Раскрываем тайну таинственной церкви в подмосковных Дубровицах. Какие секреты скрывает в себе не типичная церковная архитектура, церковь это или вообще замок короля и как она ложится в нашу теорию о подмене Бога. История церкви это политика тех лет и никакой духовности. Это всё было придумано для управления людьми. В этом видео я вам расскажу свою версию истории, которая выглядит куда более правдоподобно, чем написанная нам Иезуитами история.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Знаменская церковь в Дубровицах имеет нетипичную для православной архитектуры форму и стиль, больше напоминающую католический храм.

2. Автор связывает появление этой церкви с процессом латинизации России в конце 17 века.

3. Церковь была построена в период смены династий Рюриковичей на Романовых, что автор интерпретирует как смену "старого Бога" на "нового".

4. Утверждается, что новая династия Романовых была связана с западным влиянием и католицизмом.

5. Автор проводит параллели между архитектурой Знаменской церкви и другими храмами петровской эпохи, такими как Исаакиевский собор.

6. Обсуждается использование скульптур и нетипичных для православия элементов в оформлении церкви.

7. Автор связывает строительство церкви с деятельностью князей Голицыных, которых он считает проводниками западного влияния.

Вывод:

Автор представляет альтернативный взгляд на историю России конца 17 - начала 18 веков, интерпретируя архитектуру Знаменской церкви в Дубровицах как свидетельство глубоких культурных и религиозных изменений в стране. Он рассматривает этот период как время активной латинизации и вестернизации России, связывая эти процессы со сменой династий и изменениями в религиозной политике. Однако стоит отметить, что эта интерпретация является довольно спорной и отличается от общепринятой исторической версии.