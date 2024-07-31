КОМОЛОВ о беспределе олигархов, бедности, уровне жизни в СССР, России, США, Дерипаске и Ходорковском
Сегодня снова в гостях Метаметрики экономист, старший научный сотрудник Института экономики РАН, автор канала «Простые числа» Олег Комолов.
Поговорили про экономические и политэкономические аспекты современного противостояния России и Запада в контексте борьбы между интернациональным капиталом и трудящимися.
Разобрали экономические мифы про скорый крах доллара, ключевую ставку ЦБ и низкую инфляцию по продовольственной корзине. Почему новые налоги на богатство в России – это прогрессивный тренд будущего, а мигранты из Северной Кореи – не лучшее решение проблемы нехватки рабочих рук?
Поговорили о современных олигархах: почему «свой барин» не всегда лучше заморского? Пробуем ответить на главный вопрос: кому и где на Руси жить хорошо?
Таймкоды:
00:00 Начинаем новый выпуск с любимой заставки!
00:25 В гостях Метаметрики Олег Комолов
02:19 Азиатское турне Путина: Китай – новый-старый друг и товарищ
07:26 Капиталистическая интеграция от Кейсгуру: пылесосы из Тюмени
08:48 Почему в России так много миллиардеров?
10:48 Северная Корея – самая милитаризованная страна в мире
17:23 Права трудящихся и безработица: мигранты из КНДР
25:23 Куба – последний остров свободы
28:17 Современные тенденции капитализма на Западе
31:10 Социализм и социальное государство в современной России
36:44 Как считают бедность в России: 10% или 50% населения?
40:25 30 лет после распада СССР: когда мы жили лучше?
47:37 Настоящая инфляция и что с ней делать: депозиты, облигации, валюта
54:32 Миф о скором крахе доллара
1:03:40 Прогрессивная шкала налогов – наше будущее?
1:05:31 Европа всё-таки «загнивает»?
1:09:05 Ликбез по макроэкономике: ППС VS номинал
1:14:49 Где сегодня хорошо жить: ОАЭ, Европа, США, Москва?
1:18:54 Война капиталов: чем Дерипаска отличается от Безоса?
1:29:06 Олигарх отечественный или заморский – «оба хуже»
1:37:02 Большевики 2.0 в современной России
1:44:19 «Моя хата с краю»: что делать с атомизацией общества?
1:48:45 Эксплуатация никогда не приведет нас к прогрессу
1:54:00 Финальное слово и подписка
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