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С “Ютубом” уже разбираются

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В студии – обозреватель газеты "Завтра" Арсений Латов.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. YouTube регулярно подвергается критике и угрозам блокировки в России.

2. Массовое удаление российских каналов на YouTube вызывает недовольство.

3. Существуют альтернативные российские видеохостинги, но они менее популярны и функциональны.

4. YouTube остается важным источником образовательного и развлекательного контента.

5. Полная блокировка YouTube может вызвать социальное напряжение в России.

6. Существуют альтернативные способы доступа к контенту YouTube без навязчивой рекламы и слежки (альтернативные фронтенды).

7. Российские власти ищут баланс между ограничением влияния YouTube и сохранением доступа к его контенту.

Вывод:
Ситуация с YouTube в России сложная и неоднозначная. С одной стороны, платформа воспринимается как инструмент иностранного влияния и пропаганды. С другой стороны, YouTube глубоко интегрирован в повседневную жизнь россиян и содержит огромное количество полезного контента. Прямолинейная блокировка сервиса может вызвать негативную реакцию общества и технические сложности. Поэтому российские власти, вероятно, будут искать более тонкие решения, такие как развитие альтернативных способов доступа к контенту YouTube без полной зависимости от этой платформы. Однако полностью решить проблему "недруга в каждом телефоне" в ближайшее время вряд ли удастся.

Источник: https://rutube.ru/video/7fb29c0405f8447df47c1569ce3e16cb/
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12798 9958
    chu час назад

      На предприятии был один комсомолец, который принимал все помещения у всех. Создана была программа которая работала круглосуточно с банком. Ее отключать было нельзя. Но она упрощала работу с банком и проверяющими намного.
      Во время просмотра ночью порнухи комсомолцем, комп завис. Утром все увидели где завис комп.
      Ему нравилось смотреть когда на одну человек пять.

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