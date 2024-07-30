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Возможно ли восстановить здоровье без походов к врачам? Доктор Валерий Синельников

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. У Натальи обнаружили миому, которая выросла до критического размера.

2. Она прочитала книгу "Возлюби болезнь свою" и начала применять описанные в ней методы.

3. Наталья осознала, что её мышление было губительным, в основном из-за обид на мужчин.

4. Она выполняла упражнения из книги, включая рисование образов своих страхов и переживаний.

5. После работы над собой Наталья вышла из депрессии и почувствовала облегчение.

6. Ей удалось найти врача, который помог ей без операции.

7. Наталья отмечает, что стала более позитивным и гармоничным человеком.

8. Она подчеркивает важность принятия ответственности за свое здоровье и жизнь.

9. Наталья стремится найти свое истинное предназначение и работу, приносящую радость.

10. Автор книги рассказывает о своем опыте написания книги и важности помощи людям.

Вывод:
Беседа демонстрирует, как работа над собой, изменение мышления и принятие ответственности за свое здоровье могут привести к значительным позитивным изменениям в жизни человека. История Натальи показывает, что осознание внутренних причин болезней и проблем, а также активная работа над собой могут способствовать исцелению и личностному росту. Важную роль в этом процессе играют правильная информация, духовное развитие и готовность меняться.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yE6FuritM4Y
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12788 9956
    chu 45 мин. назад

      - Здравствуйте бесплатный доктор.
      – Здравствуйте безнадежный больной. Идите молитесь и все пройдет чуть попожже чем за деньги.

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