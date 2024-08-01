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Глава «Военторга» задержан по делу о хищении при исполнении госконтрактов

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Руководителя АО «Военторг» задержали по делу о хищении в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны РФ, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Его имя она не назвала. С 2012 года гендиректором «Военторга» является Владимир Павлов.

Согласно версии следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники «Военторга» вместе с соучастниками в Москве, Северной Осетии — Алании, Ставропольском крае и Псковской области договорились и заключили госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на 625 млн рублей.

«В период с декабря 2019 по декабрь 2022 года соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых являлся предприниматель — 41-летний уроженец Республики Северная Осетия-Алания. Затем путём обмана представителей Минобороны России и Федерального казначейства реализовали её указанному государственному ведомству, экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 млн рублей. В результате этих действий Минобороны России и бюджету Российской Федерации причинён ущерб в особо крупном размере», — рассказала Волк.

В рамках расследования были допрошены более 30 свидетелей и проведены 64 обыска, «изъяты документы, электронные носители информации, мобильные средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение».

«Руководитель АО "Военторг" и бенифициар подконтрольных организаций были доставлены в Следственный департамент МВД России для производства следственных и процессуальных действий с их участием», — сообщила Волк.

Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере»).

«Военторг» занимается организацией питания и оказывает другие услуги в сфере бытового обеспечения для Минобороны, других министерств и ведомств. В 2016 году АО стало единственным поставщиком имущества вещевой службы для российской армии.

«Военторг» упоминается в деле экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, арестованного на прошлой неделе по делу «коррупционной направленности». Генерала армии проверят на причастность и к этому делу, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Там пояснили, что в период, к которому относятся хищения, совершённые руководителем «Военторга», вопросы материально-технического обеспечения ВС РФ курировал Булгаков. Кроме того, по словам собеседника агентства, именно с «Военторгом» были заключены контракты на поставку сухих пайков в войска у Грязинского пищевого комбината, «интересы которого лоббировал Булгаков, тем самым выстроив систему поставок некачественной продукции по завышенным ценам».

В правоохранительных органах сообщали, что Булгаков лоббировал заключение контрактов Минобороны «с определёнными коммерческими структурами», включая Грязинский пищевой комбинат, за что получал «откаты». СКР оценил ущерб по его делу в 1,3 млрд рублей. Следствие наложило на его активы и счета арест.

Ранее, 26 июля, в Москве суд приговорил троих предпринимателей за хищение почти полумиллиарда рублей у Минобороны РФ при реконструкции полигонов в Казахстане. Все фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Они приговорены на сроки от 6,5 до 7,5 года колонии.

По материалам МВД Медиа, РБК, «Известий», Forbes

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Глава АО "Военторг" задержан по делу о хищении при исполнении госконтрактов для Минобороны РФ.

2. По версии следствия, в 2019-2022 годах руководство "Военторга" и соучастники заключили контракты на поставку "Армейских несессеров" на 625 млн рублей, необоснованно завысив цену на 400 млн рублей.

3. Проведены обыски, допрошены свидетели, изъяты документы и электронные носители.

4. Руководителю "Военторга" и бенефициару подконтрольных организаций предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

5. Дело может быть связано с арестованным ранее экс-замминистра обороны Дмитрием Булгаковым, курировавшим вопросы материально-технического обеспечения ВС РФ.

6. Упоминается ранее раскрытое дело о хищении при реконструкции полигонов в Казахстане.

Вывод:
Расследование выявило масштабную схему хищений в системе госзакупок для нужд Минобороны РФ. Дело затрагивает высокопоставленных чиновников и крупные коммерческие структуры, что указывает на системный характер коррупции в этой сфере. Продолжающиеся аресты и расследования свидетельствуют о серьезных усилиях правоохранительных органов по борьбе с коррупцией в оборонном секторе.

Источник: https://www.stoletie.ru/lenta/glava_vojentorga_zaderzhan_po_delu_o_khishhenii_pri_ispolnenii_goskontraktov_502.htm
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