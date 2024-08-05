Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала @boris_rozhin Борис Рожин



Сегодняшний анонс применения Украиной истребителей F-16 вновь актуализирует вопрос установки места базирования данных самолётов. На текущий момент заявлено о передаче десяти бортов (некоторые источники предполагают, что один или два самолёта, показанных на видео, могут являться макетами для введения в заблуждение ВКС РФ при ударах по аэродромам), ещё десять бортов (помимо нидерландских, уже переданных Киеву) из Бельгии и Дании должны поступить до конца 2024 года.



История применения F-16 на Украине, на мой взгляд, имеет два варианта развития событий.



При первом противник будет использовать F-16 c аэродромной сети на Украине, прибегая к маскировке стоянки самолётов или же использованию бетонированных укрытий. Но не только. Также не исключено применение тактики взлёта F-16 с подготовленных участков автострад (такой сценарий активно изучался с 2023 года, и технические возможности для его реализации имеются при соответствующей поддержке США и НАТО). В этом случае принципиальные задачи для ВКС РФ и ракетных войск не меняются — разведка должна будет отслеживать их перемещение по аэродромам Украины и после подтверждения по агентурно-техническим каналам наносить удары по местам базирования с применением высокоточных ракет типа «Кинжал», «Искандер», «Оникс» и т. д., как это делается в случае охоты за Су-24, МиГ-29 и Су-27. Плюс, само собой, на F-16 будут вести охоту истребители Су-35.



При втором, более сложном для исполнения сценарии противник будет использовать аэродромы стран НАТО (Польши, Румынии, не исключён вариант с втягиваемой в альянс Молдавией) в качестве мест постоянного базирования большинства самолётов и инфраструктуры их снабжения.



Оттуда F-16 будут перелетать на аэродромы подскока на Украине (Миргород, Канатово, Долгинцево и т. д.), где будут быстро дозаправляться, наносить удар (скорее всего, применяться будет штатный боекомплект из ракет Storm Shadow, SCALP-EG и HARM), после чего на малой высоте уходить на аэродромы базирования за пределами Украины. Непосредственная поддержка подразделений на земле с помощью корректируемых бомб в этом случае видится маловероятной и опасной, поскольку для выполнения этого манёвра придётся загонять F-16 вплотную к зоне досягаемости российских комплексов ПВО.



Наиболее опасным и неприятным разумнее считать второй вариант, поскольку Россия будет стоять перед выбором — реализовывать или нет угрозы нанесения ударов по аэродромам стран НАТО, на которых базируются переданные Украине F-16. В случае реализации таких угроз на повестку дня выходит дальнейшая эскалация конфликта с НАТО. В случае отказа у ВКС РФ остаётся лишь небольшое окно для работы по F-16, взлетающим с аэродромов подскока, или отлова их на этих аэродромах, что вероятно, но куда сложнее, чем в случае возможности бить по аэродромам базирования. Вне зависимости от того, какой из сценариев будет разыгран, крепнет ощущение, что готовое решение по поражению американских истребителей давно выработано и ожидает реализации.



Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.



#Украина #F-16

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Украина анонсировала применение истребителей F-16.

2. На данный момент заявлено о передаче 10 самолетов, еще 10 ожидаются до конца 2024 года.

3. Рассматриваются два варианта использования F-16 Украиной:

a) С аэродромов на территории Украины

b) С аэродромов стран НАТО

4. Первый вариант предполагает использование маскировки, укрытий и возможность взлета с автострад.

5. Второй вариант включает постоянное базирование в странах НАТО с кратковременными вылетами на украинские аэродромы подскока.

6. Второй вариант считается более опасным, так как может привести к эскалации конфликта с НАТО.

7. Россия, вероятно, уже имеет план противодействия американским истребителям.

Вывод:

Использование Украиной истребителей F-16 создает новые вызовы для российских вооруженных сил и может потенциально привести к эскалации конфликта. Особенно опасным представляется сценарий с базированием самолетов на территории стран НАТО. Независимо от выбранной стратегии, ситуация требует тщательного планирования и может существенно повлиять на ход военных действий.