В интервью доктор экономических наук Валентин Катасонов делится своим экспертным мнением на тему мобилизационной экономики в России. Он подробно рассматривает необходимость и возможные пути перехода к мобилизационной модели в условиях современных экономических и геополитических вызовов. Катасонов анализирует ключевые аспекты мобилизационной экономики, ее преимущества и недостатки, а также прогнозирует возможные последствия для различных секторов российской экономики.

Ведущий: Александр Пастухов, координатор Проекта ЭРА, экономист-кибернетик

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Экспорт России в 2023 году упал на 27-28% до 425 млрд долларов, при этом 61% составляют сырьевые товары.

2. Россия сильно зависит от экспорта и импорта, что делает экономику уязвимой.

3. Исторически Россия стремилась к экономической автаркии (самообеспеченности), особенно в советский период.

4. Индустриализация СССР в 1930-х годах была направлена на преодоление отставания, укрепление обороноспособности и создание самодостаточной экономики.

5. Современная Россия увеличивает отставание от развитых стран по доле в мировом ВВП.

6. Нынешняя экономическая политика России подвергается критике, в частности высокая ключевая ставка ЦБ.

7. Официальная статистика по безработице и использованию производственных мощностей вызывает сомнения.

8. Доля зарплаты в ВВП России (39%) значительно ниже, чем в развитых странах (около 60%).

9. Необходимо фокусироваться на обеспечении национального суверенитета и экономической независимости, а не на месте в международном разделении труда.

Вывод: Беседа акцентирует внимание на необходимости пересмотра экономической политики России в сторону большей самостоятельности и независимости от внешних рынков. Подчеркивается важность развития внутреннего производства, повышения уровня жизни населения и обеспечения реального экономического суверенитета. Критикуется текущая экономическая политика и качество официальной статистики. Предлагается ориентироваться на опыт советской индустриализации, адаптированный к современным условиям.