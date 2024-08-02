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К юбилею начала Первой мировой войны. Е.Ю.Спицын на канале Соловьёв LIVE в программе Тема

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Прямой эфир от 27 июля 2024 г.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Первая мировая война была неизбежна из-за противоречий между великими державами, особенно между Великобританией и Германией.

2. Россия была втянута в войну из-за экономической зависимости от западных стран и обязательств перед союзниками.

3. К 1917 году Россия была истощена войной, что стало одной из причин революции.

4. Временное правительство не смогло решить вопросы о мире и земле, что привело к его падению.

5. Большевики, придя к власти, сразу предложили мир без аннексий и контрибуций.

6. Подписание Брестского мира было вынужденной мерой для сохранения советской власти.

7. Первая мировая война не была для России отечественной, в отличие от войны 1812 года или Великой Отечественной войны.

8. Современный конфликт на Украине рассматривается как сочетание гражданской, империалистической и отечественной войны для России.

9. России необходимо развивать собственную промышленность и технологии для преодоления экономической зависимости.

Вывод: Беседа подчеркивает важность изучения истории Первой мировой войны для понимания современных геополитических процессов. Особое внимание уделяется роли экономических факторов в международных отношениях и необходимости развития собственной промышленной базы для обеспечения национальной безопасности и независимости.

Источник: https://rutube.ru/video/ce04a822ad275ced8627e671ce81b898/
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