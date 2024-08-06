#катынь #плохойсигнал Пятый выпуск Плохого сигнала из серии подкастов, посвящённых трагедии в Катынском лесу и её использованию в качестве идеологического оружия.

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Предыдущие выпуски:

• Катынь. Волки, цепи, стрельба и манёвры

• Катынь 2. Загадочный полковник

• Катынь 3. Археологи против нацистов

Страница на Бусти Плохого сигнала – расшифровка с источниками

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00:00 Вступление

00:46 В предыдущих сериях

03:33 Суть вопроса

05:19 Реабилитация нацизма

07:47 Штамер на комиссии Мэддена

13:40 Ходатайство Штамера

15:54 Манипуляция Романова

22:24 Аргумент “нет в Приговоре”

23:04 Бомбёжки Ленинграда

23:44 Кто разрушил Варшаву?

25:24 Бухенвальд и Дахау

29:29 Чего ещё нет в Приговоре

30:59 Ответ в Приговоре

31:51 Другие преступления, не попавшие в Приговор

43:10 Геринг как пример

44:05 “Пункты” и “разделы”

45:18 Казуистика

49:09 Literal Rule

50:36 Если бы нацистов оправдали

51:19 “Отдельные” заседания по Катыни

53:19 “По настоянию советской стороны”

56:44 Выводы