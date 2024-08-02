Президент РФ Владимир Путин поздравил российских десантников с их профессиональным праздником.

«Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с Днём Воздушно-десантных войск. Вы по праву гордитесь ратной историей легендарной "крылатой пехоты", именами и бессмертными подвигами героев – солдат и офицеров ВДВ. Они с честью прошли испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины. Сегодня патриотические традиции ветеранов, верность Присяге и боевому братству служат достойным примером для нынешнего поколения десантников, помогают решать ответственные задачи в ходе специальной военной операции. Убеждён, вы и впредь будете надёжно стоять на страже независимости и суверенитета России, вносить значимый вклад в обеспечение её обороноспособности и национальной безопасности. Желаю вам успехов на благо Отечества. Ещё раз – с праздником!», — сказал глава государства.

К поздравлению присоединился и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что солдаты и офицеры ВДВ выделяются высоким профессионализмом, а также готовностью к решению самых сложных задач.

«Верные присяге и долгу, десантники вносят значимый вклад в обеспечение безопасности нашей страны и граждан, проявляют мужество и героизм, защищая национальные интересы в ходе специальной военной операции, самоотверженно служат отечеству», – подчеркнул Володин.

Командующий ВДВ Михаил Теплинский поздравил ветеранов и военнослужащих ВДВ с 94-й годовщиной образования войск.

«Боевые друзья, знаю, как сегодня тяжело в окопах и на Днепре, и в жестких штурмах! Но как бы ни было трудно, мы обязательно победим!», — убеждён он.

Генерал-полковник отметил боевые успехи войск: «Воздушно-десантные войска в ходе специальной военной операции — это 70 Героев России, более 71 тыс. награждённых государственными наградами и более 32 тысяч — ведомственными знаками отличия. При этом почти 800 особо отличившихся десантников имеют по четыре, а 3 330 — по три государственных награды».

Теплинский ещё раз поздравил причастных с праздником и отдельно поблагодарил за службу всех, кто сейчас находится на фронте.

«Враг будет разбит! Победа будет за нами!» — заключил он.

По материалам сайта Президента РФ, Вестей.ру, НТВ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. 2 августа 2024 года отмечается День Воздушно-десантных войск (ВДВ).

2. Президент РФ Владимир Путин поздравил десантников, отметив их героическую историю и важную роль в обеспечении безопасности страны.

3. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также присоединился к поздравлениям, подчеркнув профессионализм и готовность ВДВ к решению сложных задач.

4. Командующий ВДВ Михаил Теплинский поздравил ветеранов и военнослужащих с 94-й годовщиной образования войск.

5. Теплинский отметил боевые успехи ВДВ в ходе специальной военной операции, упомянув о наградах и отличившихся военнослужащих.

Вывод:

Статья освещает празднование Дня ВДВ в России, подчеркивая важность и уважение к этому роду войск. Высшее руководство страны и командование ВДВ выражают благодарность и поддержку десантникам, особенно тем, кто участвует в текущих военных операциях. Акцент делается на героизме, профессионализме и значимости ВДВ для обеспечения национальной безопасности России.