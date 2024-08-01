Данная комедия обладает мощнейшим и темнейшим символизмом. Фил – образ человека современного мира, для которого важнее всего исключительно прагматизм окружающей жизни. Себя он видит как чрезвычайно талантливого индивидуума, призванного достичь крупного успеха в прорыве окружающей его рутины, которую он (несмотря на успешную карьеру – чего стоит одна популярность метео-комментатора на ТВ!) всё-таки считает ниже своего уровня. Своих коллег (Ларри и Риту) он также считает ниже себя, за что и получает прозвище «Примадонны». Прорыв был осуществлён, но – какой?

Фил явно презирает День Сурка, освещать который он направлен по работе. Сам он, как и положено человеку современного мира, устремлён линейно, отчётливо циклическое празднование ему чуждо. И он просто рвётся уехать из города после завершения задания, но его останавливает непогода, вынуждая возвратиться.

Теперь о сурке. Это забавное животное обладает (как, впрочем, и другие животные) своим мистическим символизмом. У индейцев и немецкоговорящих европейцев соня-сурок был символом пробуждения и преображения. Он выражал циклическое воспроизводство бытия.

Здесь стоит вспомнить сказания о спящем Государе. В частности, «классическая традиция утверждает, что бывший некогда Господином Земли Царь Золотого Века, Хронос-Сатурн (персонификация Времени – А. Е.), сброшенный с престола… все ещё жив и пребывает «во сне» в далёком северном регионе, в арктическом море, которое по этой причине и получило название Кронидское море». (Юлиус Эвола. «Мистерия Грааля». – «Милый ангел», № 1; о Кроносе-Времени см. «Древнее «эллинство»: искажение Традиции» – Глава 1. «Оболганный Кронос и мифология прогрессизма»)

Здесь речь идёт и о Царе Золотого Века (первом свергнутом Государе), и о Царе Мира – Мельхиседеке, Вайшванаре, Белом Царе – сверхличностном принципе, бытийном полюсе, Центре нашей реальности. Именно он вращает Колесо Времени, воспроизводя разные времена, помещая их в нечто единое, бытийное целое. («Метаполитика Царя»)

Его и символизирует Сурок – на животном уровне (а символизм пронизывает разные уровни).

Погодный комментатор Фил, который как раз и касается темы «времён» (погоды), попадает в чистое циклическое Время – для него каждый день становится Днём Сурка. В нашей реальности циклическое Время сосуществует с Линейным, образовывая нечто очень сложное, не сводимое к концептам эволюции и инволюции. Циклическое (круговое) движение воспроизводит бытийность. Линейное (отрезачное) движение, напротив, наращивает небытийность, хотя его адепты (из числа прогрессистов всех мастей) говорят именно о «восходящем» движении, которое якобы и есть суть нашего бытия. («Метафизические корни рационализма» – Глава 7. «Движение к Небытию и Великий причинно-следственный Раскол»)

Фил выпадает из нашей реальности и оказывается в «чистой цикличности», в некоем Царстве кругового Времени. Любопытно, что таким вот царством является Гиперборея, сокрытая от хаоса нашего изменчивого мира толщей Льда, символизирующего фиксацию водного хаоса. («Онтологическая миссия Алатырь-камня») Показательно, что Фил остаётся в Панксатони благодаря мощной снежной буре, которая отрезает его от внешнего мира.

И тогда воплощение Современности – Фил – вступает в схватку с царством Цикличности. Вначале у него ещё очень и очень много от «профанической» воли к потребительству. Используя знания об окружающем его мире Фил богатеет и обжирается.

Потом начинаются вещи посерьёзнее. Фил кончает жизнь самоубийством, убивая при этом своего тёзку – Сурка. Тем самым он символически убивает и свергает Царя Мира. (Убить и свергнуть сверхличностный полюс невозможно, но какие-то ритуальные операции ставят ниспровергателя на самую низшую ступень онтологии.) И, таким образом, он выступает как его антипод, как небытийный анти-полюс. Потом самоубийство повторяется много раз, Фил проходит через все виды смерти. Происходит смерть его старого, обыденного «я», которая всегда необходима – в буквальном или символическом плане (а символ всегда содержит символизируемое, хоть и не тождественен ему) – для перехода на новый уровень. Только это уже уровень не высший, а низший – инфернальный. Фил проходит контр-инициацию.

Он уже именует сам себя «богом», являя образ мечты гиперэлитария, который мнит себя сверхчеловеком, существом, обладающим абсолютным могуществом и физическим бессмертием. В свой последний «день Сурка» Фил предстаёт всеми обожаемым кумиром, который помогает и исцеляет, проявляя чудесной участие в жизни каждого. Это уже уровень лже-месии, который, как утверждают, тоже будет пользоваться огромнейшей любовью.

При всем при том, активность Фила вертится не только вокруг «себя любимого». Он всячески пытается заполучить любовь Риты, что весьма сложно – несмотря на все его знания, полученные во многие и многие «дни Сурка». То есть, могущественный «бог» Фил одновременно зависим от «богини» Риты (она для него является богиней). И, в, конечном итоге, Рита становится его. Точнее даже он становится её (как бы мужской проекцией женского «божества») – она покупает его на шуточном конкурсе холостяков. Здесь – динамика, характерная для антисофийности и гиперсофийности. («Традиция и Софийность»)

День Сурка заканчивается, «божественная» пара Фил и Рита врываются в реальность, на улицу, где «никого нет» («Великое Обнуление»).

В фильме (сознательно или бессознательно) выражена мечта гиперэлитария – победить цикличность, уничтожить бытийность и подменить её квазибытийностью – реальностью, где он будет всемогущим и бессмертным богом. Эта мечта неосуществима – творение Бога нельзя отменить. Но можно бросить мир (при поддержке очень многих) на дно онтологии, осуществив мощнейшую деструкцию.

Фильм вышел на экраны в 1993 году. «Вчера» пал «социалистический лагерь», западный капитализм утвердился как безальтернативная мировая система. И он начинает стремительно трансформироваться в пост(гипер)капитализм, который «призван» сокрушить и цикличность, и линейность, создав некую новую внеисторическую постреальность «тёмного универсума».

«Дорогами Обнуления»

Александр Елисеев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Фильм "День сурка" имеет глубокий символизм.

2. Главный герой Фил символизирует современного человека, ориентированного на прагматизм и линейное восприятие времени.

3. Сурок в фильме является символом циклического времени и возрождения.

4. Попадая в "День сурка", Фил оказывается в царстве циклического времени.

5. Фил проходит своеобразную "контр-инициацию", пытаясь победить цикличность.

6. В конце Фил достигает статуса "лже-мессии", обожаемого всеми.

7. Отношения Фила и Риты символизируют антисофийность и гиперсофийность.

8. Фильм выражает мечту "гиперэлитария" о создании квазибытийности, где он будет всемогущим.

Вывод:

Автор статьи интерпретирует фильм "День сурка" как аллегорию борьбы современного человека с циклическим временем и стремления к созданию новой реальности. По мнению автора, фильм отражает идеи "гиперэлитариев" о преобразовании мира и достижении квази-божественного статуса. Эта интерпретация помещает комедийный фильм в контекст глубоких философских и метафизических концепций, связывая его с идеями о природе времени, бытия и стремлении человека к власти над реальностью.

Расширенный вывод:

Автор статьи, предлагая интересную интерпретацию фильма "День сурка", упускает ключевые аспекты трансформации главного героя. Фил действительно проходит через этапы борьбы с системой и попытки манипулировать ею, но его истинное развитие происходит позже и имеет совершенно иной характер.

Критически важно, что Фил в итоге отказывается от роли "бога" и эгоистических стремлений. Вместо этого он обращается к саморазвитию: изучает языки, учится играть на пианино, читает книги. Его конечная цель – не манипуляция или признание, а искреннее желание помочь окружающим, избавить их от страданий.

Эта трансформация отражает глубокий духовный путь: от эгоцентризма через иллюзию всемогущества к истинному альтруизму и смирению. Фил перестает жить для себя и посвящает жизнь другим, отказываясь даже от желания обладать Ритой. Именно это бескорыстное служение и развитие внутренних качеств позволяют ему выйти из временной петли и обрести любовь Риты.

Таким образом, фильм представляет собой аллегорию духовного роста, который может занимать несколько жизненных циклов. Он показывает путь от эгоизма через иллюзию божественности к истинному просветлению и служению высшим целям. В этом контексте "божеством" становятся не сам Фил, а люди, которым он бескорыстно служит, что отражает глубокую духовную мудрость.

Эта интерпретация придает фильму гораздо более глубокий и позитивный смысл, чем предложенная в статье, и лучше соответствует фактическому развитию сюжета и характера главного героя.