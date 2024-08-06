Армия КНДР получила 250 новых РСЗО



В КНДР состоялась церемония передачи КНА большой партии пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Хвасонпхо-11Ра" ("화성포-11라"), в западной классификации они носят наименование Hwasong-11D. Причем партия не просто большая, а беспрецедентная. Передано 250 ПУ одной партией!

Именно этот ракетный комплекс в последнее время часто фигурировал (https://t.me/milinfolive/114092?single) в официальных СМИ страны. Как в новостях о производстве (https://t.me/milinfolive/122237?single) нового оружия, так и в новостях об испытаниях (https://t.me/milinfolive/122450?single). Это относительно небольшая ракета, с максимальной дальностью стрельбы чуть более 200 км. С большой долей условности, это примерный боевой эквивалент советской "Точки-У". Только созданный в иную технологическую эпоху.

250 ПУ – хватит более чем на 20 ракетных бригад, если исходить из штата в 12 ПУ на бригаду. Это огромное количество. И не для одной церемонии или партии, а вообще.

Для сравнения, в последний год существования советской армии всех ракетных бригад вооружённых комплексами 9К79 "Точка" было 15. При том, что в одной бригаде было 12-16 ПУ.

По суммарному же залпу эти 250 ПУ – в 4 раза больше суммарного залпа всех советских "Точек"! Так как эти 250 ПУ оснащены не одной, а четырьмя ракетами. То есть суммарный залп – 1000 оперативно-тактических ракет.

На этом примере, можно составить представление об уровне милитаризации экономики КНДР и масштабе её ВПК. И о том, насколько серьезно они ощущают военную угрозу.

Понятно, что процесс передачи, освоения, производства ракет для создания штатного запаса займет еще какое-то время. Но особых сомнений, что в итоге справятся, нет.

В системе ракетных сил КНДР большую роль играют комплексы с не самыми сложными, но очень многочисленными и дешевыми ракетами.

Ракеты "предельных характеристик" заведомо дороже, сложнее, и слишком много их не произвести. Так, KN-23 называемые "северокорейским Искандером" поступают на вооружение в темпе 1-2 бригады в год. То есть темп ввода бригад примерно сравним с Россией до СВО.

В тоже время ракеты более простых типов сильно дешевле, значительно проще в массовом производстве, и из-за особенностей полёта их проще сделать и точными и надёжными (простые для систем навигации траектории и значительно менее экстремальные испытываемые перегрузки).

А более высокая вероятность перехвата ракеты компенсируется численностью самих ракет в залпе. При этом и у этих ракет тоже есть варианты в ядерном оснащении.

Именно к таким "простым массовым ракетам" и относятся и знаменитая "600-мм РСЗО" KN-25 (https://t.me/milinfolive/123233?single), и "Хвасонпхо-11Ра".

https://t.me/milinfolive/127593 – цинк

Существенное расширение ракетного потенциала КНДР. Особенно в случае необходимости ударов по Сеулу и крупным городам и военным базам на севере Южной Кореи.



Комментарий редакции

Основные выводы из статьи:

1. Армия КНДР получила беспрецедентно крупную партию новых ракетных комплексов – 250 пусковых установок "Хвасонпхо-11Ра".

2. Это количество достаточно для оснащения более 20 ракетных бригад, что значительно превышает количество аналогичных бригад в советской армии.

3. Суммарный залп новых комплексов в 4 раза превышает возможности всех советских комплексов "Точка".

4. Это демонстрирует высокий уровень милитаризации экономики КНДР и масштабы её военно-промышленного комплекса.

5. КНДР делает ставку на массовое производство относительно простых, но многочисленных и дешевых ракет, компенсируя их меньшую сложность количеством.

6. Такой подход позволяет быстро наращивать ракетный потенциал страны, несмотря на возможные технологические ограничения.

7. Это указывает на то, что КНДР серьезно оценивает военные угрозы и активно готовится к возможному конфликту.