

Иллюстрация: FluxAI.

В книге Глазьева "Последняя мировая война. США начинают и проигрывают" среди прочего есть очень интересная гипотеза про Израиль и Украину. Про судьбу, которую замыслил для них мировой финансовый олигархат.

Если вкратце и по памяти, то Глазьев говорит, что готовится переселение еврейского государства из Израиля на территорию Украины, где должен появиться новый Израиль с центром в Днепропетровске.

Для реализации чего олигархат, по версии Глазьева – внимание! – проводит два процесса – зачистку территории Украины от местного мужского населения и втягивание Израиля в войны с соседями.

Зачистка украинцев проводится посредством затягивания СВО, которая превратилась в "мясорубку" для личного состава ВСУ. А конфликты с палестинцами и мусульманами Ближнего Востока, безумно провоцируемые Нетаньяху, должны подтолкнуть евреев к поиску более безопасных регионов. При этом на Украину, по Глазьеву, они начнут переезжать под видом помощи в борьбе с Россией – сначала военные ЦАХАЛ, а потом их семьи.

Если вдуматься, то при всей невероятности этой гипотезы (некоторые наверняка её назовут безумной конспирологией), она парадоксально придаёт стройную логику, казалось бы, абсурдным процессам на Украине и Ближнем Востоке.

Тем более что, опять же по Глазьеву, мировой олигархат, чтобы застолбить земли Поднепровья за новым Израилем, как только появится угроза победы российской армии и освобождение этих земель Россией, сразу же запустит процесс переговоров по Украине – чтобы не позволить Москве занять эту землю.

Впрочем, сами израильтяне пока полны воинственности и уверенности, что они победят всех соседей. Однако посмотрим, как изменятся настроения, когда Израилю придётся одновременно воевать на 5 фронтов – и начнут гибнуть не только мусульмане, но и евреи. Никакой другой логикой поведение Нетаньяху объяснить невозможно.

Думаю, что российским стратегам (не самолётам, а людям) надо обязательно подумать над гипотезой Глазьева и, если она подтвердится, помешать её реализации.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Глазьев выдвигает гипотезу о планах переселения еврейского государства из Израиля на территорию Украины.

2. Предполагаемый новый Израиль должен появиться на Украине с центром в Днепропетровске.

3. Для реализации этого плана, по мнению Глазьева, проводятся два процесса:

а) Зачистка территории Украины от местного мужского населения через затягивание СВО.

б) Втягивание Израиля в войны с соседями.

4. Конфликты на Ближнем Востоке должны подтолкнуть евреев к поиску более безопасных регионов.

5. Переезд на Украину начнется под видом помощи в борьбе с Россией – сначала военные, затем их семьи.

6. Мировой олигархат якобы готов начать переговоры по Украине, чтобы не допустить занятия этих земель Россией.

7. Автор считает, что эта гипотеза придает логику происходящему на Украине и Ближнем Востоке.

Вывод:

Статья представляет собой анализ гипотезы Сергея Глазьева о планах мирового финансового олигархата по созданию нового Израиля на территории Украины. Автор признает невероятность этой идеи, но отмечает, что она логично объясняет ряд абсурдных событий на Ближнем Востоке и в Украине.

В статье делается вывод о необходимости российским стратегам проанализировать гипотезу Глазьева и разработать план действий для предотвращения ее реализации.

Важно отметить:

Предположение о переселении Израиля на территорию Украины кажется маловероятным по нескольким причинам:

1. Израиль имеет давние связи с Россией, и сотрудничество с ней было бы более логичным, чем прямой конфликт.

2. Прямое столкновение с ядерной державой несет огромные риски для Израиля.

3. Освоение уже освобожденных территорий было бы проще и безопаснее, чем участие в активных боевых действиях.

Однако, важно учитывать возможные геополитические изменения в случае ослабления позиций Украины:

1. Различные страны, включая западных соседей Украины, могут проявить интерес к её территориям.

2. Россия должна быть готова к различным сценариям развития событий, включая возможные претензии других стран на украинские земли.

3. Приоритетом должно оставаться освобождение украинского народа и восстановление его суверенитета на своей территории, возможно, под защитой России.

4. Необходимо учитывать текущую ситуацию, когда западные страны имеют значительное экономическое и военное влияние на Украину.

Важно подчеркнуть, что эти выводы основаны на предположениях и требуют критического анализа. Геополитическая ситуация сложна и многогранна, и любые прогнозы должны учитывать множество факторов и возможных сценариев развития событий.