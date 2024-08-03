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Горизонт развития России | Кибердед Андрей Масалович

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Краткое описание ролика:
- Дожить до 2040 года
- Гегемон уже не торт
- Финансисты vs производственники
- Выход из кризиса по-Западному
- Мобилизационная экономика

Ведущий эфира – Печенкин Игорь. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

Клуб Кибердеда https://t.me/deedcoin_club

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. США находятся в глубоком экономическом кризисе из-за чрезмерной эмиссии доллара и огромного государственного долга.

2. Американская экономика утратила производственную базу и стала зависимой от финансовых спекуляций.

3. Единственный выход для США – попытаться "ограбить" другие страны или договориться с Китаем.

4. России предстоит период турбулентности на ближайшие 6 лет из-за внешнего давления.

5. У России есть шанс построить эффективную экономическую модель, основанную на мобилизационной экономике.

6. Ключевая проблема для России – отставание в микроэлектронике, которое можно преодолеть за 10-12 лет при правильном подходе.

7. Россия может догнать и даже обогнать конкурентов в некоторых технологиях, например, в литографии на жестком ультрафиолете.

Вывод:
Беседа рисует картину глобального экономического и геополитического противостояния, где США теряют лидерство, а Россия, несмотря на внешнее давление, имеет шанс укрепить свои позиции. Ключом к успеху для России называется развитие собственных технологий и промышленности, особенно в сфере микроэлектроники, при этом подчеркивается необходимость мобилизационной экономики и жесткого государственного контроля над стратегическими проектами.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ecxU4tUTQo8
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