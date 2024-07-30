Раньше было лучше? Конечно, и сильно
Что общего между финской АЭС Олкилуото-3, новым аэропортом Берлина и немецкой механизированной бригадой в Литве?
Все три – европейские проекты, замечательные неожиданно длинными сроками реализации: Вторая очередь финской АЭС, которую планировалось начать в 2005 и запустить в 2010, в итоге была введена в эксплуатацию в 2023 году, и с одним реактором вместо исходно предполагавшихся двух, при этом цена строительства выросла с трех до 8 миллиардов евро. Аэропорт, который должны были начать строить в 2006 и завершить в 2011, был запущен в 2020, постройка обошлась в 5,5 миллиардов евро вместо 1,7.
На развертывание бригады Бундесвера в Литве уйдет пять лет – анонсировано оно было в 2022, а достичь боевой готовности планируется в 2027. Сколько займет по итогу и почем встанет – посмотрим.
Раньше было лучше? Конечно, и сильно. Первый энергоблок Олкилуото построили в 1974-78, второй – в 1975-80. Центральный терминал аэропорта Франкфурта-на-Майне построили с 1965 по 1972, впервые введя электрическую систему обработки багажа.
На развертывание танковой бригады Бундесвера в лучшие его годы уходила пара лет вместо пяти.
К чему это все? Жизнеспособность народа и государства определяется способностью реализовывать сложные проекты в короткие сроки. Европа была великой, когда прочерчивала континент железными дорогами, строила в стальных лесах верфей гигантские флоты за 5-10 лет и быстро собирала на войну миллионные армии. Это величие длилось долго, меняя формы, и многие стали считать его вечным. Но сейчас мы видим его тень. После этого задаваться вопросом, почему основу боевых возможностей ВСУ составляют сегодня собранные из китайских и американских комплектующих дроны, а НАТО так и не обеспечило обещанный вал оружия, как-то неудобно.
У нас много вопросов к самим себе, но глядя на реакторы Росатома, новые аэропорты в разных городах России, Крымский мост и оружейное производство, мы точно можем сказать, что Европе в этой войне ловить нечего.
@vysokygovorit
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Три европейских проекта (АЭС Олкилуото-3, аэропорт Берлина, немецкая бригада в Литве) характеризуются значительными задержками и перерасходом средств.
2. В прошлом подобные проекты в Европе реализовывались быстрее и эффективнее.
3. Способность реализовывать сложные проекты в короткие сроки определяет жизнеспособность народа и государства.
4. Европа утратила былое величие, которое проявлялось в быстром строительстве железных дорог, флотов и мобилизации армий.
5. Современная ситуация на Украине (использование дронов из китайских и американских комплектующих) отражает неспособность НАТО обеспечить обещанные поставки вооружений.
6. Россия, напротив, демонстрирует способность реализовывать крупные проекты (реакторы Росатома, новые аэропорты, Крымский мост, оружейное производство).
Вывод:
Автор статьи утверждает, что Европа утратила свою былую эффективность в реализации крупных проектов, что свидетельствует о снижении ее жизнеспособности и могущества. В противовес этому, Россия, по мнению автора, сохраняет способность успешно выполнять сложные проекты в различных сферах, что дает ей преимущество в текущем противостоянии с Европой.
Комплексный вывод:
Современное общество в развитых странах, включая Европу, США и Россию, переживает период трансформации, вызванный достижением определенного уровня материального благополучия. Этот процесс характеризуется как положительными, так и отрицательными тенденциями.
С одной стороны, мы наблюдаем смещение фокуса с развития материальной инфраструктуры на нематериальные сферы, такие как информационные технологии, искусство и творчество. Это привело к значительному прогрессу в областях, о которых предыдущие поколения могли только мечтать.
Однако, с другой стороны, этот сдвиг сопровождается рядом негативных явлений. Снижение внимания к материальной инфраструктуре приводит к ее износу и отставанию в развитии. Растущий индивидуализм ослабляет социальные связи, приводит к демографическим проблемам и может угрожать долгосрочной стабильности общества.
Важно отметить, что чрезмерное увлечение виртуальным миром и нематериальными ценностями без должного внимания к реальному сектору экономики и промышленности может сделать общество уязвимым перед внешними угрозами. История показывает, что народы, пренебрегающие развитием своей материальной базы, рискуют потерять независимость и быть порабощенными более сильными и активными соседями.
Для преодоления этих вызовов необходим сбалансированный подход. Обществу следует стремиться к гармоничному развитию как материальной, так и нематериальной сфер. Это подразумевает:
1. Возрождение интереса к развитию и обновлению инфраструктуры.
2. Поддержание высокого уровня промышленного и технологического развития.
3. Продолжение инвестиций в инновационные секторы экономики.
4. Укрепление социальных связей и общественных ценностей.
5. Поощрение баланса между индивидуальными и общественными интересами.
Только такой комплексный подход может обеспечить устойчивое развитие общества, сохранив достигнутый уровень благосостояния и обеспечив защиту от внешних угроз. Это потребует значительных усилий на всех уровнях – от индивидуального до государственного, но именно такой путь может привести к созданию сильного, независимого и процветающего общества в долгосрочной перспективе.
“Европа была великой, когда прочерчивала континент железными дорогами, строила в стальных лесах верфей гигантские флоты за 5-10 лет и быстро собирала на войну миллионные армии.” – смешно, ей богу. Европа была великой, пока там не стали бесстрашно править хитромудрые люди узнаваемой внешности. И в СССР то же самое было. Где сегодня тот СССР?
А в США госдолг зашкаливает, к слову.
так сша же просто тело -на котором эти внешности делают капиталы и ими же исполняют мечты
А кому должно государство(граждане)?
Всё тем же “хитромудрым! людям узнаваемой внешности.