Этот вопрос — приоритетный в работе Государственной Думы.

Сегодняшнее итоговое заседание начнём с рассмотрения обращения к Председателю Правительства по вопросу корректировки подзаконных актов в сфере миграционной политики в части законодательного механизма принудительного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих законных оснований для нахождения на территории России.

Важно сделать это оперативно для того, чтобы законы, подготовленные и принятые депутатами, стали работать как можно раньше.

Вчера был принят ещё один федеральный закон, разработанный депутатами. Он ограничит количество сим-карт, продаваемых в том числе мигрантам, а также ужесточит требования к заключению с иностранными гражданами договоров об оказании услуг связи вплоть до сбора биометрических данных.

Вместе с коллегами изучили предложения Следственного комитета по вопросам совершенствования миграционного законодательства.

Часть из них уже реализована в депутатских инициативах — установлен режим высылки мигрантов, которые не имеют права законно оставаться в стране, введена регистрация иностранных граждан. Ранее желающих приобрести гражданство РФ обязали владеть русским языком, знать историю России и основы законодательства.

Ещё несколько подготовленных депутатами законопроектов находятся в работе. В том числе речь идёт об усилении ответственности за преступления в этой сфере:

предложили дополнить УК РФ таким обстоятельством, отягчающим наказание, как совершение преступления иностранным гражданином, находящимся на территории РФ незаконно;

к числу особо тяжких преступлений, за которые может быть установлена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы, предложили отнести организацию незаконной миграции;

предложили предусмотреть конфискацию имущества за организацию незаконной миграции (такой законопроект уже находится на рассмотрении, его авторами стали более 50 депутатов).

Вчера внесли законопроект, который поддерживается большинством депутатов. Предлагается законодательно ввести обязательное условие получения российского гражданства для иностранцев: одновременно с выдачей паспорта гражданина РФ они обязаны будут встать на воинский учёт. Планируем сегодня рассмотреть этот проект закона.

Август и сентябрь посвятим выработке новых мер и предложений по формированию эффективной миграционной политики.

Ждём ваших предложений.

Вячеслав Володин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Миграционная политика является приоритетным вопросом в работе Государственной Думы.

2. Планируется корректировка подзаконных актов для ускорения принудительного выдворения нелегальных мигрантов.

3. Принят закон, ограничивающий количество сим-карт для мигрантов и ужесточающий требования к заключению договоров об оказании услуг связи.

4. Рассматриваются предложения Следственного комитета по совершенствованию миграционного законодательства.

5. Введены новые требования для получения гражданства РФ, включая знание русского языка, истории и законодательства.

6. Готовятся законопроекты об усилении ответственности за преступления в сфере миграции:

– Ужесточение наказания для нелегальных мигрантов, совершивших преступления

– Отнесение организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям

– Конфискация имущества за организацию незаконной миграции

7. Внесен законопроект об обязательной постановке на воинский учет при получении гражданства РФ.

8. Планируется дальнейшая работа над миграционной политикой в августе и сентябре.

Вывод:

Государственная Дума РФ активно работает над ужесточением миграционной политики и усилением контроля над иностранными гражданами. Принимаются меры по упрощению процедуры выдворения нелегальных мигрантов, ужесточению требований к получению гражданства и усилению ответственности за нарушения в сфере миграции. Эти инициативы направлены на повышение безопасности и контроля над миграционными процессами в России.