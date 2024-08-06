Будучи сухопутной империей (принципы суши и сети), Россия очень сильно отличается от других стран большей устойчивостью, что с точки зрения глобалистов требовало принятия мер. Последние столетия в России элиты малых народов включались в общеимперскую элиту, а их население получало широкую автономию в местах своего исторического компактного проживания, за пределами которых обязаны были соблюдать общеимперский культурный канон. Эти отношения выстраивались при неоспоримом и уважительном отношении к доминирующей русской культуре, на основе которой сформирован общеимперский культурный канон.

Даже на уровне термина-оксюморона «многонациональный народ» внесена смысловая путаница. Этническая система может иметь форму племени, племенного союза / народности, народа, нации и имперской нации. Русские являются имперской нацией, других наций в составе России нет, только народы и народности. Благодаря формированию всем письменности, даже племена были переведены на уровень народности. Понятие «многонациональный народ» звучит как «поселок, состоящий из городов». В отношении России корректно говорить о русских, как полиэтнической имперской нации, в состав которой входят различные народы и народности.

Во внутренней политике в ближайшие 5-7 лет в России будет происходить активное возвращение к национальной, имперской политике (см. рисунок), взаимному уважению, но без перегибов, с чётким пониманием лидирующей, системообразующей роли и важности русской нации, языка, культуры и традиций для всех. Необходимо будет уходить от манипулятивных рассуждений, равенство изначальных возможностей индивидов в обществе не тождественно равенству культур.

Игры в одинаковость и равнозначность приводят к ситуации, что интересы большинства всегда менее важны, чем совместные интересы двух меньшинств: один народ = один голос, двое малых народов больше одного большого. Без учета исторического, текущего и будущего вклада в совместную деятельность на благо России, очень легко скатиться к утрате субъектности, чего от нас активно добивались в последние 30 лет.

Ещё одним последствием психоисторической катастрофы 90-х годов, являются демографические проблемы. Данный вопрос нельзя рассматривать в отрыве от общемировых процессов. Средний для мира индекс фертильности упал с 5 (количество детей на одну женщину детородного возраста) в середине XX в. до 2,3 в настоящее время и продолжает снижаться. В ближайшие 15-20 лет он опустится ниже уровня естественного воспроизводства населения в 2,13. В России тренд был опережающим, не более. Крах Советского проекта больнее всего ударил именно по русским, как имперской нации, уничтожая смыслы и сказавшись негативно на демографии.

Можно много рассуждать и говорить о пользе закаливания, но, когда человек простыл, вначале нужно вылечиться, а уж потом заниматься охлаждением организма. В ином случае заболевание имеет все шансы перейти в много более опасную форму, вплоть до летальной. Аналогично по отношению к этнической системе, где падение рождаемости свидетельствует о болезни, которую необходимо вылечить, найти причину, а уж потом открывать границы и заниматься интеграцией и ассимиляцией чужаков.

Глубинные проблемы болезни кроются в падении пассионарности, утрате целей и смыслов, ведь даже в ВОВ люди продолжали жить, любить, заводить семьи и рожать детей. Материальные факторы вторичны, к хорошему быстро привыкаешь, выросшая заработная плата мотивирует несколько месяцев, а потом опять хочется больше. Благополучная и сытая Европа начала XXI в., еще до взрывного роста пропаганды и насаждения перверсий, показательна – культ потребления и эгоизма, мужчины не хотели служить, женщины не хотели рожать. Вопросы воспитания пассионариев, как среди населения, так и элиты будут относиться к стратегическим, для долгосрочного выживания и субъектности этнической системы / страны.

В ближайшие годы будет продолжаться резкий переход, в ближайшие 2-3 года барьеры станут непреодолимы. Эпоха упрощения процедур и распахнутых дверей для мигрантов чуждой культуры, которых болеющая этническая система не сможет ассимилировать, закончилась. России нужно будет излечиться и лишь потом плавно и не торопясь приступать к закаливанию. Общемировые тренды на снижение рождаемости даже в исламских странах, мировая катастрофа и наличие у России вооружений, армии, воли, технологий и индустрии позволят без особых проблем защитить наши богатства и перспективы от любых внешних посягательств в ближайшие десятилетия. Доставшееся по наследству имущество не делят на всех соседей, так почему обратное должно быть в отношении народов и стран на планете.

Россия продолжит последовательно закрываться от Средней Азии, так как будет отсутствовать объективная потребность в: низкоквалифицированной рабочей силе / рабочих-мигрантах в текущем количестве (нужно в разы меньше), целесообразность и выгода от натурализации, политический интерес к выстраиванию отношений с данными республиками и т.д. Отдельной строкой будет проходить снижение рисков религиозного терроризма и экстремизма. Проблемы будут только возрастать по мере снижения уровня образования и радикализации рабочих-мигрантов.

Помимо демографии важным будет вопрос воссоединения территорий, в части адаптации и интеграции населения в Русский мир. Нужно четко понимать, что далеко не все земли даже бСССР, что войдут в зону влияния России (будущего панрегиона), получат привилегию стать частью метрополии, получить равные права. Большая часть будет ограничена только экономическими, военными союзами, без свободного движения населения.

Ещё более строго будет в отношении желающих индивидуально стать гражданами России, это нужно будет заслужить и дополнительные требования будут усиливаться. Времена массовой раздачи паспортов в мире ушли в прошлое, вернётся ситуация 1980-х гг. на Западе, каждый случай будет долгим и уникальным, десятилетиями будут жить с ВНЖ, которые ещё надо будет умудриться получить. В России исключения будут лишь для настоящих соотечественников, близких по культуре.

В отличие от времён Холодной войны, когда границы были закрыты, в ближайшие десятилетия будет открыто одностороннее движение. Отъезд, эмиграция возможны, но обратная дорога будет непроста. Беглецы из России, уехавшие в 2022-2023 гг. по политическим и психологическим мотивам, по большей части вернулись обратно, столкнувшись с суровой реальностью, в ближайшие 5-7 лет принципы будут меняться, желающие найти счастье за рубежом, будут сталкиваться со значительными ограничениями и проверками при возвращении, вплоть до утраты гражданства. Плата за глупость и эмоции.

И, да, будучи сухопутной империей, Россия является одной из немногих, кто уже имеет навыки и особенности для будущего, эпохи, что наступит после завершения периода войн и катастроф, но это уже другая история…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Россия как сухопутная империя отличается большей устойчивостью по сравнению с другими странами.

2. Исторически в России элиты малых народов включались в общеимперскую элиту, а их население получало автономию в местах компактного проживания.

3. Русские являются имперской нацией, другие народы в составе России – это народы и народности, но не нации.

4. В ближайшие 5-7 лет ожидается возвращение к национальной, имперской политике с акцентом на лидирующую роль русской нации, языка и культуры.

5. Демографические проблемы России связаны с общемировыми тенденциями снижения рождаемости и последствиями распада СССР.

6. Ожидается ужесточение миграционной политики, особенно в отношении Средней Азии.

7. Планируется более строгий подход к предоставлению гражданства, с исключениями только для "настоящих соотечественников".

8. Прогнозируется усложнение процесса возвращения для эмигрантов, уехавших в 2022-2023 годах.

Вывод:

Статья представляет видение будущей этнокультурной и миграционной политики России на ближайшие 10-15 лет. Автор прогнозирует значительное ужесточение миграционного законодательства, усиление роли русской культуры и нации, а также более избирательный подход к интеграции новых территорий и предоставлению гражданства. Ожидается, что Россия будет стремиться к укреплению своей имперской идентичности и решению демографических проблем, в первую очередь фокусируясь на внутренних ресурсах и "близких по культуре" соотечественниках. Эти изменения рассматриваются автором как необходимые для сохранения устойчивости и субъектности России в контексте глобальных изменений и вызовов.