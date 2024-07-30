Возможно ли восстановить здоровье без походов к врачам? Доктор Валерий Синельников
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. У Натальи обнаружили миому, которая выросла до критического размера.
2. Она прочитала книгу "Возлюби болезнь свою" и начала применять описанные в ней методы.
3. Наталья осознала, что её мышление было губительным, в основном из-за обид на мужчин.
4. Она выполняла упражнения из книги, включая рисование образов своих страхов и переживаний.
5. После работы над собой Наталья вышла из депрессии и почувствовала облегчение.
6. Ей удалось найти врача, который помог ей без операции.
7. Наталья отмечает, что стала более позитивным и гармоничным человеком.
8. Она подчеркивает важность принятия ответственности за свое здоровье и жизнь.
9. Наталья стремится найти свое истинное предназначение и работу, приносящую радость.
10. Автор книги рассказывает о своем опыте написания книги и важности помощи людям.
Вывод:
Беседа демонстрирует, как работа над собой, изменение мышления и принятие ответственности за свое здоровье могут привести к значительным позитивным изменениям в жизни человека. История Натальи показывает, что осознание внутренних причин болезней и проблем, а также активная работа над собой могут способствовать исцелению и личностному росту. Важную роль в этом процессе играют правильная информация, духовное развитие и готовность меняться.
- Здравствуйте бесплатный доктор.
– Здравствуйте безнадежный больной. Идите молитесь и все пройдет чуть попожже чем за деньги.