Главная » Видео, История, Невероятное в мире

Катынь 5. Нет в приговоре Нюрнберга

9 0

#катынь #плохойсигнал Пятый выпуск Плохого сигнала из серии подкастов, посвящённых трагедии в Катынском лесу и её использованию в качестве идеологического оружия.

Слушать аудио https://badsignal.mave.digital/

Предыдущие выпуски:

   • Катынь. Волки, цепи, стрельба и манёвры 
   • Катынь 2. Загадочный полковник 
   • Катынь 3. Археологи против нацистов 

Страница на Бусти Плохого сигнала – расшифровка с источниками
https://boosty.to/badsignal/posts/f7e… Тут же можно поддержать автора подпиской или разовым донатом.

00:00 Вступление
00:46 В предыдущих сериях
03:33 Суть вопроса
05:19 Реабилитация нацизма
07:47 Штамер на комиссии Мэддена
13:40 Ходатайство Штамера
15:54 Манипуляция Романова
22:24 Аргумент “нет в Приговоре”
23:04 Бомбёжки Ленинграда
23:44 Кто разрушил Варшаву?
25:24 Бухенвальд и Дахау
29:29 Чего ещё нет в Приговоре
30:59 Ответ в Приговоре
31:51 Другие преступления, не попавшие в Приговор
43:10 Геринг как пример
44:05 “Пункты” и “разделы”
45:18 Казуистика
49:09 Literal Rule
50:36 Если бы нацистов оправдали
51:19 “Отдельные” заседания по Катыни
53:19 “По настоянию советской стороны”
56:44 Выводы

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ipaZ3nb_nDM
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Антисоветскую, антирусскую ложь Катыни опровергает сама природа
Неудобная правда Катыни
Правда о Катыни
Юрий Жуков: Расстрелы в Катыни - сомнения остаются
Правда о Катыни — продолжение

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru