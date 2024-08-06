Левый "феминизм" по заказу ЦРУ

"Икона американского феминизма Глория Стейнем оказалась агентом ЦРУ, задачей которой было вытравить из феминистского движения обсуждение классовой борьбы и сосредоточить всю активность движения на вопросе гендера и только гендера"

90-летняя лидер феминисток США оказалась особо ценным агентом ЦРУ, которая перед сложным моментом кризиса 70-ых смогла убрать из западной повестки тему классовой борьбы.

В свете этого, совсем неудивительно, что именно она стала соучредительницей "Национального женского политического объединения", которое стало на многие десятилетия фильтром для женщин, претендующих на выборные и назначаемые должности в правительстве США. Забавно, что именно Стейнем своим примером показывала независимость организации от спецслужб.

Завербовали Глорию в 1950-ых, после чего Стайнем провела два года в Индии в качестве азиатского стипендиата Честера Боулза, а по возвращении в Соединенные Штаты занималась отправкой американских студентов за границу для срыва Всемирных фестивалей молодежи, организуемых Советским союзом. Но свою главную роль она исполнила отправившись решать поставленную ЦРУ задачу внедриться в феминистское движение и стала автором в модного журнала Esquire. Там она отлично выполнила свою задачу – писала и весьма успешно о женщинах и ущемлении их прав. Помощь ЦРУ ей понадобилась всего пару раз, например, когда именно она взяла интервью у Джона Леннона, после чего стала известна по-настоящему широкому кругу американских женщин и уже к 1966 году стала главной феминисткой Америки.

Детей у дамы нет, а от брака случившегося в 66 лет (стала вдовой в 68) у неё появился пасынок – известный актёр Кристиан Бэйл.

https://t.me/upravlyaus/1073 – цинк

Схожие задачи решают многие псевдо-левые экологи, феминистики и т.п. публика, задача который отвлекать внимание масс на негодные предметы в интересах американского империализма. Прикрываясь левой риторикой естественно, попутно дискредитируя социализм и коммунизм. Со времен Холодной Войны в этом вопросе мало что поменялось.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Глория Стейнем, известная американская феминистка, оказалась агентом ЦРУ.

2. Её задачей было вытеснить из феминистского движения обсуждение классовой борьбы и сфокусировать внимание только на гендерных вопросах.

3. Стейнем стала соучредителем "Национального женского политического объединения", которое контролировало доступ женщин к политическим должностям в США.

4. Она была завербована ЦРУ в 1950-х годах и участвовала в различных операциях, включая срыв молодежных фестивалей, организованных СССР.

5. С помощью ЦРУ Стейнем стала известной журналисткой и главной феминисткой Америки к 1966 году.

6. Подобные задачи по отвлечению внимания масс от реальных проблем выполняют многие псевдо-левые активисты в интересах американского империализма.

Вывод:

Статья раскрывает связь известной феминистки Глории Стейнем с ЦРУ и показывает, как американские спецслужбы использовали феминистское движение для манипуляции общественным мнением и подавления дискуссий о классовой борьбе. Это иллюстрирует более широкую стратегию использования псевдо-левых движений для продвижения интересов американского империализма, которая, по мнению автора, продолжается и сегодня.

Расширенный вывод:

В современном мире, насыщенном информацией и сложными социально-политическими процессами, действительно легко стать жертвой манипуляций. Часто за благородными лозунгами и привлекательными идеями скрываются совершенно иные интересы и цели, не всегда очевидные на первый взгляд.

Поэтому крайне важно развивать критическое мышление и способность анализировать ситуацию в целом. Необходимо обращать внимание не столько на громкие заявления и обещания, сколько на реальные действия и их последствия. Ключевой принцип здесь – "смотреть в корень" проблемы и оценивать конкретные результаты, а не ограничиваться поверхностным восприятием.

Только такой подход позволяет увидеть истинную картину происходящего, распознать скрытые мотивы и избежать втягивания в процессы, которые могут противоречить вашим собственным интересам или ценностям. В мире, где информация может быть оружием, способность к критическому анализу становится необходимым навыком для каждого ответственного гражданина.