В турецкой Анкаре произошёл самый масштабный после Холодной войны обмен заключенными между Россией и Западом. В Голливуде, где умеют делать шоу – «литературные негры», простите за неполиткорректность, уже вовсю строчат сценарий блокбастера и проводят кастинги среди темнокожих ЛГБТ*-актеров, кто же сыграет британца с американской грин-картой Кара-Мурзу.

Всего было обменено 26 человек из тюрем 7 стран мира – России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Беларуси. Полный список можно посмотреть у коллег, мы же расскажем некоторые интересные подробности, которых нет у других.

Россия, кроме американцев Гершковича, Уиллана, Кара-Мурзы, сотрудницы «Радио ЦРУ Свободы» с паспортом США Курмашевой и немца Лика – освободила ещё и группу «почти что американцев»: навальнистов-экстремистов Яшина, Чанышеву, Фадееву и Останина, а также агента Ходорковского и экс-главу запрещенной «Открытой России» Пивоварова. В Россию же возвращается 8 наших, в том числе Вадим Красиков (офицер спецслужб и киллер чеченского террориста Хангошвилли) – это наша главная победа, за которую пришлось пободаться. Немцы не спешили освобождать своего знакового узника, а американцы привычно «валяли дурака» и разводили руками, мол, не можем повлиять на Шольца. Помог как всегда Батька. Лукашенко выложил решающий аргумент на стол – в Минске очень оперативно 20 июля приговорили к смертной казни немецкого наёмника Криггера, которого в итоге и выменяли вместе с другими фрицами у Берлина на Красикова.

Переговоры шли ещё с ноября прошлого года. Со стороны США их курировал хорошо известный в Москве бывший посол в России, а ныне глава ЦРУ Бернс. С нашей стороны – Нарышкин, Ушаков и МИД (посол в США Антонов). Эпизодически подключался канал Патрушев-Салливан. Встречи происходили на территории нейтральных стран, в основном на территории Ближнего Востока. Изначально в обменных списках, действительно, фигурировал террорист и экстремист Навальный, но до обмена дожить он не смог. После этого сделка, которая была уже почти что достигнута, оказалась сорванной и была заморожена американской стороной. Но, похоже, что под выборы в апреле с подачи администрации Байдена контакты были снова активизированы, и к идее об обмене вернулись.

Сейчас в США сюжет с героическим «возвращением своих», к которым Белый дом причислил и агента ЦРУ Кара-Мурзу, уже активно разыгрывают в качестве предвыборной карты кампании Харрис-Байден. Для демократов это, конечно, выгодная история, но искать в этом какого-то маневра Кремля против Трампа не стоит. Байден при этом, конечно, уже успел попозировать на фоне семей «освобожденцев», а Харрис прервала свое предвыборное турне по штатам и уже мчит встречать «американских героев» – Гершковича, Уиллана, Кара-Мурзу и Курмашеву. Про фильм, кстати, мы не шутим – не сомневаемся, что в Голливуде успеют под выборы сварганить патриотичное кино про ЦРУ и спецоперацию века, осталось только найти подходящих трансгендеров на главные роли. Интересно, а наш ответ Чемберлену будет?

*Признано экстремистской организацией и запрещено в России

@trueolen

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В Анкаре произошел крупнейший со времен Холодной войны обмен заключенными между Россией и западными странами.

2. В обмене участвовали 26 человек из 7 стран: России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Беларуси.

3. Россия освободила американских граждан (Гершкович, Уиллан, Кара-Мурза, Курмашева) и немца Лика, а также группу оппозиционеров.

4. В Россию вернулись 8 человек, включая Вадима Красикова.

5. Переговоры об обмене велись с ноября прошлого года при участии высокопоставленных чиновников с обеих сторон.

6. Изначально в списках фигурировал Навальный, но после его смерти переговоры были временно заморожены.

7. Администрация Байдена использует этот обмен в предвыборной кампании.

Вывод:

Этот масштабный обмен заключенными демонстрирует, что несмотря на напряженные отношения, Россия и западные страны способны вести переговоры и достигать договоренностей по гуманитарным вопросам. Обмен имеет значительные политические последствия, особенно для США, где он используется в предвыборной кампании. Событие также показывает сложность дипломатических процессов и влияние различных факторов на международные отношения.