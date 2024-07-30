Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 3-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Старица, Липцы, Волчанск и Тихое Харьковской области.

За сутки были отражены семь контратак штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной и 92-й штурмовой бригад ВСУ.

Потери противника составили свыше 250 военнослужащих, боевая бронированная машина «HMMWV» производства США, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 122-мм гаубица Д-30.

Уничтожены станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и полевой склад боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 14-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики, Красный Лиман и Терны Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли за сутки до 500 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 155-мм орудие М198 производства США, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США.

Кроме того, уничтожены боевая машина РСЗО «RАК SА-12» хорватского производства, станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав», два полевых склада боеприпасов.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями заняли более выгодные позиции, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 32-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белая Гора, Часов Яр, Александро-Шультино, Северск и Катериновка Донецкой Народной Республики.

Отразили контратаку подразделения 5-й штурмовой бригады ВСУ.

Потери противника составили до 650 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, три 155-мм гаубицы М777 производства США, два 155-мм орудия М198 производства США, две 152-мм гаубицы Д-20, два 105-мм орудия М119 производства США.

За сутки уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение.

Нанесли поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й механизированных, 1 танковой, 68-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Желанное, Воздвиженка, Сергеевка, Гродовка, Николаевка и Новгородское Донецкой Народной Республики.

Отразили шесть контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

Противник потерял до 315 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и две 122-мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 72-й, 116-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Сторожевое, Макаровка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.

ВСУ потеряли более 125 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 155-мм гаубицу М198 производства США.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Новоданиловка, Лобковое, Каменское Запорожской области и Тягинка Херсонской области.

Потери противника составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена радиолокационная станция воздушной разведки «Марс-Л», а также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 137 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбито семь реактивных снарядов HIMARS производства США, зенитная управляемая ракета ЗРК «Patriot» производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 631 самолет, 278 вертолетов, 28692 беспилотных летательных аппарата, 556 зенитных ракетных комплексов, 16725 танков и других боевых бронированных машин, 1393 боевые машины реактивных систем залпового огня, 12567 орудий полевой артиллерии и минометов, 24201 единица специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России