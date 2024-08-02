Америка провоцирует ядерное обострение на Украине и в Иране. Константин Сивков
В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. США поставили Украине истребители F-16, которые уже несут дежурство в системе ПВО.
2. Эти F-16 поставлены из Нидерландов и прошли модернизацию для возможности применения ядерного оружия.
3. Поставка F-16 рассматривается как символический акт и сигнал России о готовности США перейти к применению тактического ядерного оружия.
4. Это происходит на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и политических изменений в США.
5. Запад, вероятно, принял решение о переходе на новый уровень вооруженного противостояния.
6. США могут преследовать несколько целей: принудить Россию к капитуляции, спровоцировать внутриполитические изменения в России, или подтолкнуть к ограниченному применению ядерного оружия.
7. Россия может ответить применением тактического ядерного оружия по Украине, странам НАТО или даже США.
8. США, вероятно, рассчитывают, что российское руководство испугается и пойдет на уступки.
Вывод:
Поставка F-16 Украине рассматривается как эскалация конфликта и потенциальная подготовка к применению тактического ядерного оружия. Это может быть попыткой США оказать давление на Россию с целью добиться уступок или изменений во внутренней политике. Ситуация остается напряженной и потенциально опасной, с риском дальнейшей эскалации вплоть до ограниченного применения ядерного оружия.
“Америка провоцирует ядерное обострение” – так может быть им пора узнать, что первый удар получат они и их друзья из Британии? И не обязательно делать официальные заявления, достаточно взломать их социальные сети и сделать заявление там, естественно от имени неустановленного лица, но с узкоспециальными подробностями о грядущих последствиях. В нудной повествовательной форме. Они и так РФ во всех мыслимых и немыслимых грехах обвиняют, так что разок можно и согрешить. Кипиш будет на весь мир )))))))
Россия вышла уже из детских договоров не применять оружие первой. Во вторых будет не кипиш а земли не будет. Оружие настроено на автоматический ответ и его хватит, чтобы расколоть землю пополам.
И на Кубе уже все подготовлено и для Англии уже все ждут вскрытия конверта.
Система автоматического ответного ядерного удара «Периметр», на Западе известная как «Мертвая рука». Сделано в СССР. Срабатывает в ответ. А мочить нужно первыми, если что.
А разница ?
Разницы нет, и Запад не провоцирует я.о. он и так козлит не слабо. Разницы нет мертвая рука или деревянная нога, стратегии нет. Германию победили не потому что побили танки и самолеты а потому что убили 10 лямов немцев.
Чего там мы можем применить? Куда нацелены ракеты? по военным базам? По эти базы. Три последние наши ракеты должны быть нацелены на мирные города Европы и Америки. На самые жирные – Париж, Франциско Йорк, Берлин, Бонн, Варшаву, Краков, на Букингемский дворец, на Рим. Без таких прицелов нам победы не видать как ушей, и мы ее получим как от… уши. Ну и кто отдаст приказ ипошить по Парижу, Лондону и Франциско…? Никто потому, что у никто все родственники там живут. Наты сожгут наши лимонники на раз. Кто прикроет Красноярск, Новосиб, Ебург, Челячинск, Казань… от я.о? Никто, и наша мертвая рука это рука дурака при таком раскладе, она тоже по жирным бить не будет. Настало время жирных, даже Хальс, не сколотил под старость, состоянье, и Сегерсу заказ как подаянье…