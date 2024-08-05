Последние месяцы все чаще по телевизору показывают пленных ВСУ. За годы СВО сдавшихся в плен, по сообщениям наших СМИ, набралось до 10 тысяч. Впрочем, главное не то, сколько их подняло руки, гораздо важнее — почему они это сделали.

Ответы, которые дают солдаты, — офицеров среди пленных почти не наблюдается — можно назвать стандартными: их бросили командиры, нет воды и еды. Заметьте: не боеприпасов нет, а продовольствия. Подтекстом при этом звучит: а если бы было, то меня (нас) тут бы не было (в плену). Вывод напрашивается сам собой: нашей армии противостоят «идейные» хлопцы и девчата (их сейчас в ВСУ более 50 тыс.). Впрочем, диктуют не только на фронте, а, пожалуй, что и во всей той Украине, которая оккупирована бандеровцами. Думается, это одна из главных причин, по которой граждане «незалежной» массово убегают в сытую Европу.

Согласно данным Госстата Украины, продовольственные товары за 10 лет, начиная с предмайданного 2013 г., в основном подорожали в 5-10 раз: хлеб из муки высшего сорта — на 809% (с 4,78 грн до 43,43), говядина почти в пять раз (с 54,17 грн за килограмм до 243,64 грн) В 2022 г. цены на гречку поднимались выше 100 грн за упаковку. Сейчас они упали до 30,46 грн, но и это дороже в три раза, чем было. Значительно подорожал рис — почти в 7 раз — с 7,7 грн до 51,36.

А такой «стратегически» важный продукт для украинцев, как сало, подорожал на 626% (с 23,89 грн. до 173,5), хотя свинина прибавила только 309% от старой цены (47,28 грн. — до майдана и 193,6 грн. сегодня).

Но пока это только цветочки, ягодки ждут «незалежную» уже в феврале, утверждает советник бывшего президента Кучмы Олег Соскин. «Вполне возможно, что зерна на продовольствие уже не останется, его уже продают активно. Останется где-то на пару месяцев», — предполагает он.

По мнению Соскина, из-за недостатка зерна в стране начнется голод. Но это не все украинские беды. «В случае сохранения существующего темпа разрушения промышленных и хозяйственных ресурсов уже к осени финансово-экономический организм Украины будет уничтожен», — уверен советник Кучмы.

Увы, этот механизм уже разрушен. На днях социологическая служба Центра Разумкова (Киев) опубликовала результаты исследования, согласно которому трети жителей страны денег хватает только на еду и одежду, а 9% не хватает даже на питание. (Опрос проводился с 20 по 28 июня 2024 г.).

В прошлую субботу ряд украинских СМИ сообщил о том, что на Банковой (там находится резиденция президента Украины) осуществили заморозку выплат пенсий и социальных пособий, чтобы хоть как-то прикрыть дыру в госбюджете. Телеграм-канал «Легитимный», в частности, отметил: «Зарплаты и пенсии никому поднимать не будут, при этом украинцам стоит готовиться к задержкам в их выплате, так как Запад даёт меньше, а требует больше. Вот тарифы, цены и налоги будут расти. Как говорится, конец эпохи бедности, начало эпохи Зе-нищеты и голода».

По данным киевских аналитиков, на Украине с осени ускорится рост цен на продовольствие. Президент украинской Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич утверждает, что с осени начнут резко расти цены на молочные продукты и мясо. В целом продукты питания могут подорожать еще на 7%-30%.

Причина инфляции, как утверждают власти, в массовых перебоях с электричеством, как-то «забывая», что гривну они девальвируют по указанию МВФ, чтобы покрыть дефицит бюджета. Правда, сейчас многие украинские заводы работают от генераторов, из-за чего их убытки растут, и это вскоре тоже отразится на стоимости продуктов питания. Украину, похоже, ждет рукотворный голодомор, к которому последние десять лет ее вели западные т.н. союзники и партнеры.

А сегодня от них денег ждать не приходится на еду и прочие гуманитарные потребности. На войну же дадут сполна! В конце июля из Верховной рады пришла информация, что украинские госрасходы ровно вдвое выше доходов, дефицит годового бюджета составляет 40 млрд долл. и ситуация будет еще хуже. По прогнозам, в частности, того же Fitch, в текущем году долг Украины увеличится до 92,5% ВВП, в связи с чем западные «благодетели» продавили распродажу за бесценок государственных активов, включая крупнейшие компании, связанные с природными ресурсами, а также резкое повышение налогов. Но налоги собирать скоро будет не с кого: по признанию замминистра экономики Украины Татьяны Бережной, работающее население Украины с 11,5 млн в 2021 г. уменьшилось до девяти млн в этом году, однако реальная цифра еще меньше. Для погашения долговых обязательств Киеву придется ускоренно печатать ничем не обеспеченные деньги, что приведет к глубокой девальвации украинской валюты и дальнейшему падению уровня жизни украинцев.

Впрочем, Украина даже воюет в кредит. На средства западных инвесторов, в основном, двух: инвестиционных фондов Black Rock* (совокупный инвестиционный портфель 9,5 трлн долл., по данным 2024 г.) и PIMCO (1,92 трлн долл., по данным 2022 г.). Денег у одной Black Rock, в частности, больше, чем ВВП любой из западных стран, за исключением США. Согласно просачивающейся в западную прессу «информации из источников, заслуживающих доверия», Black Rock и PIMCO «солидно вложились в украинский чернозем». Причем еще несколько лет назад. И с плодородными землями, о которых рядовой украинский землепашец даже не ведает, что они не его и не государственные, ситуация куда жестче, чем просто с возвратом кредитов Киевом. А ужесточилась она по причине того, что на Западе все чаще говорят о введении войск НАТО на Украину, а российская сторона более чем прозрачно намекнула, что отражать это нашествие и обеспечивать свой суверенитет будет всеми имеющимися видами оружия. Включая ядерное. Пусть тактическое, влияющее на локальные вопросы, но не менее от того грозное.

Применяться оно будет по территории наших соседей. А одним из поражающих факторов ядерного оружия является радиоактивное заражение местности. Как после взрыва на Чернобыльской АЭС. То есть, если рванет на жирном плодородном черноземе Украины, — не дай Бог, конечно! — то после тактических ядерных ударов там еще очень много лет ничего нельзя будет выращивать, и вообще придется массово бежать оттуда. Тогда названные инвестиционные фонды не просто потеряют деньги — они потеряют все и, главное, возможность заработать.

Разговоры о перемирии активизировались на Западе отнюдь не только по причине того, чтобы дать Киеву передышку и вооружить его до зубов. Забота об Украине — это только фон для прикрытия подлинных намерений. Реально СВО ведется на землях Украины, купленных США, Западом в целом. Исследования американского Оклендского университета о землевладельцах Украины 2023 г. подтверждают, что около 30% пахотных земель Украине не принадлежит. И это, похоже, весьма скромные оценки.

Как известно, одним из главных богатств Украины являются сельскохозяйственные земли, преимущественно черноземы.

На территории страны находится почти треть мирового чернозема, лучшей почвы для сельского хозяйства нет. Но анализ структуры собственности на эту землю показывает, что на самом деле она принадлежит частным компаниям из Соединенных Штатов. То есть, США на Украине защищают не мифическую демократию, а практически собственную территорию. И — свой урожай.

Итальянский политик, журналист и бывший депутат Европарламента Джульетто Кьеза (1940–2020) сообщал, что в январе 2014 г., т.е. еще при Януковиче, земли в пяти областях Украины были переданы в аренду на 50 лет с правом продления договора аренды (навсегда!) англо-голландской Shell и американской Chevron. При этом указанные корпорации собирались на арендованных землях заниматься не сельским хозяйством, а добычей сланцевого газа. Заявление политика, по его собственному утверждению, основывалось «на достоверных источниках», подтверждающих его секретность и невозможность публичного разглашения.

Информация, однако, подтвердилась. В конце мая 2022 г. в издании Australian National Review (ANR) появилась резонансная публикация под названием «Три большие американские мультинациональные компании приобрели 17 миллионов га украинской сельскохозяйственной земли». Издание сообщало, что три крупные транснациональные корпорации, имеющие штаб-квартиры в США, купили 17 из 62 млн га украинских сельскохозяйственных земель, что составляет почти треть всех пригодных для пахоты украинских сельскохозяйственных угодий. Для сравнения: во всей Италии имеется 16,7 млн гектаров сельскохозяйственных угодий.

Проще говоря, три американские компании купили на Украине больше полезной сельскохозяйственной земли, чем есть во всей Италии. Речь идет о компаниях Cargill, Dupont и Monsanto. Они являются крупнейшими игроками на рынках зерна, семян и агрохимии и уже в конце прошлого века открыли свои представительства в Киеве. Все это время они вели подготовку к скупке земли и проводили лоббистскую деятельность в Верховной раде по вопросам земельной реформы. Годовой оборот одной Cargill — 134 млрд долл. сравним со всем ВВП Украины в докризисном 2019 г. (137 млрд долл.). Отмечается, что среди основных акционеров этих трех компаний находятся крупнейшие в мире финансовые холдинги — Vanguard, Blackstone и Blackrock, штаб-квартиры которых зарегистрированы в США. Каждый из указанных холдингов управляет по всему миру активами, величина которых измеряется триллионами долларов. Издание ANR обращает внимание на то, что Cargill, Dupont и Monsanto заключили между собой соглашение и действуют на Украине как консорциум.

Впрочем, еще до создания этого объединения на Украине уже обосновались агрохолдинги из других стран. В частности, владельцами агрохолдингов на Украине являются американская NCH Capital, французская AgroGеneration, немецкие ADM Germany, KWS, Bayer и BASF, саудовская Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC).

После введения закона об открытии рынка еще 5% украинских пахотных земель были приобретены (официально «взяты в аренду») китайскими компаниями. Однако, по оценкам экспертов, ведущие позиции в украинском агросекторе на сегодняшний день занимает, тем не менее, американский триумвират Cargill, Dupont и Monsanto.

На службе консорциума и других иностранных любителей украинского чернозема находились и находятся такие украинские олигархи, как Косюк, Веревский, Бахматюк, Вадатурский и Ахметов (куда же без него!). Их называют украинскими латифундистами: дескать, они скупали земли, площади которых измеряются сотнями тысяч и даже миллионами гектаров. Формально земли сосредотачивались на балансах украинских фирм, которые первоначально находились в собственности украинских латифундистов. Через некоторое время эти компании становились совместной собственностью украинских компаний и иностранных корпораций. Первые постепенно покидают эти фирмы, со временем там останется исключительно иностранный капитал.

По оценке украинского координатора мониторингового проекта Land Matrix (Италия, Швейцария, ЮАР) Михаила Амосова, на Украине более 50 иностранных инвесторов обрабатывают землю. Зафиксировано 208 сделок, в результате которых контролируются большие массивы земель. Агрохолдинги покупают целые предприятия. Арендуют землю по низким ценам. В земельном банке иностранных компаний около 10% украинских с/х земель. Как видим, на Украине отработана простая схема доступа иностранного капитала к украинским чернозёмам: нерезиденты приобретают не землю, а украинские агрохолдинги, которые эту землю купили еще в 1990-е годы.

Сегодня эксперты вполне обоснованно полагают, что после начала Спецоперации на Украине процесс слегка закамуфлированной скупки земель иностранным капиталом ускорился. Военные операции не могли не понизить рыночные цены на землю — это удобный момент для покупок. Цена гектара украинской пахотной земли в среднем сейчас составляет не более 2,5 тыс. долл., ближе к зоне боевых действий — лишь тысячу долларов. Для сравнения: в Европе цена за гектар сельскохозяйственной земли находится в диапазоне от 4 тыс. до 70 тыс. долл. США. В свое время Елена Афанасьева в статье «Землю Украины выкупили американские и немецкие офшоры» (издание Octagon) отмечала, что под грохот войны на Украине идет скупка земли иностранцами, которая будет иметь катастрофические последствия для народа страны. Со временем этот вывод становился все актуальней.

В СМИ прошла информация со ссылкой на микроблог депутата Европарламента от Ирландии Мика Уоллеса, что западные корпорации будто бы активно скупают земли на Украине за копейки. «Украина разрушена. Корпорации из США и Европы скупают земли в западной части Украины за копейки», — написал он. Его пост тут же был объявлен «кремлевским фейк-ньюс», а сам автор зашикан мейнстримом.

Недавно польские СМИ тоже сообщили, что западные компании начали тайно раскупать земли в Западой Украине. Чернозема там, правда, нет, но земля уже сама по себе — непреходящая ценность.

А скупка задешево украинских сельхоз земель может не только ударить по местным фермерам, переживающим из-за военных действий на территории страны не лучшие времена. Она катастрофическим образом повлияет на весь рынок сельскохозяйственной и продовольственной продукции Украины, приведя к ее острому дефициту, соответственно, безудержному росту цен и даже голоду.

По данным Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, нехватку еды ощущает каждая пятая украинская семья. ВПП называет одну причину украинского голода — вооруженный конфликт. Но это либо непонимание, либо сознательное искажение ситуации. СВО, конечно, оказывает влияние на внутренний продовольственный рынок страны, но грядущий голодомор на Украине начинался значительно раньше.

Еще в мае 2022 г. Минобороны России предупреждало, что США и Евросоюз, как и прогнозировали эксперты, спровоцировали голод на Украине, начав вывозить зерно. От нехватки еды уже тогда страдали 8,5 млн человек. Почти 23% всех голодающих были дети в возрасте от пяти лет. Запад же вывозил все больше зерна из украинских хранилищ, заявляя при этом о «гуманитарной поддержке» народа Украины. О том, что Запад обрекает Украину на голод, говорил постпред России при ООН Василий Небензя. Он обратил внимание на тот факт, что зерно с Украины вывозится железнодорожными составами и баржами по Дунаю. Оно идет не на нужды «голодающего глобального юга», заботой о котором прикрывался Запад, а собиралось в зерновых хранилищах ЕС. Как сообщали западные СМИ, вывоз зерна был обязательным условием поставки Украине оружия. Таким образом, США и Европа хотят обеспечить собственную продовольственную безопасность и снизить мировые цены на продовольствие, чтобы скупить его по дешевке. Для себя любимых, разумеется. А из Украины готовы вывезти все продовольствие вплоть до последней крошки.

Сегодня, когда в принципе известно, что происходит с продовольствием на Украине и почему, начинаешь по-новому смотреть на всю шумиху, поднятую на Западе вокруг проблем вывоза украинского зерна. В чем только не обвиняли Россию, но, главным образом, в том, что Москва намерена уморить голодом чуть не все беднейшие страны мира. Тогда в дело вмешался даже президент США Джо Байден. Теперь понятна причина столь высокого внимания: речь шла о вывозе не украинского, а американского зерна. И оно того стоило.

Так, за 2023 г., когда действовала так называемая Черноморская зерновая инициатива, через украинские порты на экспорт перевалили 49 млн тонн зерна, из которых 6,5 пришлось на кукурузу, шесть — на пшеницу, а ячмень и рожь улеглись в трюмы сухогрузов в объеме по 900 тыс. тонн каждый. В то же время была информация, что под прикрытием зерновой сделки перевозились оружие и боеприпасы для ВСУ, даже ракеты к зенитным комплексам.

И отнюдь не ради сохранения территориальной Украины советник госсекретаря по делам Европы и Евразии О'Брайен заявил на днях в конгрессе, что США не могут позволить России захватить Одессу. Он озаботился тем, что Москва, заняв «жемчужину у моря», будет контролировать 20% мирового рынка зерна, а не тем, что гибнут украинские солдаты. Еще раз убеждаемся в том, что Америка воюет не за Украину, а против России, которая, получив Одессу, может потеснить США на глобальном зерновом рынке. За прошлый год американцы экспортировали агропромышленной продукции на сумму 195 млрд долл., экспорт оружия принес им 238 млрд. Разница не велика. Комментарии здесь, что называется, излишни.

Сегодня США и прочие страны НАТО намерены сохранить за собой право на земельную собственность на Украине. Именно с этой целью они пытаются втянуть Россию в некий переговорный процесс (явно по типу минского). Но Москва, не возражая против переговоров в принципе, предупреждает, что боевые действия останавливаться не будут. Такой вариант Запад не устраивает.

И Зе-команда в ежедневном режиме приказывает солдатам и офицерам ВСУ воевать и помирать якобы за украинскую землю. И воюют. И ложатся сотнями тысяч в землю практически уже не украинскую — американскую. В то же время солдаты ВСУ жалуются, что их не кормят, они голодают и это тоже одна из причин, почему они сдаются в плен русским. И правильно делают. Запад им не поможет! Так может, пора украинцам перестать надеяться на доброго «евроатлантического дядю» и хоть что-то, наконец, сделать самим для своего же спасения?

Специально для «Столетия»

Валерий Мацевич

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. На Украине наблюдается резкий рост цен на продовольствие и ухудшение экономической ситуации.

2. Значительная часть сельскохозяйственных земель Украины (до 30% по некоторым оценкам) принадлежит иностранным компаниям, преимущественно американским.

3. Крупнейшие покупатели украинских земель – американские компании Cargill, Dupont и Monsanto.

4. Процесс скупки украинских земель иностранцами ускорился после начала военного конфликта из-за снижения цен.

5. Вывоз зерна с Украины западными странами усугубляет продовольственную ситуацию в стране.

6. США и другие страны НАТО стремятся сохранить контроль над украинскими землями.

7. Украинские военные вынуждены воевать за земли, которые фактически уже не принадлежат Украине.

Вывод:

Статья представляет ситуацию на Украине как результат целенаправленной политики западных стран, особенно США, по установлению контроля над украинскими сельскохозяйственными землями. Автор утверждает, что это приводит к обнищанию населения Украины и угрозе голода, в то время как украинские военные фактически защищают интересы иностранных компаний.

Дополнительный вывод:

Приобретение украинских земель западными компаниями довольно остро ставит вопрос о частной собственности, который вызывает озабоченность и у России. В случае если Россия достигнет целей своей специальной военной операции и возьмет под контроль территории Украины, возникнет сложная юридическая и экономическая дилемма: кому будут принадлежать эти земли – России или западным собственникам?

Этот вопрос тесно связан с более широкой проблемой взаимных имущественных прав и обязательств между Россией и западными странами. Сюда относится как российская собственность на Западе, так и западные активы в России. Ситуация осложняется санкциями и ответными мерами, принятыми обеими сторонами.

Решение этих вопросов потребует сложных переговоров и, возможно, пересмотра международных норм, касающихся прав собственности в условиях геополитических конфликтов. Это сложный клубок экономических и правовых взаимоотношений, распутывание которого может занять годы и потребовать новых подходов к понятию международного права и суверенитета в глобализированном мире.

Таким образом, вопрос о собственности на украинские земли выходит далеко за рамки локального конфликта и затрагивает фундаментальные аспекты международных экономических отношений и права собственности в глобальном масштабе.