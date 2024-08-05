Интересно наблюдать, как описывая драматические события в Бангладеш, мировая «демократическая пресса» опять рассказывает нам любимые нарративы о второстепенном, избегая сути произошедшего – в стране совершён государственный переворот.

Привычные новости с надрывом и без контекста – калейдоскоп насилия на фоне тропиков и нищеты в мозг воспитанной этой прессой обывателя из «благополучных стран», для которого что все мы – Бангладеш.

Багладеш – самая густонаселенная и одна из самых ограбленных колониализмом стран мира (не пишу «бедных», поскольку эта бедность – не природная данность, а политический результат). В стране с огромными социальными проблемами в последние годы наметился наконец быстрый экономический рост, были созданы программы бесплатного государственного образования и системы субсидий для самой бедной части населения, её главными торговыми партнерами стали Индия, Китай и Россия, в прошлом году она подала заявку на вступление в БРИКС.

Но, как это всегда вдруг случается, неожиданно восстали студенты с требованиями изменения одного закона и борьбы с коррупцией и несправедливости. «Авторитарный режим» пошел навстречу восставшим и согласился на выполнение части требований. В ответ, требований стало больше и мирные демонстрации перестали быть мирными. После этого армия «поддержала борцов за демократию» и потребовала у премьер-министра Шейх Хасины – дочери основателя государства и национального героя Бангладеш – в течение 45 минут покинуть страну. Разумеется, «ради предотвращения насилия и во имя блага родины». Никому ничего не напоминает?

@olegyasynsky

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Мировые СМИ освещают события в Бангладеш поверхностно, не раскрывая сути происходящего государственного переворота.

2. Бангладеш – густонаселенная страна, пострадавшая от колониализма, но в последние годы демонстрировавшая экономический рост.

3. В стране были созданы программы бесплатного образования и социальной поддержки, налажены торговые отношения с Индией, Китаем и Россией.

4. Недавно в Бангладеш начались студенческие протесты, которые переросли в беспорядки.

5. Армия потребовала от премьер-министра Шейх Хасины покинуть страну, что автор рассматривает как признак государственного переворота.

Вывод:

Автор критикует освещение событий в Бангладеш западными СМИ, утверждая, что они не раскрывают полной картины происходящего. Он считает, что в стране происходит государственный переворот, замаскированный под студенческие протесты, и это может негативно повлиять на недавние экономические и социальные достижения Бангладеш.

Автор статьи явно намекает на то, что перевороты в Бангладеш и на Украине происходят по одной и той же методичке.

Он подчёркивает сходство сценариев:

Использование студенческих протестов: В обоих случаях демонстрации студентов стали катализатором для свержения власти.

Очернение лидера как диктатора: Шейх Хасина, как и Виктор Янукович до неё, изображается как тиран, нуждающийся в устранении.

Вмешательство армии: Военные выступают в роли "спасителей демократии", но на деле захватывают власть.

Автор предполагает, что в результате переворота Бангладеш, как и Украина, вернётся к своему колониальному прошлому, потеряв экономическую независимость и социальные гарантии. Он не конкретизирует, кто именно станет новым хозяином страны, но подразумевает, что это будет Запад.