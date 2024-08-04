Незадолго до…
Офицер ГРУ Рубцов на Южмаше. Уровень!
@rustroyka1945 – цинк
Рубцов был на Южмаше за 20 дней до начала СВО.
15 июля 2022 года завод Южмаш получил тяжелые повреждения в результате ракетных ударов.
Позавчера его обменяли в рамках "турецкого обмена". Как уже отмечалось ранее, мы забрали более ценные кадры.
PS. Ждем других интересных деталей по биографиям наших обменяных разведчиков.
https://www.1tv.ru/news/2024-08-04/482377-dvizhenie_hezbolla_vypustilo_reaktivnye_snaryady_po_prigranichnym_rayonam_izrailya
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процесс пошел. не все сбили.
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https://www.youtube.com/watch?v=8ecVrcYj6DQ