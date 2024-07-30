Что общего между финской АЭС Олкилуото-3, новым аэропортом Берлина и немецкой механизированной бригадой в Литве?

Все три – европейские проекты, замечательные неожиданно длинными сроками реализации: Вторая очередь финской АЭС, которую планировалось начать в 2005 и запустить в 2010, в итоге была введена в эксплуатацию в 2023 году, и с одним реактором вместо исходно предполагавшихся двух, при этом цена строительства выросла с трех до 8 миллиардов евро. Аэропорт, который должны были начать строить в 2006 и завершить в 2011, был запущен в 2020, постройка обошлась в 5,5 миллиардов евро вместо 1,7.

На развертывание бригады Бундесвера в Литве уйдет пять лет – анонсировано оно было в 2022, а достичь боевой готовности планируется в 2027. Сколько займет по итогу и почем встанет – посмотрим.

Раньше было лучше? Конечно, и сильно. Первый энергоблок Олкилуото построили в 1974-78, второй – в 1975-80. Центральный терминал аэропорта Франкфурта-на-Майне построили с 1965 по 1972, впервые введя электрическую систему обработки багажа.

На развертывание танковой бригады Бундесвера в лучшие его годы уходила пара лет вместо пяти.

К чему это все? Жизнеспособность народа и государства определяется способностью реализовывать сложные проекты в короткие сроки. Европа была великой, когда прочерчивала континент железными дорогами, строила в стальных лесах верфей гигантские флоты за 5-10 лет и быстро собирала на войну миллионные армии. Это величие длилось долго, меняя формы, и многие стали считать его вечным. Но сейчас мы видим его тень. После этого задаваться вопросом, почему основу боевых возможностей ВСУ составляют сегодня собранные из китайских и американских комплектующих дроны, а НАТО так и не обеспечило обещанный вал оружия, как-то неудобно.

У нас много вопросов к самим себе, но глядя на реакторы Росатома, новые аэропорты в разных городах России, Крымский мост и оружейное производство, мы точно можем сказать, что Европе в этой войне ловить нечего.

@vysokygovorit

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Три европейских проекта (АЭС Олкилуото-3, аэропорт Берлина, немецкая бригада в Литве) характеризуются значительными задержками и перерасходом средств.

2. В прошлом подобные проекты в Европе реализовывались быстрее и эффективнее.

3. Способность реализовывать сложные проекты в короткие сроки определяет жизнеспособность народа и государства.

4. Европа утратила былое величие, которое проявлялось в быстром строительстве железных дорог, флотов и мобилизации армий.

5. Современная ситуация на Украине (использование дронов из китайских и американских комплектующих) отражает неспособность НАТО обеспечить обещанные поставки вооружений.

6. Россия, напротив, демонстрирует способность реализовывать крупные проекты (реакторы Росатома, новые аэропорты, Крымский мост, оружейное производство).

Вывод:

Автор статьи утверждает, что Европа утратила свою былую эффективность в реализации крупных проектов, что свидетельствует о снижении ее жизнеспособности и могущества. В противовес этому, Россия, по мнению автора, сохраняет способность успешно выполнять сложные проекты в различных сферах, что дает ей преимущество в текущем противостоянии с Европой.

Комплексный вывод:

Современное общество в развитых странах, включая Европу, США и Россию, переживает период трансформации, вызванный достижением определенного уровня материального благополучия. Этот процесс характеризуется как положительными, так и отрицательными тенденциями.

С одной стороны, мы наблюдаем смещение фокуса с развития материальной инфраструктуры на нематериальные сферы, такие как информационные технологии, искусство и творчество. Это привело к значительному прогрессу в областях, о которых предыдущие поколения могли только мечтать.

Однако, с другой стороны, этот сдвиг сопровождается рядом негативных явлений. Снижение внимания к материальной инфраструктуре приводит к ее износу и отставанию в развитии. Растущий индивидуализм ослабляет социальные связи, приводит к демографическим проблемам и может угрожать долгосрочной стабильности общества.

Важно отметить, что чрезмерное увлечение виртуальным миром и нематериальными ценностями без должного внимания к реальному сектору экономики и промышленности может сделать общество уязвимым перед внешними угрозами. История показывает, что народы, пренебрегающие развитием своей материальной базы, рискуют потерять независимость и быть порабощенными более сильными и активными соседями.

Для преодоления этих вызовов необходим сбалансированный подход. Обществу следует стремиться к гармоничному развитию как материальной, так и нематериальной сфер. Это подразумевает:

1. Возрождение интереса к развитию и обновлению инфраструктуры.

2. Поддержание высокого уровня промышленного и технологического развития.

3. Продолжение инвестиций в инновационные секторы экономики.

4. Укрепление социальных связей и общественных ценностей.

5. Поощрение баланса между индивидуальными и общественными интересами.

Только такой комплексный подход может обеспечить устойчивое развитие общества, сохранив достигнутый уровень благосостояния и обеспечив защиту от внешних угроз. Это потребует значительных усилий на всех уровнях – от индивидуального до государственного, но именно такой путь может привести к созданию сильного, независимого и процветающего общества в долгосрочной перспективе.