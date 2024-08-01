Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Война на планете Земля…Почему рушится наш мир? А.Усанин и Танит

2 0


Тайминг видео:
01:16 – Планета земля – наша мать. Утрата связи с Богом.
04:08 – Ученые уничтожают людей.
5:57 – Цель человеческой жизни. Законы материального мира.
9:35 – Мы – части Бога. Первоисточник всех болезней.
17:21 – Попытка создания мирового правительства. ВОЗ.
19:35 – Земля – разумное существо. Причина катаклизмов.
25:39 – Как изменить Мир?
28:47 – Цивилизационный код русского народа.
32:18 – Главный инструмент уничтожения россиян. Русские всегда были трезвой нацией.
40:46 – Превратить планету в цветущий сад.
44:36 – Главный фактор процветания экономики.
51:04 – Бог, ПриРода, Род.
1:03:59 – Убил корову – получил землетрясение. Демоническая экономика.
1:07:52 – Смена вектора государственных приоритетов. Критерии оценки благополучия государств.
1:10:33 – Президента республики похитили инопланетяне.
1:17:22 Жириновский был вегетарианцем. Как изменить климат планеты?

Социальные сети Танит:
TG https://t.me/tanhit_info
ВК https://vk.com/tanhitma
RUTUBE https://rutube.ru/channel/23939594/
Дзен https://dzen.ru/tanit

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Вы можете помочь деятельности Александра Усанина, переведя пожертвование на его карту 2200 3005 1939 8091

Комментарий редакции

Основные вопросы беседы

1. Планета Земля – наша мать. Утрата связи с Богом (01:16):

Обсуждается идея, что Земля является живым существом, матерью человечества. Говорится о том, что люди утратили связь с Богом и природой, что ведет к экологическим и духовным проблемам.

2. Ученые уничтожают людей (04:08):

Критика современных научных достижений, таких как ГМО и генная инженерия, которые, по мнению авторов, приводят к ухудшению здоровья и сокращению продолжительности жизни людей.

3. Цель человеческой жизни. Законы материального мира (05:57):

Цель человеческой жизни рассматривается как духовное развитие и совершенствование отношений с окружающим миром, природой и Богом.

4. Мы – части Бога. Первоисточник всех болезней (09:35):

Обсуждается, что люди являются частями Бога, и что все болезни имеют психосоматическую природу, связаны с разрушительными эмоциями и нарушением отношений.

5. Попытка создания мирового правительства. ВОЗ (17:21):

Критика международных организаций, таких как ВОЗ, которые, по мнению авторов, пытаются установить глобальный контроль над человечеством.

6. Земля – разумное существо. Причина катаклизмов (19:35):

Земля представляется как разумное существо, и катаклизмы объясняются как реакция на негативное воздействие людей.

7. Как изменить Мир? (25:39):

Обсуждаются пути изменения мира через изменение сознания людей и восстановление гармонии с природой и Богом.

8. Цивилизационный код русского народа (28:47):

Рассмотрение особенностей русского народа и его культурного и духовного наследия.

9. Главный инструмент уничтожения россиян. Русские всегда были трезвой нацией (32:18):

Обсуждается влияние алкоголя и других вредных привычек на здоровье и благополучие нации.

10. Превратить планету в цветущий сад (40:46):

Мечта о превращении планеты в гармоничное и цветущее место через духовное развитие и экологическое сознание.

11. Главный фактор процветания экономики (44:36):

Связь между духовным развитием, экологией и экономическим процветанием.

12. Бог, ПриРода, Род (51:04):

Единство Бога, природы и рода в духовной системе человека.

13. Убил корову – получил землетрясение. Демоническая экономика (1:03:59):

Критика экономической системы, основанной на эксплуатации природы, и кармическая связь между действиями людей и природными катаклизмами.

14. Смена вектора государственных приоритетов. Критерии оценки благополучия государств (1:07:52):

Предложение изменить критерии оценки благополучия государств с материальных на духовные и экологические.

15. Жириновский был вегетарианцем. Как изменить климат планеты? (1:10:33):

Упоминание о вегетарианстве Жириновского и его связи с климатическими изменениями.

Вывод

Беседа затрагивает широкие темы, касающиеся духовного и экологического кризиса, в котором находится человечество. Основной вывод заключается в необходимости возвращения к духовным ценностям, гармонии с природой и отказа от потребительского образа жизни, чтобы предотвратить дальнейшие катастрофы и создать процветающий мир.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=k49eAT_tq_g
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Одна ядерная война на Земле уже была
Война миров - 15. Грифон
Империя рушится, поэтому ей нужна война
Карты Земли после потопа ( Предсказания Скаллиона )
Почему Владимир Путин не делает то, чего хотят «все»?

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru