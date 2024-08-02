В связи со 110-летней годовщиной начала Первой Мировой войны опять насмотрелся всякого бреда.



Взрослые, вроде, люди годами пафосно повторяют небылицы придуманные в оправдание революции и предательского Брестского мира. Сами верят и кормят этим бредом свою аудиторию.



Опять приходится писать комментарии на стыдные утверждения о Первой Мировой и участии России в этой войне.



Царь втянул Россию в ненужную войну.



Война России действительно была не нужна, и Великобритании не нужна, Франции может и нужна, но она бы с удовольствием ещё подождала. А вот Германии очень нужна.

Дело в том, что к тому моменту Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) стремительно проигрывал гонку вооружений, 1914 был годом, после которого военно-морское превосходство Антанты становилось критическим. Для Германии – это был момент уровня «сейчас или никогда». Вена и Берлин последовательно эскалировали конфликт. Все очевидцы, пишущие о втягивании России в Первую Мировую утверждают, что Николай II до последнего старался предотвратить войну, прилагал к этому все возможные усилия. В конечном итоге Россия никому войны не объявляла – война была объявлена ей.



Ради сохранения страны можно было бы пожертвовать Сербией.



Нельзя. Отказ от союзнических обязательств перед Сербией мог бы разрушить Антанту, где доверие и так было весьма хрупко – слишком много было внутренних противоречий и старых обид. Сохранение Сербии вне контроля Тройственного союза перекрывало Германии возможность создания стратегической железной дороги Берлин-Багдад, которая могла бы позволить маневрировать войсками и ресурсами от Северного моря до Персидского залива. Кроме того, настроения в русском обществе были такие, что любая попытка отдать Сербию на растерзание австрийцам вызвала бы патриотическую революцию.



Нужно было сохранять нейтралитет.



Можно было бы. Проблема только в том, что тогда Францию и Россию разгромили поодиночке. Дело в том, что никакого особого интереса Франция, как источник новых трофеев, для Германии, тем более Австрии, уже не представляла. Франко-германские Эльзас и Лотарингия и так были в Германии, а у Австрии даже общей границы не было. Колонии тоже не представлялись немцам достойной наградой. Все самые аппетитные куски были в России: территория бывшей Речи Посполитой, населенная остзейскими немцами Прибалтика, Финляндия. Нейтралитет был невозможен в силу того, что земли Российской империи и были главным призом для немцев.





Россия заведомо проиграла войну.



Россия заведомо выигрывала эту войну, находясь в Антанте. Вывод Италии из Тройственного союза, а также действия России в Восточной Пруссии, которые заставили немцев снять критически важные резервы с подступов к Парижу, довели Австрию и Германию до войны на два фронта. То, чего ресурсодефицитные Центральные державы больше всего боялись, так как при такой конфигурации были обречены на медленную экономическую смерть. И никакие трудности на фронте не могли нанести итоговое поражение России. К примеру капитулировавшая Румыния и Сербия, вся территория которой оказалась под оккупацией, в итоге оказались среди стран-победительниц и получили огромные призы, так как вовремя примкнули к Антанте. В таких условиях русская армия могла откатываться хоть до Москвы, хоть до Волги, хоть до Камчатки, в любом случае исход войны был уже предрешен.

@istrkalkglk

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Многие люди повторяют неправдивые утверждения о Первой мировой войне и участии России в ней.

2. Война была нужна Германии, а не России или другим странам Антанты.

3. Николай II пытался предотвратить войну, но в итоге война была объявлена России.

4. Россия не могла пожертвовать Сербией из-за союзнических обязательств и стратегических соображений.

5. Нейтралитет для России был невозможен, так как территории Российской империи были главной целью Германии.

6. Россия, находясь в составе Антанты, фактически выигрывала войну, несмотря на трудности на фронте.

Вывод:

Автор статьи опровергает распространенные мифы о роли России в Первой мировой войне. Он утверждает, что Россия была вынуждена вступить в войну, не могла остаться нейтральной и фактически находилась на стороне победителей. Автор подчеркивает, что многие популярные представления о войне ошибочны и основаны на пропаганде, созданной для оправдания революции и Брестского мира. Статья призывает к более объективному и обоснованному взгляду на исторические события Первой мировой войны и роль России в ней.