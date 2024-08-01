Тайминг видео:01:16 – Планета земля – наша мать. Утрата связи с Богом.04:08 – Ученые уничтожают людей.5:57 – Цель человеческой жизни. Законы материального мира.9:35 – Мы – части Бога. Первоисточник всех болезней.17:21 – Попытка создания мирового правительства. ВОЗ.19:35 – Земля – разумное существо. Причина катаклизмов.25:39 – Как изменить Мир?28:47 – Цивилизационный код русского народа.32:18 – Главный инструмент уничтожения россиян. Русские всегда были трезвой нацией.40:46 – Превратить планету в цветущий сад.44:36 – Главный фактор процветания экономики.51:04 – Бог, ПриРода, Род.1:03:59 – Убил корову – получил землетрясение. Демоническая экономика.1:07:52 – Смена вектора государственных приоритетов. Критерии оценки благополучия государств.1:10:33 – Президента республики похитили инопланетяне.1:17:22 Жириновский был вегетарианцем. Как изменить климат планеты?

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Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, писатель, общественный деятель, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books

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Комментарий редакции

Основные вопросы беседы

1. Планета Земля – наша мать. Утрата связи с Богом (01:16):

Обсуждается идея, что Земля является живым существом, матерью человечества. Говорится о том, что люди утратили связь с Богом и природой, что ведет к экологическим и духовным проблемам.

2. Ученые уничтожают людей (04:08):

Критика современных научных достижений, таких как ГМО и генная инженерия, которые, по мнению авторов, приводят к ухудшению здоровья и сокращению продолжительности жизни людей.

3. Цель человеческой жизни. Законы материального мира (05:57):

Цель человеческой жизни рассматривается как духовное развитие и совершенствование отношений с окружающим миром, природой и Богом.

4. Мы – части Бога. Первоисточник всех болезней (09:35):

Обсуждается, что люди являются частями Бога, и что все болезни имеют психосоматическую природу, связаны с разрушительными эмоциями и нарушением отношений.

5. Попытка создания мирового правительства. ВОЗ (17:21):

Критика международных организаций, таких как ВОЗ, которые, по мнению авторов, пытаются установить глобальный контроль над человечеством.

6. Земля – разумное существо. Причина катаклизмов (19:35):

Земля представляется как разумное существо, и катаклизмы объясняются как реакция на негативное воздействие людей.

7. Как изменить Мир? (25:39):

Обсуждаются пути изменения мира через изменение сознания людей и восстановление гармонии с природой и Богом.

8. Цивилизационный код русского народа (28:47):

Рассмотрение особенностей русского народа и его культурного и духовного наследия.

9. Главный инструмент уничтожения россиян. Русские всегда были трезвой нацией (32:18):

Обсуждается влияние алкоголя и других вредных привычек на здоровье и благополучие нации.

10. Превратить планету в цветущий сад (40:46):

Мечта о превращении планеты в гармоничное и цветущее место через духовное развитие и экологическое сознание.

11. Главный фактор процветания экономики (44:36):

Связь между духовным развитием, экологией и экономическим процветанием.

12. Бог, ПриРода, Род (51:04):

Единство Бога, природы и рода в духовной системе человека.

13. Убил корову – получил землетрясение. Демоническая экономика (1:03:59):

Критика экономической системы, основанной на эксплуатации природы, и кармическая связь между действиями людей и природными катаклизмами.

14. Смена вектора государственных приоритетов. Критерии оценки благополучия государств (1:07:52):

Предложение изменить критерии оценки благополучия государств с материальных на духовные и экологические.

15. Жириновский был вегетарианцем. Как изменить климат планеты? (1:10:33):

Упоминание о вегетарианстве Жириновского и его связи с климатическими изменениями.

Вывод

Беседа затрагивает широкие темы, касающиеся духовного и экологического кризиса, в котором находится человечество. Основной вывод заключается в необходимости возвращения к духовным ценностям, гармонии с природой и отказа от потребительского образа жизни, чтобы предотвратить дальнейшие катастрофы и создать процветающий мир.