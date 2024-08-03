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Музыка и мозг. Лекция Татьяны Черниговской

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2 июля в 14:00 в рамках Летней школы Ильдара Абдразакова состоялась лекция
Татьяны Владимировны Черниговской «Музыка и мозг».  На лекции участники «Летней школы» узнают с научной точки зрения о том, насколько важную роль в жизни каждого человека играет музыка.

Сегодня Татьяна Владимировна рассказала о том, что именно творчество делает нас творцами разных миров. Что с помощью музыки мы можем видеть и чувствовать то, что недоступно нам в тишине. Как важно развиваться и заниматься искусством с самого детства. Как музыка может лечить нас. Потрясающая лекция!
Спасибо, Татьяна Владимировна, за огромный объем информации в такой лёгкой и доступной форме.

ОБ АВТОРЕ: Черниговская Татьяна Владимировна – доктор биологических наук, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАО. Директор Института когнитивных исследований, заведующая кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук факультета свободных искусств и наук, профессор кафедры общего языкознания филологического факультета СПбГУ. Член Совета при Президенте РФ по науке и образованию.

Новая лекция Татьяны Черниговской «Музыка и мозг».

Комментарий редакции

Сущность тем лекции:

00:16 Мозг и музыка

    Рассматривается влияние музыки на мозг, включая изменение активности и морфологии серого вещества. Музыка может влиять на когнитивные функции и даже на гены.

11:20 Искусственный интеллект и искусство

    Обсуждение роли искусственного интеллекта в искусстве, в том числе его потенциальной конкуренции с человеческим творчеством.

14:02 Гены и музыка

    Влияние музыки на гены, активация "молчащих" генов, что может оказывать долгосрочное воздействие на геном профессиональных музыкантов.

16:02 Мозг и искусство

    Исследуется, как искусство влияет на мозг, включая изменения нейронных сетей и взаимодействие различных областей мозга.

24:34 Музыка и математика

    Рассматривается связь между музыкой и математикой, обсуждается объективность и универсальность этих дисциплин.

28:50 Князь Ухтомский и его идеи

    Представление идей Князя Ухтомского, его вклад в науку и философию.

30:28 Пример с музыкой и математикой

    Пример взаимодействия музыки и математики, их взаимосвязь и взаимное влияние.

32:10 П.А. Флоренский о творческом состоянии

    Обсуждение взглядов П.А. Флоренского на творческое состояние и его значение для искусства и науки.

33:10 Искусственный интеллект и мозг художников

    Влияние искусственного интеллекта на мозг художников, возможности и угрозы, связанные с использованием ИИ в творчестве.

40:44 Музыка переводит мозг в другой режим работы

    Как музыка способна переводить мозг в иной режим работы, вызывая изменения в активности различных мозговых структур.

45:17 Танцоры и их мозг

    Исследование особенностей мозга танцоров, как танцы влияют на когнитивные функции и нейронные сети.

48:19 Влияние музыки на мозг

    Подробное рассмотрение влияния музыки на мозг, включая изменения в нейронной активности и когнитивных функциях.

55:20 Влияние музыки на гены и когнитивную деятельность

    Анализ влияния музыки на гены и когнитивную деятельность, активация определенных генов и их долгосрочные последствия.

01:00:04 Влияние искусства на науку

    Обсуждение влияния искусства на научное мышление и открытия, как искусство способствует научному прогрессу.

01:02:58 Музыка и восприятие

    Исследование того, как музыка влияет на восприятие окружающего мира и сенсорную обработку информации.

01:11:29 Музыкальные галлюцинации

    Обсуждение феномена музыкальных галлюцинаций, их причины и влияние на мозг.

01:16:57 Абсолютный слух у младенцев

    Рассматривается наличие абсолютного слуха у младенцев, как он развивается и влияет на дальнейшую музыкальную способность.

01:18:37 Происхождение языка

    Теории происхождения языка, его связи с музыкой и эволюцией человеческого мозга.

01:20:26 Анатомия и мозг

    Взаимосвязь анатомии мозга с его функциями, влияние различных анатомических структур на когнитивные процессы.

01:22:17 Музыка и семиотика

    Рассмотрение музыки с точки зрения семиотики, как музыка функционирует как знаковая система и влияет на коммуникацию.

Вывод:

Лекция охватывает широкий спектр тем, связанных с влиянием музыки и искусства на мозг и когнитивные функции. Основное внимание уделяется тому, как музыка и искусство могут менять структуру и активность мозга, влиять на гены и когнитивные процессы. Также обсуждаются современные вызовы и возможности, связанные с искусственным интеллектом, и его роль в творческих процессах. Рассматриваются философские и научные взгляды на искусство и музыку, их взаимосвязь с математикой и семиотикой.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=iPh17BR6pt8
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