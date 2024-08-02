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Забудьте про Запад! Росатом: Эти ЯДЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ изменят ВСЁ!

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Росатом – государственная корпорация России, бросившая вызов либеральному капитализму и оказавшаяся на острие санкционного давления. Несмотря на все трудности, Росатом развивает передовые технологии, опережая конкурентов на десятилетия. В новом видео Борис Марцинкевич расскажет мир российской атомной энергии, раскроет ее тайны и рассмотрит ее невероятные достижения. Поговорим о ядерных двигателях для ракет, химически чистом графите, композитных материалах и многих других прорывных технологиях. Подробнее в новом видео

0:00 Росатом – наука и технологии будущего
1:16 Эффект от научных открытий – Россия впереди планеты всей! **
2:09 Росатом: государственная корпорация против либерального капитализма
3:18 Атомный проект России – от Сталина до наших дней
5:25 Капитализм изжил себя – сенсационное заявление Путина!
6:04 Росатом: что скрывают от нас СМИ?
7:56 Структура Росатома: взгляд изнутри
8:17 История отечественного атомного проекта
10:19 Научные институты: кузница кадров атомной отрасли России
16:28 НИИАР: секретный перечень достижений – ответ России на санкции
18:28 Ядерные двигатели для ракет – прорывные технологии
21:13 Графит – основа российской атомной мощи!
22:45 Чернобыль и закрытие проекта Б-190
23:16 Композитные материалы – будущее за Росатомом!
27:09 Структура Росатома: три блока успеха

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Росатом – государственная корпорация, подчиняющаяся непосредственно президенту России.

2. Росатом сохранил вертикаль власти с советских времен и является воплощением антилиберальной экономической идеологии.

3. Корпорация успешно конкурирует с частными компаниями и часто решает сложные задачи государственного масштаба.

4. Росатом имеет обширную научно-исследовательскую базу, включающую 10 ведущих институтов в различных областях ядерной физики и технологий.

5. История атомного проекта в СССР началась с фундаментальных научных исследований еще до создания специального комитета.

6. Росатом активно развивает новые направления, такие как ядерная медицина, композитные материалы, термоядерный синтез и др.

7. Научные институты Росатома тесно взаимодействуют между собой и быстро внедряют разработки в производство.

8. Корпорация занимается не только атомной энергетикой, но и многими смежными высокотехнологичными отраслями.

Вывод:
Росатом представляет собой уникальную государственную структуру, сочетающую богатое научное наследие СССР с современными подходами к управлению и инновациям. Корпорация успешно развивается, охватывая широкий спектр высокотехнологичных отраслей, и играет ключевую роль в научно-техническом прогрессе России. Сохранение вертикали управления и тесная связь науки с производством позволяют Росатому эффективно решать сложные задачи и конкурировать на мировом уровне.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0R9pl8Xcy_s
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