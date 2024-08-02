«Трудное — это то, что можно сделать сразу. Невозможное — то, на что потребуется некоторое время!». Эта древняя мудрость полностью соответствует принципам создания и славной биографии группы специального назначения «Альфа». На неделе исполнилось 50 лет с момента её секретного появления на свет, хотя, как заметил Ю.И.Дроздов, сам Бог стал первым в истории руководителем разведывательной службы — вскоре после того, как создал небо, землю и человека. Ключевым мотивом создания «Альфы» была борьба с терроризмом.

Ветхий завет хранит немало свидетельств терроризма. Например, в Исходе, сказано о «Казнях Египетских»: за три месяца было осуществлено десять терактов с применением биологических, бактериологических, экологических, химических средств массового поражения, в том числе жабы, мошки, мухи, саранча. Мишенями терактов были люди, скот, вода, урожай. Фараон тогда создал первую спецгруппу по антитеррору из своих магов и чародеев, но после третьего удара они признались в своем бессилии. Те «казни» до сих остаются классикой алгоритма террористических актов: «выдвижение требований — отказ-угроза насилия — отказ — осуществление насильственной акции».

После этого каскада терактов и появились десять заповедей Моисея, которые можно считать первой доктриной безопасности, которая зафиксировала матрицу противоборства двух начал: права силы (насилия) и силы права (закона).

И секта сикариев в древней Иудее, действовавшая против римлян и их коллаборантов, и секта ассасинов, действовавшая на Ближнем Востоке против госчиновников, сумевшая минимум дважды ликвидировать глав Багдадского халифата, и внутренние распри с изощренным террором против недругов во владениях Ватикана, не говоря о святой инквизиции, до наших дней служат поводом для художественных осмыслений истории, сути и методов терроризма. Многое из этого осталось в истории. Инквизиционные трибуналы, например, перестали существовать только с 1 июля 1832 года. За три века только испанской инквизиции на костер отправили больше 300 тысяч человек. Не менее 10 раз в месяц происходили такие акции.

Французская революция 1789 года, дань образам которой в виде отсеченной головы Марии-Антуанетты, отдана на церемонии открытия Олимпиады в Париже в наши дни, стала новым этапом развития организованного терроризма, модели управления страхом, целенаправленного конструирования тактики терроризма.

Стоит вспомнить, что когда толпа (1000 человек из 800 тысяч парижан) как бы стихийно принялась штурмовать Бастилию, в ней было всего семь узников, в большинстве — коррупционеры и мошенники. Охраняли их 82 солдата — инвалида. Освободив семерых сомнительных персонажей, а главное — захватив 15 пушек и 3000 патронов к 28 тысячам похищенных уже в Доме инвалидов ружей, «революционеры» в последующие несколько лет ликвидировали в ходе революционных перемен 200 тысяч человек методами тотального малоизбирательного террора. Потом была эпоха Наполеона с сотнями тысяч жертв его походов, потом был «белый террор» 1815-1816 годов под знаменем Бурбонов, вернувшихся к власти. Унимать разгулявшийся в кровавом азарте французский социум пришлось австрийским и русским войскам.

В 1820 г. в Италии возникает «Коморра», еще ранее на Сицилии — «мафия». Смысл последнего термина в первых буквах лозунга «Смерть французским захватчикам и насильникам». В Италии зародилась и новация в теории международных отношений — «о вмешательстве во внутренние дела государств, волнуемых революцией». В 1848 году появилась «теория» немецкого радикала К.Гейнцена, суть которой сводилась к тому, что можно ликвидировать сотни и тысячи людей ради «высших интересов» человечества, а «технология бомбы» сводилась к тому, что силе правительственных войск следует противопоставить небольшие группы, вооруженные ракетами, отравляющим газом и прочим, умеющие создать хаос.

С середины XIX века терроризм распространился в России, Ирландии, Македонии, Сербии, Франции, Италии, Испании, США и др.. Повсюду мотивы и мотивировки были специфичны (борьба за социальную справедливость, национальное освобождение, реваншизм, фанатизм и т.п.), но общим был метод — террор. «Философия бомбы», «пропаганда действием» на фоне разглагольствующих о теории кабинетных политиков выглядели убедительно, привлекали новых и новых романтиков-адептов. Тысячи убитых российских чиновников, включая губернаторов, в 1904-1907 годах, сделали терроризм массовым, подготовили будущее ожесточение в Гражданской войне, в которую превратилось участие России в войне мировой. В 1907 году на счету террористов ежедневно появлялось 18 жертв. Ежедневно… Точечный и массовый террор стал реальностью в Германии, Испании, Франции, Румынии…

Список убитых террористами глав государств — впечатляет. И это говорит об одном — террор с времен Моисея является методом политической и геополитической борьбы, а также индивидуальным и групповым методом самоутверждения. В нем всегда есть рука убийцы, предплечье, плечо и голова. Последние три элемента обычно остаются в тени. И они могут быть в случае индивидуального террориста очень сложной композицией влияний, не только стихийных, но и искусно наведенных. Именно поэтому успешная антитеррористическая служба опирается всегда на мощные и упреждающие разведывательные возможности. Тем более, что растущую угрозу представляет собой ядерный терроризм.

Одним из первых его проявлений был ядерный заговор угандийского диктатора Иди Амина, вознамерившегося создать несколько небольших атомных бомб. Подобный сюжет был вплетен и в события 9/11. Множество других случаев ядерного шантажа зафиксировано в США. Реальную опасность представляли угрозы взрывов на Игналинской АЭС, в Измайловском парке, ЧП на лодке «Вепрь» в СССР…

К 29 июля 1974 года, когда официально возникла «Альфа», одну из наибольших террористических угроз представляли нападения и захваты самолетов гражданской авиации. Не пройдет и 5 лет, к этим напастям добавятся многие другие. Для их парирования будет создан «Вымпел», который вместе с «Альфой», по сути, охватывали весь спектр проявлений террористической гидры. Решения о задействовании даже одного человека из этих подразделений принималось на самом верху. «Работай, создавай! И чтоб равных им не было». Так напутствовал Ю.В.Андропов Ю.И. Дроздова, передавая ему документ с решением об образовании «Вымпела». Это была «сила думающая, умеющая самостоятельно осмыслить любую задачу, принять правильное решение и воплотить его в жизнь». И в «Вымпел», и в «Альфу» действовал строжайший отбор: «чтобы попасть в подразделение, нужно было быть почти богом. Из 1000 человек всегда оставалось не более 12 кандидатов на испытательный срок, который выдерживали лишь трое-четверо». «Вымпел» чуть моложе «Альфы», но судьба свела их практически сразу в одно целое, сегодня «А» и «В» и организационно включены в единое подразделение.

Сегодня многие подвиги этого великого спецназа известны обществу. Авторитет «Альфы» и родственных ей структур в обществе высок. Но оно, это наше общество, кажется, не очень отчетливо осознает как серьезность терроризма, так и колоссальную роль тех, кто посвящает свою жизнь борьбе с ним. Не очень осознается, например, что теракт на Дубровке 23-26 октября 2002 года стал трагедией, сопоставимой с 9/11 в 2001 году в Нью — Йорке, в том числе и по факторам уязвимости огромного города перед хорошо организованной маленькой беспощадной силой. Эта сила хотела тогда показать своему противнику — государству и обществу — его бессилие. Но есть и еще один существенный аспект — и тот, и другой теракты были звеньями обширных геополитических планов, за которыми «чувствовалась рука мастера». Противостоять его коварству способны только те, «кому равных нет».

Источник

Александр Агеев

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Группа специального назначения "Альфа" была создана 50 лет назад с основной целью борьбы с терроризмом.

2. Терроризм имеет древнюю историю, примеры которого можно найти даже в Ветхом Завете.

3. На протяжении истории терроризм использовался как метод политической и геополитической борьбы.

4. К моменту создания "Альфы" в 1974 году, одной из главных террористических угроз были нападения на гражданские самолеты.

5. Позже было создано подразделение "Вымпел", которое вместе с "Альфой" охватывало весь спектр борьбы с терроризмом.

6. Отбор в эти подразделения был чрезвычайно строгим.

7. Теракт на Дубровке в 2002 году сравнивается по значимости с событиями 11 сентября 2001 года в США.

8. Крупные теракты часто являются частью более широких геополитических планов.

Вывод:

Статья подчеркивает важность и необходимость специальных антитеррористических подразделений, таких как "Альфа" и "Вымпел", в контексте длительной истории терроризма и его эволюции. Автор указывает на сложность и многогранность проблемы терроризма, который часто используется как инструмент в геополитических играх. Подчеркивается высокий профессионализм и важность работы этих подразделений в обеспечении безопасности государства и общества перед лицом постоянно меняющихся террористических угроз.