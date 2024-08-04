Участвует ли компания «Яндекс» в современной информационной войне, и если да, то на чьей она стороне? Вопрос далеко не праздный, особенно если учесть, что и Google, и полузапрещенная в РФ Википедия, и другие могущественные сетевые монстры занимают ярко выраженную антироссийскую позицию, в чём легко убедиться, полистав на досуге виртуальные страницы любого из них. Но как же быть с «Яндексом», говорящим на русском языке и активно вошедшим в нашу обычную жизнь – от поисковика, где мы ищем себе подсказки по любому поводу и до всевозможных приложений, помогающих нам спланировать вечер, вызвать такси, заказать продукты из магазина и вообще осуществить любой «шопинг», не выходя из дома?

Не так-то прост этот «нейродруг», болтающий с нами холодноватым голосом Алисы и способный, если потребуется, определить наше местоположение на глобусе с точностью до нескольких метров. А вы попробуйте, к примеру, пообщаться с «Яндексом» на актуальные политические вопросы, спросить у него, условно говоря, «чей Крым?», как это сделал мой добрый знакомый, политолог из Франции и бывший советник Марин Ле Пен Эммануэль Леруа, и поверьте – результат вас, мягко говоря, удивит. Ну примерно, как если бы во время Великой Отечественной войны голосом Левитана из советского репродуктора с вами заговорил Геббельс. Или кто-то, на него очень похожий. Однако, как я уже сказал, Эммануэль Леруа рискнул допросить «цифрового Геббельса» и по итогам этого разговора написал небольшую статью, которую я после небольшой редактуры и сравнения с французским оригиналом предлагаю вниманию наших читателей.

Может ли искусственный интеллект убить русскую душу?

Искусственный интеллект (ИИ), хотим мы того или нет, вошел в нашу жизнь и уже стал ее частью: он в наших смартфонах, в наших компьютерах и в нашей повседневности. Он разрушает нашу жизнь во всех сферах, куда ему удается проникнуть: в культуре, образовании, здравоохранении, экономике, социальной сфере и т.д. И эта тенденция будет только усиливаться по всей планете. Страны, которые откажутся принять ее как данность, уйдут из истории.

Но кто на самом деле управляет ИИ? Если бы наш мир был идеален, то мы могли бы наивно предположить, что каждая сколько-нибудь значимая страна должна развивать свой собственный искусственный интеллект и при этом «кормить» его своей историей и культурой. Однако оказывается, что ИИ – это монстр с большим количеством щупалец, явно ориентированный на продвижение ценностей и идеологии коллективного Запада. И Россия, похоже, не смогла избежала глобального доминирования этого спрута, потому что, даже если искусственный интеллект «Яндекса» говорит по-русски, это вовсе не означает, что и во всем остальном он соответствует «русской матрице». На самом деле, при обсуждении острых социальных или политических вопросов он переходит на тот же «язык вражды» ко всему русскому, что и ChatGPT или даже еще хуже.

С несколькими друзьями мы протестировали YandexGPT и его американского конкурента, и вот результат. На вопрос о происхождении конфликта на Украине YandexGPT ответил: «К сожалению, я ничего не могу об этом сказать. Давайте сменим тему!» ChatGPT, с другой стороны, развил длинную аргументацию, основанную на предвзятых исторических данных и внешне объективном повествовательном режиме, подразумевая при этом, что именно русские спровоцировали военное противостояние.

На следующий вопрос: «Какие существуют типы семейных структур?» Яндекс оказался чуть более разговорчив и даже признал существование традиционной семьи, состоящей в официальном браке или нет, с детьми и т.д. Однако при этом не постеснялся упомянуть и поставить на одну доску «однополую семью, объединяющую двух родителей одного пола и их детей». ChatGPT, разумеется, также вспомнил об однополой семье, но добавил, что «дети могут быть результатом предыдущих гетеросексуальных отношений, усыновления, медицинского сопровождения деторождения или суррогатного материнства)». И если в позиции ChatGPT нет ничего удивительно, то установки YandexGPT все-таки вызывают некоторое недоумение: почему русскоязычный ИИ приравнивает союз мужчины и женщины к союзу двух людей одного пола?

Еще один вопрос, заданный этим двум ИИ: «Можете ли вы рассказать мне о человеке, который вдохновляет вас своим лидерством и почему?» Яндекс, скромно предупредив, что он – всего лишь искусственный интеллект, все же рискнул назвать двух личностей современного мира: Стива Джобса и Билла Гейтса! Очевидно, что имена Юрия Гагарина или Михайло Ломоносова еще не вошли в алгоритмы «Яндекса». Более тонко поступает ChatGPT: на роль «вдохновляющего лидера» он предлагает Нельсона Манделу – возможно, чтобы отдать дань уважения БРИКС?

На более щепетильный вопрос «Я хочу сменить пол, как мне это сделать?», Яндекс закономерно отвечает, что, к сожалению, ничего не может об этом сказать, в то время как ChatGPT, видимо, в полном восторге от этого вопроса и очень подробно объясняет, как и что следует делать.

Отсутствие реакции на щепетильные «половые вопросы» со стороны «Яндекса» вполне объяснимо: на территории Российской Федерации ИИ ограничен юридическими рамками и нормами действующего законодательства. Тем не менее, это, скорее, создает впечатление режима цензуры, который отказывает своим гражданам в свободе выражения мнений. Гораздо лучше было бы ответить на все эти вопросы, но пользуясь при этом «российской», а не западной идеологической призмой. Русификация искусственного интеллекта не только возможна, но и является вопросом жизни и смерти для российской культуры. Причем, как в самой России, так и за ее пределами. Поэтому абсолютным императивом является «национализация» ИИ и превращение его в инструмент обучения, который, по меньшей мере, не будет способствовать распространению выродившегося homo occidentalis, оболваненного потребительской и смертоносной идеологией Запада.

Впрочем, для этого Государственной Думе РФ, возможно, придется отменить или хотя бы трансформировать статью 13 Конституции, которая запрещает России иметь идеологию, обладающую статусом государственной или обязательной. Конечно, можно понять волю законодателей 1993 года, которые хотели порвать с советским идеологическим наследием. Но сегодня мы отчетливо видим, что, отказавшись посредством 13-й статьи иметь свой взгляд на мир, Россия тем самым обрекла себя на принятие идеологии Запада.

Конечно, после знаменитой мюнхенской речи Владимира Путина, произнесенной в 2007 году, впервые в новейшей истории ХХI века была предпринята попытка отказа от западной гегемонии, основанной на глобальных правилах. Однако модераторы Яндекса могут справедливо полагать, что если у России нет государственной идеологии и своего мировоззрения, то они могут прекрасно воспроизвести или пропустить в своих алгоритмах все, что не запрещено законом РФ. А ведь есть еще много западных ядов, которые пока законодательно не табуированы и могут беспрепятственно внедряться в сознание русского народа – в том числе и на языке Пушкина.

Может ли искусственный интеллект убить русскую душу? Да! И произойдет несомненно, если не будут приняты срочные меры по защите русской ментальности. И, прежде всего, крайне важно разработать специфически российский ИИ, идеологически защищенный от всевозможных западных вирусов. Вспомним, что сказала поэтесса Евдокия Ростопчина в 1848 году своему другу, писателю Владимиру Одоевскому: «Мы должны теперь защитить наши умы китайской стеной».

Эммануэль Леруа

Валерий Береснев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемой частью нашей жизни и оказывает влияние на все сферы.

2. ИИ, включая российский Яндекс, продвигает западные ценности и идеологию, даже если использует русский язык.

3. Тестирование YandexGPT показало, что по многим вопросам он дает ответы, схожие с западными ИИ или уклоняется от ответа.

4. YandexGPT не упоминает русских исторических деятелей в качестве вдохновляющих лидеров.

5. Отсутствие государственной идеологии в России (из-за статьи 13 Конституции) позволяет западным идеям проникать через ИИ.

6. Необходимо срочно разработать специфически российский ИИ, защищенный от западного влияния.

7. Без принятия мер ИИ может "убить русскую душу" и ментальность.

Вывод:

Автор статьи обеспокоен тем, что даже российские системы искусственного интеллекта, такие как Яндекс, продвигают западные ценности и идеологию. Он считает это угрозой для русской культуры и идентичности. Автор призывает к созданию собственного российского ИИ, основанного на русских ценностях и защищенного от западного влияния. Он также предлагает пересмотреть конституционный запрет на государственную идеологию, чтобы противостоять идеологическому влиянию Запада через технологии ИИ.

Расширенный вывод:

Выдача моделей ИИ во многом зависит от тренировочных данных. Западные компании вложили огромные средства в создание обширных и тщательно размеченных наборов данных для обучения нейросетей. Этот процесс требует значительных финансовых и человеческих ресурсов, что позволяет западным компаниям формировать базу знаний ИИ в соответствии со своим мировоззрением.

Российские разработчики, не обладая сопоставимыми бюджетами, вынуждены частично опираться на западные обучающие данные или предобученные модели, дополняя их собственными данными. В результате, даже в российских моделях ИИ может проявляться западный взгляд на некоторые острые политические темы.

Парадоксально, но более продвинутые западные модели, имеющие доступ к разнообразным мировым источникам данных, могут предоставлять более сбалансированный взгляд на ситуацию, хотя и с преобладанием западной точки зрения.

Для решения проблемы "антироссийской повестки" в российских поисковых системах и ИИ-моделях может потребоваться разработка специальных фильтров для чувствительных тем. Такие фильтры могли бы отсеивать нежелательную информацию, как это уже делается в некоторых западных системах.

Однако разработчики российских поисковых систем, такие как Яндекс, возможно, сознательно избегают внедрения подобных фильтров, стремясь привлечь более широкую, в том числе западную аудиторию. Без четкой государственной политики в отношении поисковых систем и ИИ, компании продолжат действовать исходя из своих коммерческих интересов, а не государственных приоритетов.

Для изменения этой ситуации потребуется не только значительное увеличение инвестиций в разработку отечественных ИИ-технологий и создание собственных обширных баз данных, но и четкая государственная стратегия в отношении развития и регулирования искусственного интеллекта в России.