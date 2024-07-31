Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 82-й штурмовой, 92-й десантно-штурмовой, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 36-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Тихое, Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области.

В течение прошедших суток отражены две контратаки штурмовых групп противника.

Потери ВСУ составили до 350 военнослужащих, боевая бронированная машина «HMMWV» производства США, 122-мм гаубица Д-30, 100-мм пушка «Рапира». Уничтожен склад боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям 30-й, 67-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 12-й бригады специального назначения «Азов» и 1-й отдельной бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новосадовое, Красный Лиман Донецкой Народной Республики, Невское, и Макеевка Луганской Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ.

Потери противника составили до 470 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм гаубицы Д-30. Также уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 32-й, 54-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Верхнекаменское, Северск и Катериновка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы ВСУ.

Противник потерял до 710 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США, три 155-мм гаубицы М777 производства США, два автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Анклав-Н».

За сутки уничтожены три склада боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в западном направлении, нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 53-й механизированных, 151-й мотопехотной бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Желанное, Новгородское, Гродовка и Воздвиженка Донецкой Народной Республики.

Отражены три контратаки штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, танк, бронетранспортер, 152-мм гаубицу «Мста-Б», пять 122-мм гаубиц Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, 100-мм пушку «Рапира».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады ВСУ, 108-й, 120-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ровнополь, Великая Новоселка, Водяное Донецкой Народной Республики и Зализничное Запорожской области.

Потери противника составили до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, две 155-мм самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и «Paladin» производства США, а также 152-мм гаубица Д-20.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Луговое, Пятихатки Запорожской области и Тягинка Херсонской области.

Противник потерял до 100 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США, 155-мм гаубицу М777 производства США, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и 152-мм гаубицу Д-20.

Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 42 беспилотных летательных аппарата.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 631 самолет, 278 вертолетов, 28734 беспилотных летательных аппарата, 556 зенитных ракетных комплексов, 16732 танка и других боевых бронированных машин, 1393 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12597 орудий полевой артиллерии и минометов, 24225 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России