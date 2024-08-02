В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. США поставили Украине истребители F-16, которые уже несут дежурство в системе ПВО.

2. Эти F-16 поставлены из Нидерландов и прошли модернизацию для возможности применения ядерного оружия.

3. Поставка F-16 рассматривается как символический акт и сигнал России о готовности США перейти к применению тактического ядерного оружия.

4. Это происходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и политических изменений в США.

5. Запад, вероятно, принял решение о переходе на новый уровень вооруженного противостояния.

6. США могут преследовать несколько целей: принудить Россию к капитуляции, спровоцировать внутриполитические изменения в России, или подтолкнуть к ограниченному применению ядерного оружия.

7. Россия может ответить применением тактического ядерного оружия по Украине, странам НАТО или даже США.

8. США, вероятно, рассчитывают, что российское руководство испугается и пойдет на уступки.

Вывод:

Поставка F-16 Украине рассматривается как эскалация конфликта и потенциальная подготовка к применению тактического ядерного оружия. Это может быть попыткой США оказать давление на Россию с целью добиться уступок или изменений во внутренней политике. Ситуация остается напряженной и потенциально опасной, с риском дальнейшей эскалации вплоть до ограниченного применения ядерного оружия.