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Борьба с наводнением

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Товарищ Ким Чен Ын лично руководит борьбой с последствиями наводнения в Северной Корее.

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Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9304682.html
Метки: ким чен ын, кндр, наводнение, северная корея, фотографии
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