Важно отметить, что эта информация может не отражать полную картину происходящего.