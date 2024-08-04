Валентин Катасонов: Дефицит рабочей силы в России — миф. Кто и для чего его раздувает
Уже почти никто не ставит под сомнение тезис о нехватке рабочей силы в российской экономике. Мол, это аксиома, не требующая доказательств. Но это не аксиома, а миф. Необходимый для того, чтобы на его основе создавать еще один миф — о «перегреве экономики»; а миф о «перегреве» необходим для обоснования политики сдерживания экономического развития России.
Кроме того, миф о дефиците рабочей силы является оправданием допуска в страну миллионов мигрантов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин озвучил пугающие цифры на юридическом форуме, прошедшем в прошлом месяце в Санкт-Петербурге. В России сегодня проживают и работают от 14,5 до 16,5 млн трудовых мигрантов вместе с женами и детьми. Это примерно 10% от населения страны!
Для того, чтобы разобраться в вопросе о том, каков потенциал трудовых ресурсов Российской Федерации в настоящее время, обратимся к статистике. И какая часть этого потенциала реально используется. Действительно ли он полностью уже исчерпан.
Хорошим подспорьем здесь является статистический сборник Росстата «Труд и занятость в России. 2023», в котором по большинству показателей имеются цифры на 2022 год.
«Танцуем от печки» — показателя численности населения Российской Федерации (млн человек): 2010 г. — 146,75; 2020 г. — 147,46; 2021 г. — 146,98; 2022 г. — 146,48.
Из общей численности населения нам надо вычесть тех, кто находится не в трудоспособном возрасте — детей и молодежь до 16 лет и пенсионеров. К трудоспособной части населения отнесены мужчины в возрасте 16−61 лет, женщины в возрасте 16−56 лет. В 2010 году на население в трудоспособном возрасте приходилось 61,5% общей численности жителей России. А вот данные за три последних имеющихся в сборнике года (%): 2020 г. — 56,2; 2021 г. — 57,4; 2022 г. — 57,0. В абсолютном выражении численность населения страны в трудоспособном возрасте следующая (млн чел.): 2010 г. — 87,85; 2020 г. — 82,93; 2021 г. — 84,40; 2022 г. — 83,44.
Действительно, за 2010−2022 гг. численность жителей России в трудоспособном возрасте заметно сократилась — на 4,4 млн человек. За счет повышения доли детей и молодежи до 16 лет и доли пенсионеров.
Конечно, трудовой деятельностью в России заняты не только люди трудоспособного возраста. Работают также пенсионеры. Работающих пенсионеров в 2022 году было 6,6 млн. Также в российской экономике трудились мигранты, численность которых составила 3,5 млн человек (получается, что более 10 миллионов мигрантов — не рабочая сила, а лишь члены семей тех, кто приехал в Россию трудиться).
Но сейчас я хотел бы вернуться к показателю численности населения в трудоспособном возрасте. В этой группе населения имеется категория лиц, не относящихся к рабочей силе. Рабочая сила, согласно определению Росстата, — граждане, которые официально трудятся или официально числятся безработными. Так вот, далеко не все граждане, находящиеся в трудоспособном возрасте, официально где-то работают или официально зарегистрированы как безработные и, следовательно, заняты поиском работы. Таких граждан в 2022 году было 14,60 млн человек.
Правда, у части таких находящихся в трудоспособном возрасте лиц есть основания для того, чтобы не быть рабочей силой.
Во-первых, это граждане, имеющие инвалидность и получающие пенсию по инвалидности. Таковых — 1,21 млн человек.
Во-вторых, это те, кто проходит обучение, причем в очной форме. Таковых — 7,25 млн человек.
В-третьих, это «самозанятые». Причем какие-то подпольные. Поскольку по российскому законодательству самозанятые должны регистрироваться в ФНС. Таковых, в 2022 году было 6,6 млн. А вот незарегистрированных, или «подпольных» самозанятых, по данным Росстата, — 2,38 млн. Их Росстат назвал: «Лица, ведущие домашнее хозяйство».
Итого лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, но официально не работающих (или официально не ищущих работу) по трем выше названным категориям — 10,84 миллиона.
А вот по оставшимся лицам трудоспособного возраста, число которых составило без малого четыре миллиона (точно: 3,76 млн) — много вопросов. Росстат не расшифровывает, что это за люди: чем они заняты, чем живут, или же они исключительно отдыхают и наслаждаются жизнью?
На самом деле число граждан трудоспособного возраста, по которым есть вопросы, существенно больше. Например, добрая половина молодых лиц, проходящих очное обучение в вузах, на самом деле появляются в учебном заведении лишь изредка. Чаще всего, когда надо сдавать экзамены и зачеты. Очное обучение — лишь на бумаге. А реально — заочное или, как сейчас говорят, «дистанционное».
Часть так называемых «инвалидов» — лица, которые купили справки для получения социальных льгот или для того, чтобы «отмазаться» от военной службы. Часть «самозанятых» (не только незарегистрированных, но и зарегистрированных), как показывают некоторые исследования, занимаются не общественно-полезной деятельностью, а общественно-вредной. Порой «самозанятость» становится «крышей» для противоправной деятельности.
Отмечу лишь один распространенный вид деятельности «самозанятого» (причем официально зарегистрированного) — отмывание денег для компаний и банков. «Схема по использованию самозанятых и физических лиц юридическими лицами для обналичивания денежных средств и избежания налоговых и юридических обязательств может использоваться в любых сферах.
Они распространены в строительном бизнесе, в оптово-розничной торговле, производстве и логистике, в сфере услуг, например, клининге, где особенно распространен кадровый аутсорсинг», — отмечает эксперт Инга Тумасьева
В интернете нашел правительственный документ под названием «Прогноз баланса трудовых ресурсов на 2023−2025 годы».
В нем приводятся цифры по величине трудовых ресурсов и численности работающих в российской экономике. В этом документе некоторые цифры отличаются от данных из сборника Росстата «Труд и занятость в России. 2023».
В частности, численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике, в 2020 году составила 20,49 млн человек. В том числе лица, которые не совмещали очное обучение с работой, — 6,50 млн человек. По остальным 14 миллионам неработающих граждан, расшифровки причин их неучастия в экономической жизни страны не приводятся.
Даже если мы учтем лиц, имеющих официальную инвалидность и «лиц, ведущих домашнее хозяйство», то получается, что не менее 6 миллионов граждан России дистанцировались от трудовой деятельности в экономике России, причем эти шесть миллионов выпадают из «радаров» Росстата.
Впрочем, не только Росстата, но и государственной власти. За исключением случаев, когда отдельные представители этого таинственного континента российских граждан (не понятно, чем занятых) попадают в какие-то скандальные истории или за тюремную решетку.
Нам говорят о том, что в России сегодня низкие значения безработицы. Она сейчас находится на уровне примерно 2 миллиона человек (данные за март 2024 года). Это примерно 2,7% от общей численности рабочей силы (она составила 75,6 млн человек, из них 73,6 млн человек классифицированы как занятые экономической деятельностью; остальные не имели работы или доходного занятия и находились в поиске работы).
Конечно, относительный показатель безработицы в 2,7% выглядит выигрышно на фоне показателей некоторых предыдущих лет. Например, в 2000 году безработица перевалила аж за 10%. Но сегодня даже безработица в 2,7% нетерпима, учитывая, что экономика страны испытывает серьезные перегрузки из-за необходимости наращивания производства военной продукции и проведения импортозамещения в условиях санкционной войны.
2 миллиона работников — серьезный резерв, который, к сожалению, не используется. Это люди, которые зарегистрировались на бирже труда, но не могут на протяжении многих месяцев найти нужную работу. Главная причина — низкая заработная плата, предлагаемая работодателями. Эта тема регулярно освещается в российских СМИ, поэтому я на ней останавливаться особо не буду.
Лишь приведу несколько цифр из упоминавшегося сборника Росстата. В 2010 году официальная заработная плата наемных работников в валовом внутреннем продукте (ВВП) России составила 35,3%. Остальные 64,7% ВВП — валовая прибыль предприятий и организаций и чистые доходы государства. А вот доля официальной заработной платы в ВВП в последние годы (%): 2020 г. — 35,7; 2021 г. — 31,5; 2022 г. — 31,2. Неприлично низкая доля. Для сравнения: у многих стран Запада этот показатель превышает 50 процентов.
Росстат увеличивает долю заработной платы с помощью специальных методик, которые учитывают выплаты социальных пособий, а также «конвертные» (не учитываемые в финансовой отчетности) выплаты заработной платы. Получается следующая картинка (% ВВП): 2010 г. — 49,6; 2020 г. — 45,2; 2021 г. — 40,4; 2022 г. — 39,1.
Мы видим тенденцию к снижению доли зарплаты, даже пересчитанной Росстатом в сторону ее увеличения. Согласно законам капитализма, чем меньше доля заработной платы в общественном продукте, тем больше безработица. А происходящее сегодня снижение безработицы — временное явление, которое объясняется резким увеличением расходов государственного бюджета, часть которых, в конечном счете, создают дополнительные рабочие места. Но это явление временное, поскольку государственный бюджет не «резиновый».
Возвращаюсь к теме безработицы. Кроме официальной безработицы есть еще неофициальная, или скрытая. К ней относится занятость работника неполный рабочий день и/или неполную рабочую неделю. Это также пребывание работника в неоплачиваемом отпуске самой разной продолжительности. В 2022 году в состоянии неполной занятости находилось более полумиллиона работников (точно: 526 тыс. человек).
Что касается официальной двухмиллионной безработицы, то она, по оценкам экспертов, могла бы быть почти обнулена при условии повышения работодателями заработной платы примерно в полтора раза.
В этом случае доля заработной платы в ВВП уже примерно соответствовала бы уровню ведущих западных стран. Но у нас капитализм «дикий» и «жёсткий». Надежд на то, что он станет «цивилизованным» нет. А потому мой прогноз: нынешний уровень официальной безработицы минимальный. Без радикальных изменений социально-экономической модели России он в ближайшее время опять начнет расти.
Именно в силу «дикости» и «жесткости» российского капитализма у нас вместо повышения производительности труда за счет его механизации и автоматизации делается ставка на использование дешевой рабочей силы.
Импорт такой рабочей силы из республик Средней Азии тормозит экономическое развитие России. А уж про социальные и политические «издержки» такого импорта я не говорю. Об этом я недавно писал в статье «Национальные проекты: Максим Решетников, глава Минэкономразвития, определил себе странные горизонты».
Опять обращусь к сборнику Росстата «Труд и занятость в России. 2023». По его данным, в 2022 году частью трудовых ресурсов Российской Федерации были мигранты. Преимущественно из республик Средней Азии.
В 2010 году число трудовых мигрантов составило 1,98 млн. А вот данные за последние годы (млн чел.); 2020 г. — 2,14; 2021 г. — 3,13; 2022 г. — 3,47. Это официальные данные, т.е. касающиеся легальных трудовых мигрантов (имеющих разрешение на работу). Но есть еще нелегальные мигранты.
По оценкам Института демографии РАН, в 2023 году число нелегальных мигрантов составляет от 3 до 4 миллионов. И это — не считая членов их семей, которые не участвуют в трудовой деятельности. Получается, что в российской экономике на сегодняшний день трудится примерно около 7 миллионов мигрантов (на одного легального приходится примерно один нелегальный).
Половину из них в течение одного года можно было бы полностью заместить машинами и оборудованием. Которые не надо изобретать и конструировать. Они есть в наличии. Строительная техника, снегоуборочные машины, погрузочно-разгрузочная техника и др. Это не делается в силу дешевизны рабочей силы на российском рынке труда.
Но даже если бы потребовалось найти все 7 миллионов граждан России для полного замещения ныне работающих в российской экономике мигрантов, то это, как следует из статистических данных, вполне реально. И не только реально, но и жизненно необходимо.
Ещё раз перечислю эти внутренние резервы рабочих рук.
Во-первых, официально зарегистрированные безработные числом около 2 миллионов человек.
Во-вторых, частично занятые (скрытая безработица) — более полумиллиона человек.
В-третьих, граждане трудоспособного возраста, которые по разным причинам не участвуют в трудовой деятельности. Причем по причинам, которые нельзя назвать уважительными (не инвалидность, не очное обучение и проч.) в такой деятельности не участвуют по меньше мере 6 миллионов человек.
В-четвертых, граждане, отнесенные к категории «самозанятых». В прошлом году таковых было уже 9 миллионов. В нынешнем ожидается, что их численность перевалит за 10 миллионов. Половина из них — люди, которые занимаются выживанием. В том числе путем участия в разного рода сомнительных сделках.
Эта мощная армия работников должна быть не «самозанятой», а занятой в реализации стратегической программы укрепления российской экономики и укрепления российской государственности. Т.е. стоит задача превращения «самозанятости» в общественно значимый труд.
Даже самый беглый обзор ситуации, касающейся трудовых ресурсов Российской Федерации, показывает, что трудовой потенциал страны используется крайне неэффективно. И здесь необходимо наведение хотя бы минимального порядка.
Условием радикального решения проблем использования трудовых ресурсов является смена социально-экономической модели России. Нынешняя модель «дикого» капитализма будет и далее ослаблять экономику России и поощрять приток мигрантов.
Публикация: Свободная Пресса
Валентин Катасонов
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Дефицит рабочей силы в России – это миф, создаваемый для оправдания притока мигрантов и политики сдерживания экономического развития.
2. В России проживает около 14,5-16,5 млн трудовых мигрантов с семьями, что составляет примерно 10% населения страны.
3. Численность населения в трудоспособном возрасте в России сократилась с 2010 по 2022 год на 4,4 млн человек.
4. В 2022 году около 14,6 млн человек трудоспособного возраста не относились к рабочей силе по разным причинам.
5. Официальная безработица в России составляет около 2 млн человек (2,7% рабочей силы), но есть также скрытая безработица.
6. Доля заработной платы в ВВП России снижается и составляет около 31-39%, что ниже, чем в западных странах.
7. В российской экономике трудится около 7 млн мигрантов, половину из которых можно было бы заменить техникой.
8. Существуют значительные внутренние резервы рабочей силы, включая безработных, частично занятых и "самозанятых".
Вывод:
Статья утверждает, что в России нет реального дефицита рабочей силы. Вместо этого существует неэффективное использование трудовых ресурсов, вызванное "диким капитализмом". Автор считает, что проблема не в нехватке работников, а в низких зарплатах и неправильной экономической политике. Он предлагает использовать внутренние трудовые резервы вместо привлечения мигрантов и утверждает, что для решения проблемы необходима смена социально-экономической модели страны.
Всё так, но ещё актуальнее вопрос: кому и для чего это нужно – заменять имеющуюся рабочую силу приезжей, что приводит к тяжёлым внутригосударственным социальным, экономическим, политическим и другим катаклизмам. Ответ: “дикому капитализму” – неправильный ответ, ибо он-же в Китае, например, творит совершенно противоположное. Нужно это тому, кто в России вложился в добычу природных ресурсов или приватизировал это и хочет, чтобы эта отрасль была единственной существенной доходной частью страны, кто вложился так-же в Китай и хочет чтобы он развивался технологически и экономически, в значительной степени за счёт ресурсов России. “Вилка” проста: минимизировать себестоимость добычи ресурсов, минимизировать себестоимость ВВП Китая, ресурсы и продукты ВВП продать по хорошей цене, разницу положить в карман. А это опять-же мировые финансисты и их мошеннические схемы по обогащению за чужой счёт.
Менять шило на мыло никому не выгодно, но дефицит рабочей силы приводит к этому. Закрой армянам въезд и не будет дорожного строительства, потому как русский на жаре с лопатой трудиться за низкую зарплату не будет. Закрой таджикам въезд и строительство встанет, потому как повышение зарплаты до приемлемого уровня удорожает конечный результат. Стоимость домов уже повысилась уже почти в два раза, дороги становятся хуже потому что не могут за эту цену найти подрядчика. Лишние деньги ушли на СВО. Одним словом замкнутый круг. Физически никто не желает трудиться даже за более высокую зарплату чем в офисе. Выход один как при Сталине-ГУЛАГ. Либо приезжие, но с контролем государства принимающего и государства гражданство которого имеют приезжающие.
Всё так, эти вопросы должны решить президент и правительство, но чтобы решить, нужно решать, а не делать видимость, что решаешь. Сами знаете, одну и ту-же яму для погреба можно выкопать за день, а можно копать всю жизнь и не выкопать половины… а потом она завалится, наполнится водой, грязью и всё сначала…
Да в правительстве это либо не осознают, либо их уровень IQ настолько низок что ничего дельного они придумать не могут. Выход один подконтрольная миграция причем с той и другой стороны, ответственность должностных лиц которые эту миграцию контролируют. Не так давно у меня был разговор с человеком который заинтересован в мигрантах, он готов нести ответственность за приглашенных мигрантов, но без помощи государства ему не справиться.
В правительстве дураков нет, просто мозги их работают в другом направлении. А где есть дураки, то их поэтому туда и посадили, что дураки – дураком управлять легче.
Я недавно, совершенно случайно, разговаривал с прокурором одного города, сразу и не знал, кто он. Так вот он мне показался человеком не на своём месте и именно по умственным и деловым качествам. Уровень, примерно, чуть выше участкового, но щёки раздувает, как настоящий прокурор… а он и есть – настоящий…
А как мигрантам работодатель платит зарплату, – по “белому” ?
Сам не сталкивался никогда, но слышал, что в чёрную. Или часть белой, часть в конверте. Уход от налогов.
Работодатель согласен платить по белому, но при условии что большая часть зарплаты будет выплачиваться по окончанию контракта, сроком допустим полгода. То есть зарплата будет начисляться на личный счёт мигранта и будет на вроде залога за соблюдение закона и интересов работодателя. В случае совершения преступления, либо причинения вреда работодателю залог будет изъят в счёт погашения ущерба.
Ну с прокурорами все понятно, общался не раз с одним из них. Но их дело блюсти закон по написанному, вот от этого и их уровень. С правительством не так сложно, они выполняют то что им приказано, по мере своего IQ, пример депутат Балуев да и остальные его стоят.
Ну не скажите: “с прокурорами всё понятно” – прокурор прокурору рознь. Умного и хваткого могут поднять до небес, а могут и убить, как пойдёт. Просто есть места, где прокурор должен тупо исполнять работу и ничего не понимать, что происходит вокруг него, а есть, где высокий IQ просто необходим. Вот там и встаёт вопрос – “убить или поднять”, как себя поведёт…
А вы что, думаете Балуев глуп? Поумнее нас с вами, таких показателей в спорте просто невозможно достичь без ума. Просто ум у него заточен по-другому, не государственный, а позвали его туда, чтобы придать солидности и весу партии – Балуев всё-таки, мировая звезда.
А низкие зарплаты “на лопате” почему ?
Потому что это низкоквалифицированный труд, ума много не надо “бери больше, кидай дальше, пока летит отдыхай”. А кроме всего этого не заложена высокая зарплата в тендерах на строительство, да ещё торги снижают ценник ниже плинтуса. Вот КТ заключает договор и отстегивает себе 35% и 65% на бригаду. Ну а в бригаде вряд ли делят деньги поровну, первый при дележе бригадир, потом специалисты, а разнорабочие всегда в конце списка. Потому что они на лопате.
А что, КТ по Вашему платит не лично в руки ? Давайте спросим КТ. Нужна ли ему бригадная организация труда или личный найм.
Если ответит, то спросим. Вообще КТ нужен когда хозяин безрукий и сам не может, либо не желает возиться с наймом. Хотя на мой взгляд если хозяин не настолько ленив, то он вполне может справиться и без КТ.
В Белоруссии ввел “дефицит” кадров великий администратор всех времен Мясникович. Он придумал систему, когда на улице должна быть какая то часть рабочих. До этого был введен и опробован контракт. Сейчас смысл его забыли. Если ты хочешь работать по обычному трудовому закону, то ты будешь получать меньше. По контракту тебе увеличивается оклад. Сейчас все работают за копейки и по контракту. Преимуществ контракта нет. На улице постоянно малая часть без работы.
Для чего это ?
Все верно. Это для вольготного управления рабочим классом. Но сейчас “мясниковская” система рушится. Появилось очень много работы, и людям уже не особо нужна пенсия с такими врачами и жизнью. Люди без трудовой идут на “халтуры” или едут работать в Россию.
В России сделан “дефицит” кадров, чтобы увольнять без всякого закона за один день, и принимать деньги от мигрантов.
Система нежизнеспособна. Это как джинсы “монтана” в союзе которые стоили среднюю зарплату за месяц.