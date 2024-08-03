1968. Иностранные корреспонденты в Москве
01. Трое сотрудников милиции позируют в зимней форме на улице в Москве, январь
02. Сотрудник милиции в зимней форме дежурит в Москве, январь
03. Женщина-сотрудница милиции стоит рядом с милицейской машиной в Москве
04. Анастасия Вертинская позирует на балконе в Москве
05. Модель Галя Миловская, внешний вид и стиль которой сравнивают с английской манекенщицей Твигги, позировала в мини-платье, стоя на бульваре в Москве
06. Похороны Юрия Гагарина
12. Группа детей на экскурсии по Красной площади
13. Девушка во время демонстрации по случаю Международного дня трудящихся, отмечаемого на Красной площади
14. На Красной площади в Москве спортсмены несут два плаката о войне во Вьетнаме. 1 мая
15. Собачьи упряжки в Москве, 27 февраля
16. Фрунзенский вал, дом № 24(авторская подпись «Рабочий квартал»)
17. Молодая пара беседует за бокалом напитка в одном из кафе
18. Этот робот, сделанный группой студентов, выступает в роли гида на выставке, ходит самостоятельно и обладает даром речи
Из России в Германию на ПМЖ переезжает еврейская семья — мама, папа и сын. Прекрасно устраиваются, привыкают, мальчик учится в местной школе…
…а когда настаёт время изучения Второй мировой войны, родители объясняют ребёнку диспозицию:
— Тогда на весь мир напали немцы.
— Это мы, что ли?
— И пытались уничтожить всех евреев.
— Это нас, что ли?
— Но мир был спасён, потому что немцев победили русские.
— Это мы, что ли?