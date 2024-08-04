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Незадолго до…

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Офицер ГРУ Рубцов на Южмаше. Уровень!

@rustroyka1945 – цинк

Рубцов был на Южмаше за 20 дней до начала СВО.
15 июля 2022 года завод Южмаш получил тяжелые повреждения в результате ракетных ударов.
Позавчера его обменяли в рамках "турецкого обмена". Как уже отмечалось ранее, мы забрали более ценные кадры.

PS. Ждем других интересных деталей по биографиям наших обменяных разведчиков.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9305145.html
Метки: гру, разведка, спецслужбы, Украина, южмаш
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