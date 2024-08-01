Война на планете Земля…Почему рушится наш мир? А.Усанин и Танит
Тайминг видео:
01:16 – Планета земля – наша мать. Утрата связи с Богом.
04:08 – Ученые уничтожают людей.
5:57 – Цель человеческой жизни. Законы материального мира.
9:35 – Мы – части Бога. Первоисточник всех болезней.
17:21 – Попытка создания мирового правительства. ВОЗ.
19:35 – Земля – разумное существо. Причина катаклизмов.
25:39 – Как изменить Мир?
28:47 – Цивилизационный код русского народа.
32:18 – Главный инструмент уничтожения россиян. Русские всегда были трезвой нацией.
40:46 – Превратить планету в цветущий сад.
44:36 – Главный фактор процветания экономики.
51:04 – Бог, ПриРода, Род.
1:03:59 – Убил корову – получил землетрясение. Демоническая экономика.
1:07:52 – Смена вектора государственных приоритетов. Критерии оценки благополучия государств.
1:10:33 – Президента республики похитили инопланетяне.
1:17:22 Жириновский был вегетарианцем. Как изменить климат планеты?
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Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
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Комментарий редакции
Основные вопросы беседы
1. Планета Земля – наша мать. Утрата связи с Богом (01:16):
Обсуждается идея, что Земля является живым существом, матерью человечества. Говорится о том, что люди утратили связь с Богом и природой, что ведет к экологическим и духовным проблемам.
2. Ученые уничтожают людей (04:08):
Критика современных научных достижений, таких как ГМО и генная инженерия, которые, по мнению авторов, приводят к ухудшению здоровья и сокращению продолжительности жизни людей.
3. Цель человеческой жизни. Законы материального мира (05:57):
Цель человеческой жизни рассматривается как духовное развитие и совершенствование отношений с окружающим миром, природой и Богом.
4. Мы – части Бога. Первоисточник всех болезней (09:35):
Обсуждается, что люди являются частями Бога, и что все болезни имеют психосоматическую природу, связаны с разрушительными эмоциями и нарушением отношений.
5. Попытка создания мирового правительства. ВОЗ (17:21):
Критика международных организаций, таких как ВОЗ, которые, по мнению авторов, пытаются установить глобальный контроль над человечеством.
6. Земля – разумное существо. Причина катаклизмов (19:35):
Земля представляется как разумное существо, и катаклизмы объясняются как реакция на негативное воздействие людей.
7. Как изменить Мир? (25:39):
Обсуждаются пути изменения мира через изменение сознания людей и восстановление гармонии с природой и Богом.
8. Цивилизационный код русского народа (28:47):
Рассмотрение особенностей русского народа и его культурного и духовного наследия.
9. Главный инструмент уничтожения россиян. Русские всегда были трезвой нацией (32:18):
Обсуждается влияние алкоголя и других вредных привычек на здоровье и благополучие нации.
10. Превратить планету в цветущий сад (40:46):
Мечта о превращении планеты в гармоничное и цветущее место через духовное развитие и экологическое сознание.
11. Главный фактор процветания экономики (44:36):
Связь между духовным развитием, экологией и экономическим процветанием.
12. Бог, ПриРода, Род (51:04):
Единство Бога, природы и рода в духовной системе человека.
13. Убил корову – получил землетрясение. Демоническая экономика (1:03:59):
Критика экономической системы, основанной на эксплуатации природы, и кармическая связь между действиями людей и природными катаклизмами.
14. Смена вектора государственных приоритетов. Критерии оценки благополучия государств (1:07:52):
Предложение изменить критерии оценки благополучия государств с материальных на духовные и экологические.
15. Жириновский был вегетарианцем. Как изменить климат планеты? (1:10:33):
Упоминание о вегетарианстве Жириновского и его связи с климатическими изменениями.
Вывод
Беседа затрагивает широкие темы, касающиеся духовного и экологического кризиса, в котором находится человечество. Основной вывод заключается в необходимости возвращения к духовным ценностям, гармонии с природой и отказа от потребительского образа жизни, чтобы предотвратить дальнейшие катастрофы и создать процветающий мир.