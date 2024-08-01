Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 127-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Порозок Сумской области, Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты.

Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США и 122-мм гаубица Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 14-й, 63-й, 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 107-й бригады теробороны и националистам 12-й бригады «Азов» в районах населенных пунктов Купянск, Синьковка Харьковской области, Надия, Макеевка Луганской Народной Республики, Красный Лиман Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.

За сутки отражены две контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны.

Противник потерял до 535 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину HMMWV производства США, шесть автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Кроме того, уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Хортица-М» и «Буковель-AD», а также два полевых склада боеприпасов.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 24-й, 28-й, 33-й механизированных, 144-й пехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новый, Часов Яр, Анновка, Елизаветовка, Катериновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку подразделения 5-й штурмовой бригады ВСУ.

Противник потерял до 570 военнослужащих и три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: универсальная пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 152-мм орудия Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании.

Также за сутки уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и пять полевых складов боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й механизированных, 1-й танковой бригад ВСУ, 109-й и 111-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Розовка, Калиново и Воздвиженка Донецкой Народной Республики.

Отразили десять контратак штурмовых групп 47-й, 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Потери противника составили до 365 военнослужащих, два пикапа и 152-мм гаубица «Мста-Б».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Водяное, Золотая Нива и Сторожевое Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 125 военнослужащих, семь автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 117-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 121-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Пятихатки Запорожской области, Осокоровка, Токаревка и Антоновка Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и полевой склад боеприпасов.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, пункт управления БпЛА, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами, скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, 14 реактивных снарядов HIMARS производства США и 61 беспилотный летательный аппарат.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 631 самолет, 278 вертолетов, 28795 беспилотных летательных аппаратов, 559 зенитных ракетных комплексов, 16734 танка и других боевых бронированных машин, 1395 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12666 орудий полевой артиллерии и минометов, 24250 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России