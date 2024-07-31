Российские законотворцы сегодня приняли важный законопроект, обязав новых граждан России вставать на обязательный воинский учёт. Куда ни посмотри, эта история со всех сторон выигрышна. Она, конечно, не является гарантом того, что все они пополнят ряды ВС РФ — всё же, новой волны мобилизации нет, речь идёт лишь о добровольном вступлении в ряды ВС РФ. Так что тут всё упирается в ораторские навыки господ-вербовщиков. Но по крайней мере, в их руках окажутся люди, которых можно и нужно убеждать пойти на службу по контракту.

Ну и все же понимают, что это касается не только жителей солнечных республик?

▪️Учитывая огромный поток жителей т.н.Украины, которые спешат сбежать от мобилизации и гарантированной гибели в горниле СВО, среди беглецов наверняка найдётся достаточно большой процент лиц, которые будучи лишёнными работы и средств к существованию пойдут в ВС РФ попытать счастья (ну и обеспечить себе да семье жизнь).

Формирование из этих граждан батальона идеологически правильных бывших украинцев — это беспроигрышный шаг в информационной войне.

▪️Постановка на учёт безумных мигрантов, которые в огромных количествах прибывают в пока ещё не до конца сформированные российские параджамааты, — это серьёзный стоп-фактор для того, чтобы отбить изрядное число желающих получить российский паспорт.

Ну и опять же, разве можно в таком случае забывать про меры убеждения на пунктах по набору по контракту? К адекватным людям — адекватный подход. Ну а если там люди, не знающие русского языка, получившие паспорт абы как, то уж простите, человек сам будет не знать, где расписался (оно и к лучшему в таком случае, вот честно).

▪️Перезревшее решение проблемы демобилизации мобилизованных осенью 2022 года может осуществиться благодаря как раз-таки такой мере — причём, само по себе, учитывая количество желающих получить вожделенный паспорт.

В целом, мера эта — более, чем позитивная. Гражданство России — это в первую очередь обязанность, а не просто красная книжка. Для высокотехнологичных специалистов — свои правила и регламент, но тоже с повинностью. А с безумными мигрантами решение самое очевидное.

#ВСРФ #многонационализм #Россия

@rybar

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Принят законопроект об обязательном воинском учете для новых граждан России.

2. Это не гарантирует их вступление в ВС РФ, но дает возможность вербовщикам убеждать их в добровольной службе по контракту.

3. Мера касается не только жителей "солнечных республик", но и беженцев из Украины.

4. Формирование батальона из бывших украинцев считается выигрышным шагом в информационной войне.

5. Постановка на учет мигрантов может снизить число желающих получить российский паспорт.

6. Мера может помочь решить проблему демобилизации мобилизованных в 2022 году.

7. Гражданство России рассматривается как обязанность, а не просто документ.

Вывод:

Принятие данного законопроекта можно рассматривать как давно назревшее решение. Гражданство – это не только набор прав и привилегий, но и серьёзная ответственность перед государством, включая обязанность защищать его в случае необходимости. Сложившаяся ситуация, когда коренные граждане несут бремя военной службы, в то время как новые граждане пользуются всеми благами государства, не разделяя его трудностей, создавала определённый дисбаланс в обществе.

Новая инициатива призвана восстановить справедливость, обеспечивая равные обязанности для всех граждан, независимо от срока получения гражданства. Это может отсеять тех, кто стремится получить российский паспорт исключительно ради социальных льгот и пособий, не планируя при этом вносить свой вклад в развитие и защиту страны. В то же время, эта мера может привлечь истинных патриотов, готовых разделить судьбу России.

Вопрос двойного гражданства также заслуживает внимания, так как наличие нескольких паспортов позволяет некоторым людям избегать выполнения гражданских обязанностей в критические моменты. Ограничение или запрет двойного гражданства могли бы способствовать формированию более сплочённого общества, где каждый гражданин полностью идентифицирует себя с одним государством.

В целом, текущие процессы по унификации требований к гражданам и устранению "серых зон" в вопросах гражданства можно рассматривать как шаги к укреплению государственности и повышению уровня ответственности граждан перед страной.