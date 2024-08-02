Сколько окон побили футболисты, если посчитать? Гораздо меньше разбили регбисты своим кривым мячом. Да и выгуливали этих бугаёв подальше от домовых окон. В нашей студенческой, общаге, в которой туалетные стены постоянно были мокрые от постоянно забитых унитазов, жило два регбиста. Иванушкин, спортсмен третьегодник ходил ночами, отбирал сало у первокурсников, а по случаю пил с пятикурсниками. Ну а как прокормить такую тушу? Был ещё Серёга Крыкса, который на абитуре имел кличку Ушибок, но приобрёл после пятого курса такую физ. форму, что Арнольд отдыхает. Я его после института в бане видел. Громила ужос, он в высшей лиге с моим другом Сергеем Заградским тогда играл. Заградский уехал в Германию и живёт там в развитом социализме, изредка письма пишет. Крыкса собирался идти работать инженером по технике безопасности. И я полностью приветствовал его в этом начинании. Приходит такое лицо свирепое в газовую службу Барнаула, например, (насквозь коррумпированную) и говорит – Ну что доигрались? И газовая служба Барнаула быстро зашуршала проверять сети и нюхать газ. Хотя нюхай его не нюхай, на нас свалилась новая беда – пластиковые окна.

Деревянно-стеклянные окна в нашей общаге КПИ были старые, рассохшиеся, углы зданий общаг от сырости обваливались, но вроде никого не придавило. Чего не скажешь о нынешних взрывах газа – обваливаются подъезды многоэтажек. Раньше, в совке, такого не было, люди гибли, но в основном от взрыва отопительных газовых котлов.

Мне попадалось техническое руководство, расчёт, сделанный в постсоветское время в котором доказано, что взрыв газа в помещении с обычными стеклянными окнами, перегородки стен и тем более подъезды не роняет. Но это с обычными стеклянными, советскими окнами. А с современными, пластиковыми, как раз это происходит. И даже Сергей Крыкса не сможет взглядом эту мафию опрокинуть.

В 19 году после фактов на лицо, собрали совет директоров этих террокон, и только один из них сказал правду, текст ниже.

Петров Олег, руководитель технического отдела компании Winkхаус: «Разрушение дома происходит из-за изменившейся технологии производства стекла».

Будет ли эффект от замены ПВХ-конструкций на современные деревянные окна? У данного вопроса, как и у любой палки, есть два конца. С технической стороны, если будет принят закон о смене установленных ПВХ конструкций на современные деревянные окна, это будет абсолютно безграмотное решение, которое будет стоить огромных денег. Не трудно предположить, что инициаторы данного решения, не понимая, о чем идет речь, под словом «стеклопакет» понимают стандартную оконную конструкцию из ПВХ профиля в полном объеме, а под словом «деревянное окно», что-то то абстрактное, что раньше не приводило к разрушению стеновых панелей и несущих конструкций.

Однако если делать сравнительный анализ между ПВХ окном и современной деревянной конструкцией, то при прочих равных условиях, стеновая панель скорее вылетит, если там установлено именно деревянное окно. Дело в том, что разрушение дома происходит не из-за выбора того материала, из которого изготовлена «рама» и «створка» окна, а из-за изменившейся технологии производства стекла.

«Если раньше, при изготовлении стекла применялся метод «вытянутого стекла», которое разрушалось в момент взрыва и позволяло сбросить давление до того момента, когда несущие конструкции начнут разрушаться, то современные методы производства стекла радикально изменились, и на смену «вытянутому стеклу» пришло «флоат» стекло. И именно в этом и кроется причина трагедий, к которым приводят взрывы газа.» - (это суть вопроса).

Флоат стекло имеет принципиально иные характеристики, и так как справедливо, считается стеклом более высокого качества, используется во всех оконных конструкциях. Это значит, что стеклопакет, изготовленный с применением флоат стекла и установленный в ПВХ створку или в деревянную створку приведет к аналогичному результату при взрыве.

И если говорить про замену ПВХ окон на деревянные с целью обезопасить здания от взрыва, мы должны начать устанавливать не современные деревянные окна, а «те самые» окна, а те, которые стояли в домах до их замены на пластиковые, но эта задача уже невыполнима. (тут я с ним не согласен, невыполнима для компании Хаус а для любого ЖЭКа вполне.)

Конечно, если говорить о безопасности зданий, оснащенных газовыми приборами, имеет смысл задуматься о возможности сброса давления за счет оконного проема. Проще данную проблему решать на стадии проектирования оконных проемов, исключая наличие четверти. В такой проем можно устанавливать окна, вылетающие целиком при взрыве, благодаря монтажу на специальный крепеж.

Сложнее обстоит дело со зданиями, которые уже построены и имеют четверть. Из такого проема конструкция не сможет вылететь даже при использовании специального крепежа. Если пробовать установить окно на такой крепеж в световой проем четверти, то мы получим непонятную изотерму и ужасный внешний вид.

Для оконного проема с четвертью, компания Winkхаус имеет новое решение: комплектацию фурнитуры, которая позволяет створке открываться на улицу в момент взрыва, не приводя к разрушению конструкций здания. Что важно, есть возможность абсолютно безопасно помыть створку с уличной стороны без привлечения промышленных альпинистов.

К сказанному добавлю - никто ничего для безопасности делать не будет, альпинисты приедут разбирать завалы. Поэтому не покупайте квартиру с газом, а если купили, то поставьте на кухне советское окно, рамы валяются повсюду бесплатно. И тогда ваши дети смогут сказать вам спасибо.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Футболисты и регбисты часто разбивали окна в студенческих общежитиях.

2. В советское время окна были деревянно-стеклянные, старые и рассохшиеся.

3. Современные пластиковые окна представляют опасность при взрыве газа, в отличие от старых советских окон.

4. Причина разрушений при взрывах газа - изменение технологии производства стекла (переход от "вытянутого стекла" к "флоат-стеклу").

5. Замена ПВХ-окон на современные деревянные не решит проблему безопасности.

6. Для повышения безопасности предлагаются следующие решения:

- Проектирование оконных проемов без четверти

- Использование специального крепежа для окон

- Новая фурнитура, позволяющая створке открываться наружу при взрыве

Вывод:

Автор статьи указывает на серьезную проблему безопасности, связанную с современными окнами в жилых домах с газовым оборудованием. Основная причина - изменение технологии производства стекла, которое теперь не разрушается при взрыве, что приводит к более серьезным повреждениям зданий. Предлагаются некоторые технические решения, но автор скептически относится к их реализации. В качестве практического совета для обычных людей автор рекомендует не покупать квартиры с газом или устанавливать на кухне старые советские окна для повышения безопасности.

