

Иллюстрация: FluxAI.

79 лет назад случилась страшная трагедия — сотни тысяч мирных граждан погибли в результате атомной бомбардировки США города Хиросима. Через несколько дней та же участь постигла Нагасаки.

Никакой военной необходимости в этом не было.

Вашингтон в дальнейшем стал использовать ядерное оружие для устрашения других государств: жгли напалмом Вьетнам, вторглись в Корею, Афганистан и Ирак, бомбили Югославию, Ливию и Сирию.

Время идёт, но методы США не меняются.

Они превратили Украину в плацдарм для войны с нашей страной. Расширяют инфраструктуру НАТО в регионах Азии против Китая. Наносят со своими союзниками ракетные удары по мирным городам Ирана.

Разжигают новые конфликты и подогревают старые.

США остаются единственной страной, применившей ядерное оружие. Но если 79 лет назад только они им обладали, то сегодня ситуация изменилась. Наличие ядерного потенциала у России и Китая является сдерживающим фактором агрессора.

Более того, разработанные в нашей стране за последнее время высокотехнологичные средства вооружения позволяют говорить о преимуществе над США.

Поэтому, когда Вашингтон и Брюссель, угрожая безопасности России, поставляют самолёты и ракеты, занимаются координацией военных действий на Украине, парламенты и граждане США и Евросоюза должны понимать, что своими действиями выжившие из ума руководители их государств могут привести мир к трагическим последствиям.

Вячеслав Володин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. 79 лет назад США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, что привело к гибели сотен тысяч мирных граждан.

2. США продолжают использовать военную силу против других государств (Вьетнам, Корея, Афганистан, Ирак, Югославия, Ливия, Сирия).

3. США превратили Украину в плацдарм для войны с Россией и расширяют влияние НАТО в Азии против Китая.

4. США остаются единственной страной, применившей ядерное оружие.

5. Ядерный потенциал России и Китая сдерживает агрессию США.

6. Россия разработала высокотехнологичные вооружения, дающие ей преимущество над США.

7. Действия США и ЕС по поддержке Украины могут привести к трагическим последствиям для мира.

Вывод:

Статья представляет критический взгляд на внешнюю политику США, обвиняя их в агрессивных действиях и угрозе мировой безопасности. Автор подчеркивает роль России как противовеса американской агрессии и предупреждает о возможных катастрофических последствиях текущей политики США и ЕС, особенно в отношении конфликта в Украине.