С “Ютубом” уже разбираются
В студии – обозреватель газеты "Завтра" Арсений Латов.
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. YouTube регулярно подвергается критике и угрозам блокировки в России.
2. Массовое удаление российских каналов на YouTube вызывает недовольство.
3. Существуют альтернативные российские видеохостинги, но они менее популярны и функциональны.
4. YouTube остается важным источником образовательного и развлекательного контента.
5. Полная блокировка YouTube может вызвать социальное напряжение в России.
6. Существуют альтернативные способы доступа к контенту YouTube без навязчивой рекламы и слежки (альтернативные фронтенды).
7. Российские власти ищут баланс между ограничением влияния YouTube и сохранением доступа к его контенту.
Вывод:
Ситуация с YouTube в России сложная и неоднозначная. С одной стороны, платформа воспринимается как инструмент иностранного влияния и пропаганды. С другой стороны, YouTube глубоко интегрирован в повседневную жизнь россиян и содержит огромное количество полезного контента. Прямолинейная блокировка сервиса может вызвать негативную реакцию общества и технические сложности. Поэтому российские власти, вероятно, будут искать более тонкие решения, такие как развитие альтернативных способов доступа к контенту YouTube без полной зависимости от этой платформы. Однако полностью решить проблему "недруга в каждом телефоне" в ближайшее время вряд ли удастся.
На предприятии был один комсомолец, который принимал все помещения у всех. Создана была программа которая работала круглосуточно с банком. Ее отключать было нельзя. Но она упрощала работу с банком и проверяющими намного.
Во время просмотра ночью порнухи комсомолцем, комп завис. Утром все увидели где завис комп.
Ему нравилось смотреть когда на одну человек пять.