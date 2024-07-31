На днях была озвучена весьма внушительная цифра. Ежедневно в войска на фронт поставляется 4000 (четыре тысячи) FPV-дронов. Но, многие коллеги уже верно написали, что есть нюанс с их применением и качеством.



Дроны, которые запущены в массовое производство – это не секрет, об этом тоже писали многие коллеги – отличаются не самым высоким качеством. И до цели долетает едва ли треть. А попадает половина от тех, что долетели. Противник давно научился давить их РЭБом, а с нашей стороны есть явная нерасторопность, в сфере модернизации и адаптации изделия.



Вчера общался с офицером-штурмовиком. Его мнение дословно.

"Четыре тысячи дронов в день это хорошо конечно. Но! Тут как с обычным артиллерийским снарядом и Краснополем. Сколько вагонов снарядов выпустили при штурме ……. только одному Богу и начслужбы рав известно. И сколько месяцев заняла зачистка.



Зато когда завезли всего в районе 100 краснополей, просто за три недели всех всушников похоронили под завалами.



Так и тут. Есть дроны. Научились клепать массово. Ну не летит это г… в цель, ну глушат его капитально при подлете за 50-100 метров, из 10 только 1 пролетает, и тот рядом с целью. То есть из 4000 ну максимум 400 долетят и слегка ее поцарапают. Ну их клепают на частотах, которые глушатся, они известны хохлам, они не боятся их.



Ну зачем делать плохо, зато много? Тем более это процесс, который постоянно должен совершенствоваться, ну хохлы не дебилы же, они работают и модернизируют средства РЭБ. А почему мы делаем много дронов образца 2022 года, ну зачем?"



При этом, FPV дроны производимые небольшими компаниями, или как принято говорить "в гаражах", показывают совершенно иной результат. На днях дрон одного из независимых производителей поразил цель на дистанции 24 километра, при этом преодолев РЭБ противника. Однако же, мы видим, что выбирается массовость вместо качества. И удачные разработки независимых компаний просто не используются.



При этом у противника применяется совершенно иная модель производства БПЛА разных типов, и БПЛА выведены в отдельный род войск.



А небольшие компании довольно легко получают поддержку от госорганов, если они доказывают на деле, что их продукция эффективна и годится для боевого применения.

К счастью для нас, западные военные бюрократы, пока ещё плохо понимают возможности применения дронов, особенно FPV. Но, когда они окончательно сообразят и посчитают, сколько дронов можно произвести по цене одного F16, и начнут целенаправленно финансировать эту облать военных разработок на Украине, нам придётся туго.



Когда полтора года назад военные ТГ каналы и военкоры писали, что развитие сферы БПЛА у противника представляет серьёзную угрозу, этому мало кто поверил.

Сейчас дроны ВСУ применяются уже, как ПВО против наших вертолётов. Впрочем, и российские FPV поднимаются на семь-девять километров, есть такие модели.



Очень не хочется, чтобы мы снова недооценили противника. И не оценили верно собственные недоработки.

Ошибаться же, как известно, можно, врать, прежде всего самим себе, не стоит. Значит, мы всё поправим в короткие сроки. Если только выберем точное направление и порядок действий, признав определённое несовершенство в текущей ситуации.

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Ежедневно на фронт поставляется 4000 FPV-дронов.

2. Качество массово производимых дронов низкое: до цели долетает около трети, а попадает половина из долетевших.

3. Противник эффективно использует РЭБ против дронов.

4. Есть проблемы с модернизацией и адаптацией дронов с российской стороны.

5. Офицер-штурмовик критикует подход "количество вместо качества".

6. Дроны от небольших независимых производителей показывают лучшие результаты.

7. У противника БПЛА выведены в отдельный род войск, и небольшие компании легче получают поддержку.

8. Западные военные пока недооценивают потенциал дронов, особенно FPV.

9. Дроны ВСУ уже применяются как ПВО против российских вертолётов.

10. Автор призывает не недооценивать противника и признать собственные недоработки.

Вывод:

Статья критически оценивает текущую ситуацию с производством и применением FPV-дронов в российской армии. Автор подчеркивает, что несмотря на большое количество производимых дронов, их качество и эффективность оставляют желать лучшего. Отмечается необходимость пересмотра подхода к разработке и производству БПЛА, с акцентом на качество и инновации, а не на массовость. Автор предупреждает о потенциальных рисках недооценки противника в сфере беспилотных технологий и призывает к быстрому исправлению текущих недостатков для сохранения конкурентоспособности в этой области.

Дополнительный вывод:

Для качественного изменения ситуации в сфере беспилотных технологий необходим более диверсифицированный и гибкий подход к производству дронов. Стратегия должна включать в себя разработку и производство различных типов БПЛА, отвечающих разным тактическим задачам и условиям применения:

1. Массовые, недорогие и простые дроны для использования в зонах с подавленным РЭБ противника. Эти дроны могут быть узкоспециализированными, но эффективными в своей нише.

2. Более совершенные, дорогостоящие дроны с улучшенной дальностью полета и устойчивостью к РЭБ для выполнения сложных задач в условиях активного противодействия.

3. Специализированные дроны для различных задач: доставка грузов, разведка, ретрансляция сигналов и другие.

Такой комплексный подход позволит гибко реагировать на изменяющуюся тактику противника и эффективно использовать БПЛА в различных боевых ситуациях. При этом критически важно сохранять акцент на качестве производства, обеспечивая соответствие дронов заявленным характеристикам. Это не только повысит эффективность применения БПЛА, но и минимизирует риски для операторов.

Развитие всего спектра беспилотных технологий, от простых массовых решений до высокотехнологичных специализированных дронов, позволит создать гибкую и адаптивную систему, способную противостоять современным вызовам и обеспечить технологическое преимущество в долгосрочной перспективе.