Сегодня снова в гостях Метаметрики экономист, старший научный сотрудник Института экономики РАН, автор канала «Простые числа» Олег Комолов.

Поговорили про экономические и политэкономические аспекты современного противостояния России и Запада в контексте борьбы между интернациональным капиталом и трудящимися.

Разобрали экономические мифы про скорый крах доллара, ключевую ставку ЦБ и низкую инфляцию по продовольственной корзине. Почему новые налоги на богатство в России – это прогрессивный тренд будущего, а мигранты из Северной Кореи – не лучшее решение проблемы нехватки рабочих рук?

Поговорили о современных олигархах: почему «свой барин» не всегда лучше заморского? Пробуем ответить на главный вопрос: кому и где на Руси жить хорошо?

Таймкоды:

00:00 Начинаем новый выпуск с любимой заставки!

00:25 В гостях Метаметрики Олег Комолов

02:19 Азиатское турне Путина: Китай – новый-старый друг и товарищ

07:26 Капиталистическая интеграция от Кейсгуру: пылесосы из Тюмени

08:48 Почему в России так много миллиардеров?

10:48 Северная Корея – самая милитаризованная страна в мире

17:23 Права трудящихся и безработица: мигранты из КНДР

25:23 Куба – последний остров свободы

28:17 Современные тенденции капитализма на Западе

31:10 Социализм и социальное государство в современной России

36:44 Как считают бедность в России: 10% или 50% населения?

40:25 30 лет после распада СССР: когда мы жили лучше?

47:37 Настоящая инфляция и что с ней делать: депозиты, облигации, валюта

54:32 Миф о скором крахе доллара

1:03:40 Прогрессивная шкала налогов – наше будущее?

1:05:31 Европа всё-таки «загнивает»?

1:09:05 Ликбез по макроэкономике: ППС VS номинал

1:14:49 Где сегодня хорошо жить: ОАЭ, Европа, США, Москва?

1:18:54 Война капиталов: чем Дерипаска отличается от Безоса?

1:29:06 Олигарх отечественный или заморский – «оба хуже»

1:37:02 Большевики 2.0 в современной России

1:44:19 «Моя хата с краю»: что делать с атомизацией общества?

1:48:45 Эксплуатация никогда не приведет нас к прогрессу

1:54:00 Финальное слово и подписка

Олег Комолов:

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