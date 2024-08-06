Катынь 5. Нет в приговоре Нюрнберга
#катынь #плохойсигнал Пятый выпуск Плохого сигнала из серии подкастов, посвящённых трагедии в Катынском лесу и её использованию в качестве идеологического оружия.
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Предыдущие выпуски:
• Катынь. Волки, цепи, стрельба и манёвры
• Катынь 2. Загадочный полковник
• Катынь 3. Археологи против нацистов
Страница на Бусти Плохого сигнала – расшифровка с источниками
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00:00 Вступление
00:46 В предыдущих сериях
03:33 Суть вопроса
05:19 Реабилитация нацизма
07:47 Штамер на комиссии Мэддена
13:40 Ходатайство Штамера
15:54 Манипуляция Романова
22:24 Аргумент “нет в Приговоре”
23:04 Бомбёжки Ленинграда
23:44 Кто разрушил Варшаву?
25:24 Бухенвальд и Дахау
29:29 Чего ещё нет в Приговоре
30:59 Ответ в Приговоре
31:51 Другие преступления, не попавшие в Приговор
43:10 Геринг как пример
44:05 “Пункты” и “разделы”
45:18 Казуистика
49:09 Literal Rule
50:36 Если бы нацистов оправдали
51:19 “Отдельные” заседания по Катыни
53:19 “По настоянию советской стороны”
56:44 Выводы