Главная » История, Творчество

1968. Иностранные корреспонденты в Москве

35 1


01. Трое сотрудников милиции позируют в зимней форме на улице в Москве, январь..jpg
01. Трое сотрудников милиции позируют в зимней форме на улице в Москве, январь

02. Сотрудник милиции в зимней форме дежурит в Москве, январь.jpg
02. Сотрудник милиции в зимней форме дежурит в Москве, январь

03. Женщина-сотрудница милиции стоит рядом с милицейской машиной в Москве..jpg
03. Женщина-сотрудница милиции стоит рядом с милицейской машиной в Москве

04. Анастасия Вертинская позирует на балконе в Москве.jpg
04. Анастасия Вертинская позирует на балконе в Москве
05. Модель Галя Миловская, внешний вид и стиль которой сравнивают с английской манекенщицей Твигги, позировала в мини-платье, стоя на бульваре в Моск…
05. Модель Галя Миловская, внешний вид и стиль которой сравнивают с английской манекенщицей Твигги, позировала в мини-платье, стоя на бульваре в Москве

06. Похороны Юрия Гагарина.jpg
06. Похороны Юрия Гагарина

07. Похороны Юрия Гагарина.jpg

08. Похороны Юрия Гагарина.jpg

09. Похороны Юрия Гагарина.jpg

10. Похороны Юрия Гагарина.jpg

11. Похороны Юрия Гагарина.jpg

12. Группа детей на экскурсии по Красной площади.jpg
12. Группа детей на экскурсии по Красной площади

13. Девушка во время демонстрации по случаю Международного дня трудящихся, отмечаемого на Красной площади..jpg
13. Девушка во время демонстрации по случаю Международного дня трудящихся, отмечаемого на Красной площади

14. На Красной площади в Москве спортсмены несут два плаката о войне во Вьетнаме. 1 мая.jpg
14. На Красной площади в Москве спортсмены несут два плаката о войне во Вьетнаме. 1 мая

15. Собачьи упряжки в Москве, 27 февраля.jpg
15. Собачьи упряжки в Москве, 27 февраля

16. Фрунзенский вал, дом № 24(у авторов Рабочий квартал).jpg
16. Фрунзенский вал, дом № 24(авторская подпись «Рабочий квартал»)

17. Молодая пара беседует за бокалом напитка в одном из кафе.jpg
17. Молодая пара беседует за бокалом напитка в одном из кафе

18. Этот робот, сделанный группой студентов, выступает в роли гида на выставке, ходит самостоятельно и обладает даром речи.jpg
18. Этот робот, сделанный группой студентов, выступает в роли гида на выставке, ходит самостоятельно и обладает даром речи
Источник: https://humus.livejournal.com/9871213.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Битва за Москву глазами западных журналистов
Марш военнопленных в Москве: что осталась за кадром
Возвращение украденных смыслов
Сирия, ИГИЛ, последние новости 20 февраля 2016
Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 апреля 2018
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 4978 4318
    Андрей Попов 28 мин. назад

      Из России в Германию на ПМЖ переезжает еврейская семья — мама, папа и сын. Прекрасно устраиваются, привыкают, мальчик учится в местной школе…
      …а когда настаёт время изучения Второй мировой войны, родители объясняют ребёнку диспозицию:
      — Тогда на весь мир напали немцы.
      — Это мы, что ли?
      — И пытались уничтожить всех евреев.
      — Это нас, что ли?
      — Но мир был спасён, потому что немцев победили русские.
      — Это мы, что ли?

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru