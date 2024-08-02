▫️ С 27-го июля по 2-е августа т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт бронетехники, а также цеха сборки и места хранения ударных БпЛА.

Кроме того, поражены склады боеприпасов, авиационных средств поражения и ракетно-артиллерийского вооружения, воинские эшелоны, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

▫️В течение недели подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, мотопехотной, десантно-штурмовой, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Отразили 27 контратак противника.

Потери ВСУ составили до 1755 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, в том числе Kirpi турецкого производства и две бронемашины HMMWV производства США, 12 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, из них пять 155-мм гаубиц и самоходных артиллерийских установок западного производства.

Кроме того, уничтожены шесть полевых складов боеприпасов противника.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны, а также националистам бригады «Азов». Отразили 12 контратак штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли за неделю до 3605 военнослужащих, пять танков, восемь боевых бронированных машин, 66 автомобилей, 41 орудие полевой артиллерии, в том числе 13 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм западного и украинского производства. Также уничтожены десять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 22 полевых склада боеприпасов.

▫️ В результате активных действий подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю.

Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, двух аэромобильных, штурмовой бригад ВСУ. Отражены пять контратак противника.

Потери ВСУ за неделю составили до 4020 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, десять боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 производства США, 19 автомобилей, 68 орудий полевой артиллерии, из них 33 западного производства. Уничтожены девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 20 полевых складов боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесли поражение формированиям танковой, четырех механизированных, егерской, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. За неделю отражены 43 контратаки штурмовых групп ВСУ.

Потери противника составили до 2635 военнослужащих, четыре танка, девять боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты Bradley и бронетранспортер М113 производства США, 25 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и две универсальные пусковые установки реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

Противник потерял до 905 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 44 автомобиля, 20 орудий полевой артиллерии.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

Общие потери противника составили до 650 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронемашины MaxxPro и HMMWV производства США, 31 автомобиль, 14 орудий полевой артиллерии, из них семь 155-мм гаубиц М777 производства США. Уничтожено шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и девять полевых складов с боеприпасами.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, а также три радиолокационные станции воздушной разведки «Марс-Л», ATCR-33S и «Скала-М».

▫️ Средствами противовоздушной обороны за указанный период сбиты: истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, управляемая ракета большой дальности «Нептун», семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, две зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot производства США, 47 реактивных снарядов HIMARS производства США и 375 беспилотных летательных аппаратов.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих, из них 33 в зоне ответственности группировки войск «Центр».

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 632 самолета, 278 вертолетов, 28839 беспилотных летательных аппаратов, 559 зенитных ракетных комплексов, 16740 танков и других боевых бронированных машин, 1395 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12714 орудий полевой артиллерии и минометов, 24283 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России